«Ростелеком» дарит путешествие в страну Марка Твена и Роберта Стивенсона

«Ростелеком» в Иркутске подарил воспитанникам «Школы-интерната №8» города Иркутска детские романы. Мероприятие прошло в рамках масштабного всероссийского проекта «Подарим детям мир знаний!», который проводится уже шестой год.

На празднике ребята получили книги из рук «профессора Николя». Он вместе с детьми проводил химические и физические опыты, вызывая у ребят неподдельный восторг. Дети увидели, насколько интересной может быть наука. По отзывам руководителей детских домов и интернатов, их воспитанники очень ждут книги и радуются проводимым праздникам!

«Наш сегодняшний праздник еще раз подчеркнул – «бумажные» книги вряд ли когда-нибудь «канут в лету», потому что у них есть свой особый, неповторимый шарм», – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

«Мы благодарны компании «Ростелеком» за интересные книги. Именно книги помогают детям развиваться, учиться и отдыхать», – рассказал директор ГОКУ «Школа-интернат №8» Иван Макаренко.

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Даниель Дэфо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», Марк Твен «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гельбери Финна», «Принц и Нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», Роберт Стивенсон «Остров Сокровищ» пополнили детские библиотеку. За 6 лет около 30 тыс. книг подарено детям «Ростелекомом» по всей стране.

Проект «Подарим детям мир знаний!» Издательский дом «Аргументы Недели» проводит с 2011 года. В рамках проекта представители бизнеса и власти, а также частные лица дарят познавательные книги интернатам, детским домам, школам, городским и сельским библиотекам, а также многодетным семьям. Осенью 2014 года к проекту присоединился «Ростелеком».

Проект имеет высокую социальную значимость, т. к. при повсеместном падении уровня образования, повышает интерес не только к чтению, но и к изучению русского языка, математики, географии. Ребята убеждаются в том, что люди, достигшие положения в обществе, всегда дружили с книгой и что именно эта дружба – основная составляющая жизненного успеха. Книги, вошедшие в серии, дают ребятам возможность полюбить чтение, размышлять и фантазировать. На праздниках детям рассказывают о каждой книге, которая будет подарена, тем самым подогревая интерес к чтению, чтобы книги не отправились пылиться на полках.