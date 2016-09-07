Rambler's Top100
rss       
 

07 сентября 2016

Пресс-релизы

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

«Ростелеком» дарит путешествие в страну Марка Твена и Роберта Стивенсона

«Ростелеком» в Иркутске подарил воспитанникам «Школы-интерната №8» города Иркутска детские романы. Мероприятие прошло в рамках масштабного всероссийского проекта «Подарим детям мир знаний!», который проводится уже шестой год.

На празднике ребята получили книги из рук «профессора Николя». Он вместе с детьми проводил химические и физические опыты, вызывая у ребят неподдельный восторг. Дети увидели, насколько интересной может быть наука. По отзывам руководителей детских домов и интернатов, их воспитанники очень ждут книги и радуются проводимым праздникам!

«Наш сегодняшний праздник еще раз подчеркнул – «бумажные» книги вряд ли когда-нибудь «канут в лету», потому что у них есть свой особый, неповторимый шарм», – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

«Мы благодарны компании «Ростелеком» за интересные книги. Именно книги помогают детям развиваться, учиться и отдыхать», – рассказал директор ГОКУ «Школа-интернат №8» Иван Макаренко.

Теги статьи:
Даниель Дэфо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», Марк Твен «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гельбери Финна», «Принц и Нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», Роберт Стивенсон «Остров Сокровищ» пополнили детские библиотеку. За 6 лет около 30 тыс. книг подарено детям «Ростелекомом» по всей стране.

Проект «Подарим детям мир знаний!» Издательский дом «Аргументы Недели» проводит с 2011 года. В рамках проекта представители бизнеса и власти, а также частные лица дарят познавательные книги интернатам, детским домам, школам, городским и сельским библиотекам, а также многодетным семьям. Осенью 2014 года к проекту присоединился «Ростелеком».

Проект имеет высокую социальную значимость, т. к. при повсеместном падении уровня образования, повышает интерес не только к чтению, но и к изучению русского языка, математики, географии. Ребята убеждаются в том, что люди, достигшие положения в обществе, всегда дружили с книгой и что именно эта дружба – основная составляющая жизненного успеха. Книги, вошедшие в серии, дают ребятам возможность полюбить чтение, размышлять и фантазировать. На праздниках детям рассказывают о каждой книге, которая будет подарена, тем самым подогревая интерес к чтению, чтобы книги не отправились пылиться на полках.

    
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Пресс-релизы

«Ростелеком» дарит путешествие в страну Марка Твена и Роберта Стивенсона

«Ростелеком» в Иркутске подарил воспитанникам «Школы-интерната №8» города Иркутска детские романы. Мероприятие прошло в рамках масштабного всероссийского проекта «Подарим детям мир знаний!», который проводится уже шестой год.На празднике ребята получили книги из рук «профессора Николя»...

07 сентября 2016
Пресс-релизы

«Ростелеком» предлагает номер 8-800 за 1 рубль

«Ростелеком» в Иркутской области предлагает юридическим лицам при подключении услуги «Новая телефония» приобрести интеллектуальный номер в коде 8-800 за 1 рубль. Воспользоваться предложением можно до конца 2016 года.Основным достоинством номеров в коде 8-800 является то, что звонки на них с любых телефонов абсолютно...

05 сентября 2016
Пресс-релизы

«Ростелеком» в Сибири завершил самую масштабную в стране интеграцию сетей

«Ростелеком» оптимизировал мультисервисную сеть на территории Сибири. Это позволило увеличить пропускную способность каналов связи и, как следствие, повысить качество предоставления услуг и максимально удовлетворить клиентский спрос.В результате слияния инфраструктуры региональной и магистральной сети были выведены из...

02 сентября 2016
Пресс-релизы

«Ростелеком» выступил партнером Международного молодежного лагеря «Байкал 2020»

«Ростелеком» выступил партнером девятого Международного молодежного лагеря «Байкал 2020», который прошел на берегу озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области с 21 по 28 августа. Его участниками стали более 500 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из Пскова, Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга...

31 августа 2016
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний
Телефоны и адреса похоронного бюро на интернет портале

http://electric-wheels.ru/shop/batteries/lifepo4/lifepo4-48v-12ah

МКЭШВнг 7х2х0,5 продажа

Серия Smart Zone
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний