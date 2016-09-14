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14 сентября 2016

Пресс-релизы

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«Ростелеком» в Сибири дарит подарки абонентам ко Дню компании

«Ростелеком» ко Дню компании дарит подарки своим абонентам – физическим лицам на территории Сибири. Пользователи интернета по оптике в городах областного значения получат максимальную скорость доступа на два месяца – до 31 октября текущего года. Также всем клиентам – действующим и новым в рамках бонусной программы (подключившимся до 25 сентября в едином личном кабинете (ЕЛК) https://lk.rt.ru/) будут начислены 1000 бонусов, которые станут доступны с 1 октября.

«Обменивайте накопленные бонусы на приятные вознаграждения из каталога подарков, повышайте свой статус участника и получайте дополнительные привилегии, а также не забудьте оценить преимущества наших интерактивных сервисов, – комментирует подарки ко Дню компании заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня. – Для нас День компании – еще одна возможность выстроить диалог с клиентами и партнерами, рассказать о новых предложениях и бонусах, о совершенствовании клиентского сервиса».

Но и на этом подарки не заканчиваются – всем абонентам, подключившим услугу «Интерактивное ТВ» с 1 сентября, предоставляется дополнительный сервис «Управление просмотром» на два календарных месяцам с момента подключения.

Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания, или по телефонам 061, 062, по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте http://rt.ru/.

    
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