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Восточно-Сибирская правда
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«Ростелеком» в Сибири дарит подарки абонентам ко Дню компании
«Ростелеком» ко Дню компании дарит подарки своим абонентам – физическим лицам на территории Сибири. Пользователи интернета по оптике в городах областного значения получат максимальную скорость доступа на два месяца – до 31 октября текущего года. Также всем клиентам – действующим и новым в рамках бонусной программы (подключившимся до 25 сентября в едином личном кабинете (ЕЛК) https://lk.rt.ru
«Обменивайте накопленные бонусы на приятные вознаграждения из каталога подарков, повышайте свой статус участника и получайте дополнительные привилегии, а также не забудьте оценить преимущества наших интерактивных сервисов, – комментирует подарки ко Дню компании заместитель директора макрорегионально
Но и на этом подарки не заканчиваются – всем абонентам, подключившим услугу «Интерактивное ТВ» с 1 сентября, предоставляется дополнительный сервис «Управление просмотром» на два календарных месяцам с момента подключения.
Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания, или по телефонам 061, 062, по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте http://rt.ru/.
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