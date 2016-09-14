«Ростелеком» в Сибири дарит подарки абонентам ко Дню компании

«Ростелеком» ко Дню компании дарит подарки своим абонентам – физическим лицам на территории Сибири. Пользователи интернета по оптике в городах областного значения получат максимальную скорость доступа на два месяца – до 31 октября текущего года. Также всем клиентам – действующим и новым в рамках бонусной программы (подключившимся до 25 сентября в едином личном кабинете (ЕЛК) https://lk.rt.ru /) будут начислены 1000 бонусов, которые станут доступны с 1 октября.

«Обменивайте накопленные бонусы на приятные вознаграждения из каталога подарков, повышайте свой статус участника и получайте дополнительные привилегии, а также не забудьте оценить преимущества наших интерактивных сервисов, – комментирует подарки ко Дню компании заместитель директора макрорегионально го филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня. – Для нас День компании – еще одна возможность выстроить диалог с клиентами и партнерами, рассказать о новых предложениях и бонусах, о совершенствовани и клиентского сервиса».