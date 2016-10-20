Rambler's Top100
rss       
 

20 октября 2016

Пресс-релизы

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

«Ростелеком» запускает новый этап конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет»

ПАО «Ростелеком» объявляет о старте нового этапа конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет». Конкурс проводится ежегодно, при этом каждый год Конкурс посвящён какой-либо отдельной теме. В 2016 году темой конкурса является «Профориентация молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий». 

В период с 1 октября по 23 декабря 2016 года на сайте www.safe-internet.ru принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве интернет-проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение. Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами.

Конкурсные работы будут приниматься по трем номинациям:

IT- Выбор профессии

(проекты, посвященные получению профессиональных знаний школьниками по тем или иным специальностям, предусматривающие внедрение интернет-технологий в процесс взаимодействия учащихся и потенциальных работодателей: бизнес-структурами, подготовительными курсами, приёмными комиссиями вузов и т.д.)

IT-Общение

(проекты, посвященные профориентации, подразумевающие взаимодействие с аналогичными коллективами других школ, вузов, центров профессиональной подготовки, позволяющие школьникам получать профессиональные умения и навыки непосредственно от носителей этих профессиональных знаний посредством обучения через Интернет).

IT-Помощь

(проекты, выходящие за рамки школьной жизни, стимулирующие участие школьников и студентов в совместном решении проблем города и общества, в ходе реализации которых участниками проектов приобретаются навыки, которые смогут быть полезны им в будущем).

Теги статьи:
«Надеемся, что совместными усилиями нам удастся активизировать школьников и учителей к созданию интересных интернет продуктов, которые необходимы школьникам для получения знаний о будущих профессиях, помогают общению школьных сообществ и развивают у молодежи социально ответственное отношение к окружающему миру», - говорит Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком».

Новый этап конкурса отвечает современным стандартам информатизации школьного образования. Конкурс, в первую очередь, ставит задачей формирование у школьников умений решать различные практические задачи посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий, ИКТ-инструментов и открытых источников информации, которые будут полезны для них в выборе будущей профессии.

Не менее важной задачей, стоящей перед организаторами конкурса, является повышение престижа работы педагогов школ, а также их профессиональной деятельности, направленной на привитие учащимся навыков реализации на практике полученных знаний в области IT-технологий.

Официальная страница конкурса в интернет www.safe-internet.ru

Официальный адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по конкурсу: konkurs@safe-internet.ru .

    
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Пресс-релизы

«Ростелеком» запускает новый этап конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет»

ПАО «Ростелеком» объявляет о старте нового этапа конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет». Конкурс проводится ежегодно, при этом каждый год Конкурс посвящён какой-либо отдельной теме. В 2016 году темой конкурса является «Профориентация молодого поколения средствами использования возможностей...

20 октября 2016
Пресс-релизы

Задержаны похитители кабеля «Ростелекома»

Сотрудниками «Ростелекома» в г. Усть-Кут Иркутской области совместно с представителями правоохранительных органов задержана преступная группа в составе четырех человек, специализирующаяся на кражах линейно-кабельных сооружений (ЛКС). В период с 29 августа по 27 сентября 2016 года на территории города Усть-Кут были...

20 октября 2016
Пресс-релизы

«Ростелеком» предложил новый взгляд на развитие региональной медицинской информационной системы Иркутской области

«Ростелеком» и Министерство здравоохранения Иркутской области провели конференцию “Преимущества, задачи и практические вопросы внедрения и использования медицинской информационной системы в медицинских учреждениях». На мероприятии собралось более 90 представителей медицинского сообщества из Приангарья...

20 сентября 2016
Пресс-релизы

«Ростелеком» подготовил телекоммуникационную инфраструктуру к выборам

В рамках организации и проведения единого дня голосования 18 сентября 2016 года «Ростелеком» на территории Иркутской области предоставил каналы связи с высокой степенью защиты для развертывания государственной автоматизированной системы «Выборы» в 45 территориальных избирательных комиссиях.Всего из 1886 территориальных и...

16 сентября 2016
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo
Услуги сервиса: перевозчики в москве 1,5 тн, выбирай!
Грузовая перевозка мебели по Зеленограду - Юду.
Услуги сервиса: машины напракат на свадьбу, лучшие цены по ссылке.

Недвижимость

Новости компаний
Адреса кинотеатров на интернет сайте obzorgoroda.su

ПвПг 1х300/70-10 с купить

ортопедический матрас 1600х2000 спб

восстановление волос что есть
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний