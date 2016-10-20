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20 октября 2016

Пресс-релизы

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Задержаны похитители кабеля «Ростелекома»

Сотрудниками «Ростелекома» в г. Усть-Кут Иркутской области совместно с представителями правоохранительных органов задержана преступная группа в составе четырех человек, специализирующаяся на кражах линейно-кабельных сооружений (ЛКС). 

В период с 29 августа по 27 сентября 2016 года на территории города Усть-Кут были совершены 10 хищений ЛКС Иркутского филиала ПАО «Ростелеком». В результате умышленных преступных действий в течение длительного времени были лишены связи более 1500 абонентов (физические и юридические лица) в том числе администрация города, суд, учреждения здравоохранения.  Компании причинен значительный материальный ущерб, сумма которого с учетом затрат на восстановление превысила 700 000 рублей.

В результате совместно проведенных мероприятий полиции и сотрудников Иркутского филиала ПАО «Ростелекома» в г. Усть-Куте Иркутской области была установлена и   задержана организованная преступная группа из четырех человек, специализирующаяся на кражах линейно-кабельных сооружений (ЛКС). В ходе оперативных мероприятий у преступной группы полицией было изъято   около   1000 кг меди обожжённого телефонного кабеля. Возбуждено уголовное дело. 

«Это случай вопиющей наглости злоумышленников, которые решили обогатиться за счет «Ростелекома», - отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Подобные повреждения мешают оперативной работе экстренных служб и предприятий жизнеобеспечения и органов власти, абонентам Компании. Правонарушители найдены, задержаны и будут наказаны. Им придется возместить причиненный ущерб».

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Для предотвращения хищений и повреждений телефонного кабеля Иркутский филиала ПАО «Ростелеком» реализует специальную программу, которая включает в себя оптимизацию систем мониторинга и контроля за состоянием сооружений связи, внедрение электронных систем и монтаж дополнительных устройств защиты крышек колодцев.

ПАО «Ростелеком» считает необходимым призвать общественность к проблеме хищения и порче телекоммуникационного оборудования. Оградить объекты жизнеобеспечения от воровства и вандализма будет проще, если рядовые граждане с пониманием и должным вниманием отнесутся к происходящему рядом. Противозаконные действия отдельных лиц бьют не только по интересам компании, владеющей телекоммуникационной инфраструктурой, но и явно идут в разрез с интересами пользователей телекоммуникационных услуг.

ПАО «Ростелеком» призывает жителей Иркутской области к сотрудничеству. При первом же подозрении о том, что готовится, либо происходит хищение или порча кабеля, люков линейно-кабельной канализации, иного оборудования связи, незамедлительно сообщайте в органы полиции по телефону 02. Гражданам, предоставившим информацию, гарантируется полная конфиденциальность. 

    
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