«Ростелеком» перевел Станцию скорой помощи Иркутска на оптоволокно

«Ростелеком» организовал перевод каналов для Иркутской станции скорой медицинской помощи на оптоволокно. Модернизация сетей позволила увеличить номерную емкость Станции и повысить качество и количество принимаемых звонков диспетчерской службы.

Все вызовы в службу Скорой медицинской помощи «03» направляются с АТС г. Иркутска на головной номер группы, где вызовы поступают на все телефонные аппараты операторов. В случае занятости всех диспетчеров службы звонок ставится в очередь на ожидания, таким образом достигается максимально высокий процент ответов: фактически все звонки, поступающие на службу 03 оказываются отвеченными.

Для управления Иркутской станции скорой медицинской помощи установлена мини-АТС «Panasonic» с организованной внутренней связью.

«При спасении жизни больных и пострадавших граждан порой счет идет на минуты, поэтому максимально важно сократить время приема звонка, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Проведенная «Ростелекомом» работа позволяет ускорить время дозвона в службу «03».