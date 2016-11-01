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01 ноября 2016

Пресс-релизы

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«Ростелеком» перевел Станцию скорой помощи Иркутска на оптоволокно

«Ростелеком» организовал перевод каналов для Иркутской станции скорой медицинской помощи на оптоволокно. Модернизация сетей позволила увеличить номерную емкость Станции и повысить качество и количество принимаемых звонков диспетчерской службы.

Все вызовы в службу Скорой медицинской помощи «03» направляются с АТС г. Иркутска на головной номер группы, где вызовы поступают на все телефонные аппараты операторов. В случае занятости всех диспетчеров службы звонок ставится в очередь на ожидания, таким образом достигается максимально высокий процент ответов: фактически все звонки, поступающие на службу 03 оказываются отвеченными.

Для управления Иркутской станции скорой медицинской помощи установлена мини-АТС «Panasonic» с организованной внутренней связью.

«При спасении жизни больных и пострадавших граждан порой счет идет на минуты, поэтому максимально важно сократить время приема звонка, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Проведенная «Ростелекомом» работа позволяет ускорить время дозвона в службу «03».

    
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