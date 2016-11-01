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Восточно-Сибирская правда
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Половина корпоративных клиентов «Ростелекома» в Сибири уже пользуются личным кабинетом
«Ростелеком» с момента запуска в коммерческую эксплуатацию личного кабинета для корпоративных клиентов активировал свыше 50 тыс. учетных записей по всей Сибири. Теперь половина бизнес-клиентов компании в СФО пользуются дистанционным сервисом обслуживания. Наибольший интерес проявили абоненты Новосибирского и Красноярского филиалов – по 10 тыс. зарегистрированн
Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания
Функциональные возможности сервиса позволяют контролировать текущий баланс лицевых счетов в режиме онлайн, проверять начисления и платежи, получать платежно-расчетн
Для удобства пользователей реализована функция настройки ежемесячной доставки платежно-расчетн
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«Сибирские бизнес-клиенты компании лидируют по регистрации в личном кабинете среди других регионов страны. А это значит, что они оценили все преимущества дистанционного сервиса. Отмечу, что первые 3 клиента в Сибири были подключены в Бурятии 1 апреля текущего года, – прокомментировал заместитель вице-президента – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионально
Информация о порядке регистрации в «Личный кабинет для корпоративных клиентов» доступна по ссылке https://client.rt.ru.
Видеоролик о сервисе: https://youtu.be/rRlI84K2cBU.
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