Половина корпоративных клиентов «Ростелекома» в Сибири уже пользуются личным кабинетом

«Ростелеком» с момента запуска в коммерческую эксплуатацию личного кабинета для корпоративных клиентов активировал свыше 50 тыс. учетных записей по всей Сибири. Теперь половина бизнес-клиентов компании в СФО пользуются дистанционным сервисом обслуживания. Наибольший интерес проявили абоненты Новосибирского и Красноярского филиалов – по 10 тыс. зарегистрированн ых учетных записей.

Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания , управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.