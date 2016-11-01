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01 ноября 2016

Пресс-релизы

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«Ростелеком» презентовал облачные услуги бизнес-сообществу Иркутска

«Ростелеком» провел бизнес-завтрак «Новые возможности развития бизнеса» для представителей госсектора и бизнес-сообщества Иркутске.

Специалисты компании рассказали об инновационных продуктах и виртуальных сервисах, помогающих оптимизировать работу организации, снизить издержки, а также способных защитить информацию от DDoS-атак.

Участники мероприятия, среди которых были руководители региональных подразделений крупнейших банков России, транснациональных корпораций, руководители организаций бюджетной сферы узнали, как облачные услуги позволяют экономить на покупке оборудования, программного обеспечения, аренде помещения, штате ИТ-специалистов. Для работы с облачными продуктами «Ростелеком» необходим лишь доступ в Интернет. Сотрудник получает виртуальное рабочее место с доступом к необходимому приложению вне зависимости от местонахождения.

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«Сегодня «Ростелеком» предлагает своим клиентам такие облачные сервисы, которые позволяют минимизировать расходы и вложения на создание собственной IT-инфраструктуры, – отметил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Заушицин. – Эти решения особенно актуальны в период сокращения бюджетов, поэтому мы прекрасно понимаем в каких именно ресурсах испытывают потребность наши абоненты. Такие бизнес-семинары дают уникальную возможность конструктивного общения с клиентами».

Одним из наиболее востребованных оказался сервис «Виртуальный центр обработки и хранения данных». Виртуальные машины создаются в течение нескольких минут после заказа услуги и сразу же доступны для установки программного обеспечения заказчика и подключения к рабочим местам через Интернет.

«Новая телефония» – уникальная возможность развернуть облачную АТС в любом месте, где есть Интернет, без привязки к физическому адресу. Услугу можно получить за несколько минут на сайте www.rt.ru. Быстрая масштабируемость, подключение дополнительных виртуальных номеров и внутренних абонентов, простой и понятный интерфейс управления услугой через интернет, низкая стоимость междугородных звонков – все это сделало услугу такой популярной в бизнес-среде и госсекторе.

«Виртуальный офис» – уникальный бизнес-продукт, позволяющий пользоваться пакетом офисных приложений Microsoft. Среди выгодных свойств услуги – возможность настроить электронную почту бизнес-уровня на базе Microsoft Exchange и организовать централизованное хранение и совместную работу с документами с использованием веб-версии продуктов Microsoft Office Web Apps.

«Ростелеком» обеспечивает оптимальный бизнес-процесс, при котором можно заказать услуги через удобный интерфейс на портале www.o7.com, а по номеру 8-800-200-00-33 получить круглосуточную техническую поддержку, включая поддержку от разработчика. Оплата услуг реализована по кредитной системе.

    
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