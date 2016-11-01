|
издательская группа
Восточно-Сибирская правда
|
|
ВСП.RU
медиа-портал
|
печать закладка код для блога обсуждение
Размер шрифта:
«Ростелеком» презентовал облачные услуги бизнес-сообществу Иркутска
«Ростелеком» провел бизнес-завтрак «Новые возможности развития бизнеса» для представителей госсектора и бизнес-сообществ
Специалисты компании рассказали об инновационных продуктах и виртуальных сервисах, помогающих оптимизировать работу организации, снизить издержки, а также способных защитить информацию от DDoS-атак.
Участники мероприятия, среди которых были руководители региональных подразделений крупнейших банков России, транснациональны
«Сегодня «Ростелеком» предлагает своим клиентам такие облачные сервисы, которые позволяют минимизировать расходы и вложения на создание собственной IT-инфраструктур
Теги статьи:
Одним из наиболее востребованных оказался сервис «Виртуальный центр обработки и хранения данных». Виртуальные машины создаются в течение нескольких минут после заказа услуги и сразу же доступны для установки программного обеспечения заказчика и подключения к рабочим местам через Интернет.
«Новая телефония» – уникальная возможность развернуть облачную АТС в любом месте, где есть Интернет, без привязки к физическому адресу. Услугу можно получить за несколько минут на сайте www.rt.ru. Быстрая масштабируемость
«Виртуальный офис» – уникальный бизнес-продукт, позволяющий пользоваться пакетом офисных приложений Microsoft. Среди выгодных свойств услуги – возможность настроить электронную почту бизнес-уровня на базе Microsoft Exchange и организовать централизованное хранение и совместную работу с документами с использованием веб-версии продуктов Microsoft Office Web Apps.
«Ростелеком» обеспечивает оптимальный бизнес-процесс, при котором можно заказать услуги через удобный интерфейс на портале www.o7.com, а по номеру 8-800-200-00-33 получить круглосуточную техническую поддержку, включая поддержку от разработчика. Оплата услуг реализована по кредитной системе.
Комментарии Facebook
Комментарии Вконтакте
|
Обсуждаемое
Комментарии
Смотрите тут - г москва грузо перевозки хундай портер, лучшие цены.
Услуги специалиста: компании перевозчики нижний новгород можно найти здесь.
Услуги сервиса: заказать газель и грузчики, выбирай нас!
Новости компаний
Комментарии на сайте
+ добавить комментарий