«Ростелеком» презентовал облачные услуги бизнес-сообществу Иркутска

Одним из наиболее востребованных оказался сервис «Виртуальный центр обработки и хранения данных». Виртуальные машины создаются в течение нескольких минут после заказа услуги и сразу же доступны для установки программного обеспечения заказчика и подключения к рабочим местам через Интернет.

«Новая телефония» – уникальная возможность развернуть облачную АТС в любом месте, где есть Интернет, без привязки к физическому адресу. Услугу можно получить за несколько минут на сайте www.rt.ru. Быстрая масштабируемость , подключение дополнительных виртуальных номеров и внутренних абонентов, простой и понятный интерфейс управления услугой через интернет, низкая стоимость междугородных звонков – все это сделало услугу такой популярной в бизнес-среде и госсекторе.