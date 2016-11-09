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«Ростелеком» объявляет о старте VI конкурса для региональных журналистов «Технологии для жизни – больше возможностей»
«Ростелеком» объявляет о старте VI конкурса для региональных журналистов «Технологии для жизни – больше возможностей». Партнером VI конкурса выступила АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы», дочерняя компания корпорации NEC, международного лидера в области интеграции информационных и сетевых технологий.
Основной задачей конкурса является привлечение региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению инновационных технологий и сервисов и их применению в разных сферах жизни общества. Этот проект собирает более 1000 работ представителей СМИ и ИСМИ из всех регионов России, а также Армении.
Главным призом для победителей в основных номинациях станет поездка в штаб-квартиру корпорации NEC в Токио в октябре 2017 года.
Конкурс проводится по номинациям:
Новинкой конкурса 2016-2017 года стала спецноминация от партнера конкурса - японско-российск
В состав жюри проекта вошли эксперты из IТ и телеком отрасли России, Японии и Армении.
«Мы живем в удивительное время, когда технологические новинки появляются чуть ли не ежедневно, и мы даже перестали им удивляться. А это значит, что у журналистов от Хабаровска до Калининграда всегда есть материал для творчества. Наш конкурс – это проект для тех, кто искренне и профессионально интересуется телекомом, готов в этом потоке инноваций находить уникальные вещи и создавать яркие материалы. Приглашаю всех участвовать и побеждать», - заявила директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.
Генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Акихиро Сакураи отметил: «Это масштабный, актуальный медиапроект для всех участников рынка высоких технологий – от разработчиков до пользователей. Выступать партнёром «Ростелекома» в проведении конкурса – большая честь и ответственность для нас, содержательно новая, интересная сфера сотрудничества. От имени корпорации NEC я желаю участникам профессиональног
Конкурс проходит в несколько этапов: итоги подводятся на макрорегионально
Подать заявку на участие можно на сайте конкурса - www.smi.rt.ru . Срок принятия заявок – до 10 апреля 2017 года.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте по ссылке: www.smi.rt.ru/ab
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