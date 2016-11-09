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Восточно-Сибирская правда
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Абоненты «Ростелекома» в Сибири потребили 677 Петабайт трафика
Суммарный объем трафика клиентских подключений к сети «Ростелекома» в Сибири за девять месяцев 2016 года составил 677 Петабайт. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за последние три года объем скачиваемой клиентами «Ростелекома» информации увеличился почти в два раза.
Прирост трафика связан не только с ростом абонентской базы и популярностью безлимитных предложений, но и с технической модернизацией сетей. Ежегодно «Ростелеком» проводит увеличение пропускной способности зоновых и магистральных каналов, строит оптические линии до малых сел.
Больше всего информации потребляют жители Новосибирской области, Алтайского и Красноярского краев. На них приходится почти половина всего трафика по Сибири.
«Если записать 677 Петабайт данных на современные диски Blue-ray, то общий вес дисков без бумажной и пластиковой упаковки примерно будет равен весу 65 КАМАЗов. Если считать толщину одного диска равной 1.2 мм, то эта стопка будет высотой 34 км, – оценил объем клиентского трафика вице-президент – директор макрорегионально
Компания продолжает развивать в Сибири транспортную сеть по технологии DWDM для предоставления телекоммуникацио
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