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09 ноября 2016

Пресс-релизы

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Абоненты «Ростелекома» в Сибири потребили 677 Петабайт трафика

Суммарный объем трафика клиентских подключений к сети «Ростелекома» в Сибири за девять месяцев 2016 года составил 677 Петабайт. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за последние три года объем скачиваемой клиентами «Ростелекома» информации увеличился почти в два раза.

Прирост трафика связан не только с ростом абонентской базы и популярностью безлимитных предложений, но и с технической модернизацией сетей. Ежегодно «Ростелеком» проводит увеличение пропускной способности зоновых и магистральных каналов, строит оптические линии до малых сел.

Больше всего информации потребляют жители Новосибирской области, Алтайского и Красноярского краев. На них приходится почти половина всего трафика по Сибири.

«Если записать 677 Петабайт данных на современные диски Blue-ray, то общий вес дисков без бумажной и пластиковой упаковки примерно будет равен весу 65 КАМАЗов. Если считать толщину одного диска равной 1.2 мм, то эта стопка будет высотой 34 км, – оценил объем клиентского трафика вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. – Потребление интернет-трафика нашими абонентами продолжает расти, и мы полностью готовы обеспечить их потребности. Развитие сети DWDM позволяет поддерживать высокое качество услуги ШПД при дальнейшем росте абонентской базы и объема передаваемого трафика, а также существенно повышает надежность сети».

Компания продолжает развивать в Сибири транспортную сеть по технологии DWDM для предоставления телекоммуникационных услуг и последовательного улучшения их качества. На сегодня суммарная ёмкость по узлам связи «Ростелекома» для услуг ШПД в Сибири составляет 1,9 Тбит/сек. При этом наибольшая пропускная способность по направлению «Новосибирск» – 435 Гбит/сек, «Красноярск» - 283 Гбит/сек и «Барнаул» - 202 Гбит/сек.

Волоконно-оптические линии связи обладают большой полосой пропускания, поэтому скорость и качество передачи данных выгодно отличается от других технологий (как проводных, так и беспроводных). Технология GPON обеспечивает скорость доступа до 1 Гбит/с.

    
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