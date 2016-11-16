«Ростелеком» начинает предоставление услуг мобильной связи в Сибири: теперь все услуги можно получить у одного оператора

«Ростелеком» предоставил абонентам основных услуг компании в 65 регионах России возможность подключить дополнительный сервис – мобильную связь. Таким образом, компания предлагает комплексное решение всех коммуникационных задач как внутри дома или офиса, так и за их пределами. «Ростелеком» может стать единым поставщиком услуг связи для семьи или бизнеса, предлагая услуги стационарной телефонии, высокоскоростног о доступа в интернет, телевидения, мобильной связи и различные дополнительные сервисы.

В Сибири воспользоваться мобильной связью «Ростелекома» можно во всех регионах, за исключением Забайкальского края и Республики Алтай.

«Конвергентное предложение, включающее мобильную связь – общемировой тренд, который имеет большой потенциал для развития. Абонент получает не только скидку на услуги в пакете, а также единый счёт и единый центр обслуживания, – прокомментировал запуск мобильной связи вице-президент – директор макрорегионально го филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. – Услуга сформирована с учетом потребностей клиентов разных сегментов, и, я надеюсь, будет интересна также малому и среднему бизнесу, крупным компаниям и государственным структурам. Например, сотовая связь широко используется в рамках электронной коммерции и мобильной рекламы».