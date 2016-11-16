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Восточно-Сибирская правда
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«Ростелеком» начинает предоставление услуг мобильной связи в Сибири: теперь все услуги можно получить у одного оператора
«Ростелеком» предоставил абонентам основных услуг компании в 65 регионах России возможность подключить дополнительный сервис – мобильную связь. Таким образом, компания предлагает комплексное решение всех коммуникационных задач как внутри дома или офиса, так и за их пределами. «Ростелеком» может стать единым поставщиком услуг связи для семьи или бизнеса, предлагая услуги стационарной телефонии, высокоскоростног
В Сибири воспользоваться мобильной связью «Ростелекома» можно во всех регионах, за исключением Забайкальского края и Республики Алтай.
«Конвергентное предложение, включающее мобильную связь – общемировой тренд, который имеет большой потенциал для развития. Абонент получает не только скидку на услуги в пакете, а также единый счёт и единый центр обслуживания, – прокомментировал запуск мобильной связи вице-президент – директор макрорегионально
«Ростелеком» последовательно будет развивать полноценные пакетные предложения 4Play (4 услуги от одного оператора)». В 2017 году планируется реализовать единый счет для фиксированных и мобильных услуг. Особое внимание будет уделяться развитию семейных тарифных предложений, например, появится общий пакет интернета на несколько мобильных устройств и предложения, объединяющие домашний и мобильный интернет.Также начнется продажа абонентского оборудования в пакете услуг, предложение смартфонов и планшетов в рассрочку. На продаваемые устройства будут предустанавливат
В настоящее время для первых абонентов мобильной связи «Ростелекома» действуют специальные предложения. При приобретении SIM-карты предоставляется разовая скидка при оплате услуг домашней телефонии. В рамках акции все звонки между стационарными и мобильными телефонами «Ростелекома» – 0 рублей за минуту2. «Ростелеком» предлагает удобную тарифную линейку «Суперсимка», в которой каждый абонент найдет оптимальный тарифный план (включает пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика
Стать обладателем SIM-карты «Ростелекома» очень просто. Надо пользоваться или подключить пакет или хотя бы одну из основных услуг компании – домашний телефон, «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». А дальше приобрести SIM-карту и заключить необходимые договоры в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте rt.ru или позвонив по бесплатному телефону 8-800-1000-800. Также SIM-карты есть в наличии у активных продавцов или инсталляторов домашних услуг связи, то есть стать абонентом мобильной связи можно одновременно при подключении дома доступа в интернет, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона.
Мобильная связь «Ростелекома» доступна вместе с услугами фиксированной связи для клиентов корпоративного и государственного сегментов любого масштаба и численности коллектива. Компания традиционно является лидером в предоставлении телеком-услуг в сегментах B2B/B2G и запуск собственной мобильной связи позволит еще более укрепить эти позиции. «Ростелеком» предлагает крупным корпоративным клиентам комплексные, индивидуально разработанные пакеты с гибкой системой скидок, объединяющие основные услуги (фиксированная телефония, доступ в интернет, VPN и пр.) и мобильную связь. Для малого и среднего бизнеса появятся удобные коробочные решения в зависимости от количества сотрудников. В планах запуск M2M-платформы и предложение услуг на ее базе предприятиям различных отраслей. Для подключения услуг мобильной связи «Ростелекома», в том числе с сохранением привычной нумерации, крупные корпоративные клиенты могут обратиться к персональным менеджерам.
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