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16 ноября 2016

Пресс-релизы

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«Ростелеком» начинает предоставление услуг мобильной связи в Сибири: теперь все услуги можно получить у одного оператора

«Ростелеком» предоставил абонентам основных услуг компании в 65 регионах России возможность подключить дополнительный сервис – мобильную связь. Таким образом, компания предлагает комплексное решение всех коммуникационных задач как внутри дома или офиса, так и за их пределами. «Ростелеком» может стать единым поставщиком услуг связи для семьи или бизнеса, предлагая услуги стационарной телефонии, высокоскоростного доступа в интернет, телевидения, мобильной связи и различные дополнительные сервисы.

В Сибири воспользоваться мобильной связью «Ростелекома» можно во всех регионах, за исключением Забайкальского края и Республики Алтай.

«Конвергентное предложение, включающее мобильную связь – общемировой тренд, который имеет большой потенциал для развития. Абонент получает не только скидку на услуги в пакете, а также единый счёт и единый центр обслуживания, – прокомментировал запуск мобильной связи вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. – Услуга сформирована с учетом потребностей клиентов разных сегментов, и, я надеюсь, будет интересна также малому и среднему бизнесу, крупным компаниям и государственным структурам. Например, сотовая связь широко используется в рамках электронной коммерции и мобильной рекламы».

«Ростелеком» последовательно будет развивать полноценные пакетные предложения 4Play (4 услуги от одного оператора)». В 2017 году планируется реализовать единый счет для фиксированных и мобильных услуг. Особое внимание будет уделяться развитию семейных тарифных предложений, например, появится общий пакет интернета на несколько мобильных устройств и предложения, объединяющие домашний и мобильный интернет.Также начнется продажа абонентского оборудования в пакете услуг, предложение смартфонов и планшетов в рассрочку. На продаваемые устройства будут предустанавливаться мобильные приложения «Ростелекома» («Интерактивное ТВ», «Госуслуги», «Мой Ростелеком»).

В настоящее время для первых абонентов мобильной связи «Ростелекома» действуют специальные предложения. При приобретении SIM-карты предоставляется разовая скидка при оплате услуг домашней телефонии. В рамках акции все звонки между стационарными и мобильными телефонами «Ростелекома» – 0 рублей за минуту2. «Ростелеком» предлагает удобную тарифную линейку «Суперсимка», в которой каждый абонент найдет оптимальный тарифный план (включает пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика) под свой стиль общения и бюджет. Опции линейки «Простоинтернет» включают пакеты интернет-трафика, которые подойдут для любых устройств – смартфонов, планшетов или ноутбуков.

Стать обладателем SIM-карты «Ростелекома» очень просто. Надо пользоваться или подключить пакет или хотя бы одну из основных услуг компании – домашний телефон, «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». А дальше приобрести SIM-карту и заключить необходимые договоры в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте rt.ru или позвонив по бесплатному телефону 8-800-1000-800. Также SIM-карты есть в наличии у активных продавцов или инсталляторов домашних услуг связи, то есть стать абонентом мобильной связи можно одновременно при подключении дома доступа в интернет, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона.

Мобильная связь «Ростелекома» доступна вместе с услугами фиксированной связи для клиентов корпоративного и государственного сегментов любого масштаба и численности коллектива. Компания традиционно является лидером в предоставлении телеком-услуг в сегментах B2B/B2G и запуск собственной мобильной связи позволит еще более укрепить эти позиции. «Ростелеком» предлагает крупным корпоративным клиентам комплексные, индивидуально разработанные пакеты с гибкой системой скидок, объединяющие основные услуги (фиксированная телефония, доступ в интернет, VPN и пр.) и мобильную связь. Для малого и среднего бизнеса появятся удобные коробочные решения в зависимости от количества сотрудников. В планах запуск M2M-платформы и предложение услуг на ее базе предприятиям различных отраслей. Для подключения услуг мобильной связи «Ростелекома», в том числе с сохранением привычной нумерации, крупные корпоративные клиенты могут обратиться к персональным менеджерам.

    
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«Ростелеком» начинает предоставление услуг мобильной связи в Сибири: теперь все услуги можно получить у одного оператора

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