«Ростелеком» отмечает 65-летие связи в Ангарске

65 лет назад в Ангарске, крупнейшем промышленном городе Иркутской области, появилась контора связи. Свою первую главу она начала осенью 1951 года вместе с городом, получившем название от реки Ангары.

В далеком 1951 году в своем составе она имела три почтово-телеграф ных отделения и радиотрансляцион ный узел. А история становления и развития телефонной сети общего пользования началась с установки в 51 квартале коммутатора на 400 номеров.

30 апреля 1955 года была впервые включена в работу АТС-2 емкостью две тысячи номеров. К началу 1956 года были полностью завершены строительство и отделка здания со шпилем, ставшим по своим архитектурным и художественным характеристикам не только украшением городской площади, но и визитной карточкой Ангарска. В 1972 году узел связи в числе пяти предприятий города был навечно занесен в список на монументе Славы в честь 50-летия образования СССР.

2011 году начато строительство сети ШПД по технологии GPON и введены первые 14000 портов. В настоящее время более 37 000 ангарских семей пользуются «Домашним телефоном», свыше 20000 подключили «Домашний интернет» и 10000 – «Интерактивное телевидение».

«Сегодня ангарчане обеспечены полным комплексом качественных услуг, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Подтверждение тому - десятки тысяч ангарских семей, которые выбрали услуги нашей компании».

За эти годы предприятие не единожды меняло название, но главную задачу – обеспечение горожан самыми современными услугами связи, выполняло достойно. В 1976 году связисты построили и переехали в новый Узел связи, что расположился на стыке улицы Чайковского и Ленинградского проспекта (у здания так и остались два адреса: 85-а квартал, д.8 или Чайковского, 62). Здесь ангарчане подключают услуги связи: «Домашний телефон», «Интерактивное телевидение», «Домашний интернет», мобильную связь.