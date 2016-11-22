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22 ноября 2016

Пресс-релизы

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Две жительницы Иркутской области стали призерами Всероссийского конкурса

Благодаря Интернету 63-летняя свирчанка научилась играть на ударной установке, а 80-летняя жительница поселка Усть-Уда активно пользуется Порталом государственных услуг - две жительницы Приангарья стали призерами Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2016».

Заслуженные призы уже прибыли из Москвы в Иркутск и в самое ближайшее время отправятся к своим счастливым обладательницам.

Конкурс «Спасибо Интернету», как и благотворительный образовательный проект «Азбука Интернета», ежегодно совместно проводят ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций. Пенсионеры, которые ведут активный образ жизни и стремятся получать новую информацию и знания из Интернета наравне со своими внуками, ежедневно постигают азы компьютерной грамотности, обучаются общению в социальных сетях, ведению электронной переписки. А конкурс «Спасибо Интернету» дает им возможность продемонстрировать свои умения и заявить о себе.

Для участия в конкурсе пенсионеры готовят фото-презентации и пишут эссе о том, как и чем им помог в жизни Интернет. Именно такая история от жительницы г. Свирска Натальи Григорьянц и покорила жюри, присвоившее ей в итоге почетное третье место в номинации «Интернет - мой друг и помощник»: по видео-урокам из Интернета Наталья Николаевна освоила игру на барабанах, а затем приобрела ударную установку и теперь поет, аккомпанируя сама себе.

Не менее удивительна и вторая участница из Иркутской области, которая отмечена специальным призом от жюри. Надежда Зарубина из поселка Уст-Уда не заняла призового места, но жюри просто не могло обойти ее своим вниманием, ведь Надежде Николаевне 80 лет! И при этом она представила свои материалы в номинацию «Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи».

Торжественное награждение призеров конкурса представители «Ростелекома» и территориальных органов ПФР совместно проведут на местах, в офисах ПАО «Ростелеком».

Всего на рассмотрение жюри конкурса поступило более 3000 заявок. Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов страны, из которых поступило самое большое число заявок.

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«Как показывает практика, а мы уже практически 10 лет проводим в Иркутской области обучение пенсионеров «Азбуке интернета», пожилые люди искренне стремятся освоить интернет. Им все важно и интересно, – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. ­– И эта тяга к новому дает им более высокое качество жизни. Об этом говорит и тот факт, что постоянно растет количество пользователей Интернета пенсионного возраста».

Надежда Козлова, управляющий Отделением ПФР по Иркутской области:

- Я искренне рада за наших землячек, но при этом совершенно не удивлена. Иркутская область сегодня занимает четвертое место в России по количеству заявлений о назначении пенсии или смене способа ее доставки, поданных через Интернет. Это говорит о том, что жители Приангарья – как предпенсионного, так и пенсионного возраста – давно оценили преимущества онлайн-общения и с удовольствием пользуются различными электронными сервисами, в том числе и Порталом госуслуг. Для удобства людей мы создали на базе своих территориальных органов удостоверяющие центры, и теперь в любой клиентской службе Пенсионного фонда на территории области можно процедуру подтверждения личности для регистрации в ЕСИА. Больше трех десятков услуг Пенсионного фонда сегодня можно получить в электронном виде через свой «Личный кабинет» на сайте ПФР, и перечень этих услуг с каждым годом будет расширяться. Людям нравится, что можно никуда не ходить, не ждать в очереди и получать услуги, не выходя из дома. Это здорово!

    
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