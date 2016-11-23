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23 ноября 2016

Пресс-релизы

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«Ростелеком» расширяет географию IPTV в Сибири

«Ростелеком» в течение 2016 года обеспечил техническую возможность предоставления цифрового интерактивного телевидения в более тысячи населенных пунктах Сибирского федерального округа. Наибольшее количество городов и деревень, сел, посёлков и райцентров подключено в Алтайском крае (320), Новосибирской области (203), Красноярском крае (137) и Кемеровской области (116).

В начале года доступ к услуге цифрового ТВ был у жителей порядка 700 сел. На сегодняшний день «Ростелеком» прирос почти на 50% новыми населенными пунктами, в которых предоставляется интерактивный сервис. Ситуация изменилась в результате планомерной работы по модернизации оборудования и строительству новых оптических сетей в сельских районах, включая отдаленные.

«Задача «Ростелекома» как лидера интегрированных интернет-услуг – повсеместно дать людям качественные и удобные сервисы для комфортной жизни и эффективного бизнеса. Расширение географии услуги IPTV в Сибири – это очередной этап на пути становления цифровой России, – прокомментировал директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня. – Накануне был Всемирный день телевидения, и мы подошли к празднику с отметкой 600 тыс. клиентов интерактивного ТВ в Сибири. Хотя фактически пользователей услуги гораздо больше: ведь наше телевидение смотрят все члены семьи».

Детально изучив предпочтения российских зрителей и учитывая лучший мировой опыт, компания разработала федеральную линейку из четырех основных и восьми дополнительных пакетов. Таким образом, абоненты получили возможность «собрать» телевидение под свой вкус, комбинируя основной и дополнительные пакеты, оформляя видеоподписки и пользуясь различными интерактивными сервисами.

«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» сочетает в себе функции домашнего кинотеатра, караоке-клуба и других контентных сервисов. Зрители могут не только выбирать каналы, но и решать, в какое время смотреть любимые передачи и фильмы благодаря функции «Управление просмотром». Сервис «Родительский контроль» позволяет оградить детей от нежелательного контента и ограничить время, которое они могут проводить у телевизора. Все подключенные телеканалы и оплаченные фильмы могут быть доступны на планшетах и смартфонах iOs, Android, телевизорах Samsung и LG с функцией smart без дополнительной оплаты.

Получить более подробную информацию об услугах «Ростелекома», территориях их предоставления, а также оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru, а также по телефону 8-800-1000-800 (звонок бесплатный).

    
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«Ростелеком» расширяет географию IPTV в Сибири

«Ростелеком» в течение 2016 года обеспечил техническую возможность предоставления цифрового интерактивного телевидения в более тысячи населенных пунктах Сибирского федерального округа. Наибольшее количество городов и деревень, сел, посёлков и райцентров подключено в Алтайском крае (320), Новосибирской области (203)...

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