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Восточно-Сибирская правда
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«Ростелеком» поможет сделать Братск более безопасным и комфортным
«Ростелеком» заключил контракт на выполнение работ по реализации в г. Братск комплексного проекта АПК «Безопасный город», включающий основные подсистемы безопасности: населения и коммунальной инфраструктуры, на транспорте, безопасность и координация работ служб и ведомств.
«Данный проект весьма сложный и подразумевает большую степень автоматизации. Поэтому с нашей стороны требуется максимальная слаженность действий и повышенное внимание на всех этапах его практической реализации. Внедрение этого проекта в жизнь поможет сделать повседневную жизнь жителей и гостей крупнейшего промышленного города Приангарья безопаснее и спокойнее», – сообщил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.
Внедрение комплекса «Безопасный город» нацелено на создание единого информационного пространства для эффективного взаимодействия служб общественной безопасности, поддержание общественного порядка и комфортных условий проживания граждан. В контур АПК входит наружное видеонаблюдение, пункты экстренной связи «гражданин-полиц
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