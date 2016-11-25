«Ростелеком» поможет сделать Братск более безопасным и комфортным

«Ростелеком» заключил контракт на выполнение работ по реализации в г. Братск комплексного проекта АПК «Безопасный город», включающий основные подсистемы безопасности: населения и коммунальной инфраструктуры, на транспорте, безопасность и координация работ служб и ведомств.

«Данный проект весьма сложный и подразумевает большую степень автоматизации. Поэтому с нашей стороны требуется максимальная слаженность действий и повышенное внимание на всех этапах его практической реализации. Внедрение этого проекта в жизнь поможет сделать повседневную жизнь жителей и гостей крупнейшего промышленного города Приангарья безопаснее и спокойнее», – сообщил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.