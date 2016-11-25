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Восточно-Сибирская правда
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«Ростелеком» увеличил охват Иркутска «оптикой» до 84%
С начала 2016 года «Ростелеком» подключил к своей сети GPON еще 333 иркутские многоэтажки, что позволило охватить современными оптическими технологиями 84% многоквартирных домов города.
За этот год Компания провела серьезную модернизацию телекоммуникацио
Оператор проложил в Иркутске более 250 км современных волоконно-оптиче
Оптическая сеть «Ростелекома» появилась как в новостройках, так и в домах, возведенных в более ранний период времени. Модернизация и замена уже существующей «медной» телекоммуникацио
«Подключение «оптики» задает новые, более высокие стандарты жизни, – рассказывает директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Поэтому мы продолжим «оптическую» экспансию, чтобы как можно больше иркутян смогли получить доступ к качественным услугам связи».
Кроме того, технология GPON, которая используется компанией «Ростелеком» для обеспечения высокоскоростног
GPON (Gigabit Passive Optical Networks – гигабитная пассивная оптическая сеть). Технология обеспечивает скорость доступа до 1 Гбит/с и предусматривает заведение оптической линии связи непосредственно в квартиру абонента. Технология имеет целый ряд важных преимуществ. Во-первых, это возможность комфортно работать с «тяжелым» контентом, без «подвисания» картинки. Второе – это потенциал для развития на многие годы вперед: технология обладает возможностью наращивания узлов сети и пропускной способности в зависимости от растущих потребностей абонентов. По мнению экспертов рынка, сегодня технология GPON является одним из самых перспективных решений.
Уточнить техническую возможность подключения, оставить заявку на подключение и получить любую другую информацию об услугах компании можно на сайте rt.ru, по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком».
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