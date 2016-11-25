«Ростелеком» увеличил охват Иркутска «оптикой» до 84%

С начала 2016 года «Ростелеком» подключил к своей сети GPON еще 333 иркутские многоэтажки, что позволило охватить современными оптическими технологиями 84% многоквартирных домов города.

За этот год Компания провела серьезную модернизацию телекоммуникацио нной инфраструктуры Иркутска, доведя охват городских домохозяйств оптикой до 86%. За этот год зона покрытия города оптическими линиями увеличилась на 6%.

Оператор проложил в Иркутске более 250 км современных волоконно-оптиче ских линий, включая магистральные и внутридомовые распределительны е сети. Тем самым «Ростелеком» обеспечил доступ к высокоскоростном у интернету для более 200 тыс. домохозяйств областного центра.