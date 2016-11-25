Rambler's Top100
rss       
 

25 ноября 2016

Пресс-релизы

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

«Ростелеком» увеличил охват Иркутска «оптикой» до 84%

С начала 2016 года «Ростелеком» подключил к своей сети GPON еще 333 иркутские многоэтажки, что позволило охватить современными оптическими технологиями 84% многоквартирных домов города.

За этот год Компания провела серьезную модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры Иркутска, доведя охват городских домохозяйств оптикой до 86%. За этот год зона покрытия города оптическими линиями увеличилась на 6%.

Оператор проложил в Иркутске более 250 км современных волоконно-оптических линий, включая магистральные и внутридомовые распределительные сети. Тем самым «Ростелеком» обеспечил доступ к высокоскоростному интернету для более 200 тыс. домохозяйств областного центра.

Оптическая сеть «Ростелекома» появилась как в новостройках, так и в домах, возведенных в более ранний период времени. Модернизация и замена уже существующей «медной» телекоммуникационной инфраструктуры зданий позволяет не только в десятки раз увеличить скорости доступа в интернет для жителей этих домов, но и предоставить по одному компактному оптическому кабелю сразу три ключевые услуги «Ростелекома»: «Домашний телефон», «Домашний Интернет», «Интерактивное телевидение».

«Подключение «оптики» задает новые, более высокие стандарты жизни, – рассказывает директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Поэтому мы продолжим «оптическую» экспансию, чтобы как можно больше иркутян смогли получить доступ к качественным услугам связи».

Кроме того, технология GPON, которая используется компанией «Ростелеком» для обеспечения высокоскоростного интернет-доступа на сегодняшний день является одной из самых современных и экологичных. Размещаемые в доме средства связи не потребляют электроэнергию. Новая инфраструктура не требует подключения к смонтированным в доме электрическим сетям, энергопотребление осуществляется лишь размещаемыми в квартирах оптическими модемами.

GPON (Gigabit Passive Optical Networks – гигабитная пассивная оптическая сеть). Технология обеспечивает скорость доступа до 1 Гбит/с и предусматривает заведение оптической линии связи непосредственно в квартиру абонента. Технология имеет целый ряд важных преимуществ. Во-первых, это возможность комфортно работать с «тяжелым» контентом, без «подвисания» картинки. Второе – это потенциал для развития на многие годы вперед: технология обладает возможностью наращивания узлов сети и пропускной способности в зависимости от растущих потребностей абонентов. По мнению экспертов рынка, сегодня технология GPON является одним из самых перспективных решений.

Уточнить техническую возможность подключения, оставить заявку на подключение и получить любую другую информацию об услугах компании можно на сайте rt.ru, по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком».

 

    
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Пресс-релизы

«Ростелеком» увеличил охват Иркутска «оптикой» до 84%

С начала 2016 года «Ростелеком» подключил к своей сети GPON еще 333 иркутские многоэтажки, что позволило охватить современными оптическими технологиями 84% многоквартирных домов города.За этот год Компания провела серьезную модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры Иркутска...

25 ноября 2016
Пресс-релизы

Объявлены победители V Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!»

В индивидуальном зачете Ксения Ковалева из поселка Веселый Иркутской области завоевала «серебро». «Золото» досталось Анне Петруниной из города Новокуйбышевска Самарской области. Обладателем «бронзы» стал постоянный участник Чемпионата Даниил Галкин из города Рыбинска Ярославской области (напомним...

25 ноября 2016
Пресс-релизы

«Ростелеком» обеспечил связью более полутора тысяч семей в коттеджных поселках Приангарья

В ноябре возможность пользоваться современными услугами связи появилась у жителей поселков «Ручеек» и «Ново-Иркутский», расположенных в близи областного центра, а также «Телецентр» и «Галачинский» в Братске.«Сегодня все больше людей перебираются из крупных городов в пригородные поселки...

25 ноября 2016
Пресс-релизы

«Ростелеком» поможет сделать Братск более безопасным и комфортным

«Ростелеком» заключил контракт на выполнение работ по реализации в г. Братск комплексного проекта АПК «Безопасный город», включающий основные подсистемы безопасности: населения и коммунальной инфраструктуры, на транспорте, безопасность и координация работ служб и ведомств.«Данный проект весьма сложный и подразумевает...

25 ноября 2016
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Комментарии

лента комментариев

Фоторепортажи

Реклама от YouDo
Смотрите: переписать видео с кассеты на диск москва цена и расписание, ссылка на описание.
Смотрите тут - домашние фотосессии для беременных, описание.
Услуги сервиса: фотосессия для работы по этой ссылке.

Недвижимость

Новости компаний


Телефоны и адреса баров на сайте

Шкаф Dreamline Wood Base (Бук, Хвоя) 1 створка

самые эффективные средства от облысения мужчин
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний