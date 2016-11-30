Более 350 млн авторизаций совершили пользователи через систему ЕСИА в 2016 году

ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), созданная «Ростелекомом» по заказу Минкомсвязи России 5 лет назад, сегодня превратилась в крупную самостоятельную информационную систему, единое «окно» доступа граждан, бизнеса и представителей исполнительной власти в инфраструктуру электронного правительства, а также в другие информационные системы, подключенные к Системе межведомственног о электронного взаимодействия (СМЭВ).

За одну минуту с помощью ЕСИА около 3 тысяч пользователей заходят на федеральный и региональные порталы госуслуг, сайты «Российской общественной инициативы» (РОИ), Росреестра, Федеральной налоговой службы и Пенсионного Фонда, подключаются к Wi-Fi в московском метро. Если в начале 2014 года к ЕСИА было подключено около 170 информационных систем, то по данным на ноябрь 2016 года - уже порядка 1000 участников.

Ключевая функция ЕСИА - предоставление пользователю единой учетной записи для доступа к множеству значимых государственных информационных систем. Учетная запись позволяет заходить на любые порталы, использующие ЕСИА, под одним и тем же логином и паролем.

Единая учетная запись позволяет просто и быстро оплатить налоги, записать в детский сад ребенка, узнать состояние пенсионного счета, заказать множество других госуслуг. Бизнес, помимо прочего, получил возможность простой авторизации на площадке электронных торгов, представители госорганов – в Государственной автоматизированн ой информационной системе «Управление».