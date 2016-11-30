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30 ноября 2016

Пресс-релизы

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Более 350 млн авторизаций совершили пользователи через систему ЕСИА в 2016 году

ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), созданная «Ростелекомом» по заказу Минкомсвязи России 5 лет назад, сегодня превратилась в крупную самостоятельную информационную систему, единое «окно» доступа граждан, бизнеса и представителей исполнительной власти в инфраструктуру электронного правительства, а также в другие информационные системы, подключенные к Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

За одну минуту с помощью ЕСИА около 3 тысяч пользователей заходят на федеральный и региональные порталы госуслуг, сайты «Российской общественной инициативы» (РОИ), Росреестра, Федеральной налоговой службы и Пенсионного Фонда, подключаются к Wi-Fi в московском метро. Если в начале 2014 года к ЕСИА было подключено около 170 информационных систем, то по данным на ноябрь 2016 года - уже порядка 1000 участников.

Ключевая функция ЕСИА - предоставление пользователю единой учетной записи для доступа к множеству значимых государственных информационных систем. Учетная запись позволяет заходить на любые порталы, использующие ЕСИА, под одним и тем же логином и паролем.

Единая учетная запись позволяет просто и быстро оплатить налоги, записать в детский сад ребенка, узнать состояние пенсионного счета, заказать множество других госуслуг. Бизнес, помимо прочего, получил возможность простой авторизации на площадке электронных торгов, представители госорганов – в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

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Абонентская база ЕСИА демонстрирует существенный рост: в начале 2012 года в системе было зарегистрировано около 1,4 млн граждан, в 2015 их число выросло почти в десять раз, а по состоянию на ноябрь 2016 года зафиксировано уже около 35,5 млн. пользователей.

«ЕСИА реализует принцип единой точки входа в государственные и иные сервисы для граждан и юридических лиц под одной учетной записью. Таким образом, для электронного взаимодействия с государством нет необходимости использовать разные логины и пароли. Потенциал системы открывает возможности не только для удобного получения госуслуг, но и в перспективе – финансовых сервисов, а также решения самых разных жизненных ситуаций», - комментирует Александр Чечин, начальник отдела развития Департамента электронного правительства ПАО «Ростелеком».

Государственным заказчиком создания и эксплуатации ЕСИА, а также оператором ее системы является Минкомсвязи России, ее развитием в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 гг.)» в качестве единственного исполнителя занимается ПАО «Ростелеком». АО «РТ Лабс» выступает основным поставщиком услуг «Ростелекома» по эксплуатации и развитию инфраструктуры электронного  правительства.

    
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Более 350 млн авторизаций совершили пользователи через систему ЕСИА в 2016 году

ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), созданная «Ростелекомом» по заказу Минкомсвязи России 5 лет назад, сегодня превратилась в крупную самостоятельную информационную систему, единое «окно» доступа граждан, бизнеса и представителей исполнительной власти в инфраструктуру электронного правительства...

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