Победителями конкурса «Ростелекома» для районных СМИ стали журналисты Алтайского края, Новосибирской и Иркутской областей

«Ростелеком» подвел итоги второго тура общесибирского конкурса для журналистов районных средств массовой информации на лучшее освещение федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории Сибири. В конкурсе приняли участие почти 20 печатных, электронных и интернет СМИ, выходящих в свет в отдаленных районах Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Иркутской областей.

В номинации «Печатная пресса» лучшей была признана публикация обозревателя «Искитимской газеты» (Новосибирская область) Натальи Кривякиной.

В номинации «Интернет-СМИ» победил корреспондент газеты «Заря» Смоленского района Алтайского края Никита Стребков, в номинации «Радио и телевидение» лучшим оказался сюжет корреспондента телеканала «ТВ-12» (Иркутская область) Альбины Гонтарь.

Всем участникам конкурса и победителям региональных этапов были вручены поощрительные призы и ценные подарки. Трем победителям заключительного этапа «Ростелеком» вручил ноутбуки.

Конкурс для журналистов районных СМИ проводился при поддержке администраций субъектов Федерации и был посвящен масштабному проекту по установке точек доступа Wi-Fi в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Цель конкурса – поощрить журналистов районных СМИ за интерес к теме, а также проинформировать сельских жителей, проживающих в населённых пунктах, где построены точки wi-fi доступа, о том, как ими пользоваться: как зарегистрировать ся, как бесплатно посещать более двух тысяч сайтов госучреждений и ведомств, а также за символическую плату (1,5 рублей в сутки) – другие интернет-ресурсы .

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го филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Для справки: Проект «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), исполнителем по которому государство определило «Ростелеком», стартовал в 2014 году. Его цель - предоставление коллективных точек доступа к скоростному интернету в населенных пунктах, где проживают от 250 до 500 человек. В Сибири - это около двух тысяч сел. Оператор строит оптические каналы связи до села и организует точки доступа с помощью Wi-Fi-технологии на скорости не менее 10 Мбит/с. Для организации доступа используется современное оборудование отечественного производства, способное бесперебойно работать в суровых климатических условиях. Всего в Сибири введено 354 точек wi-fi- доступа, из них в 2016 году - 144 точки доступа. В данный момент продолжается прием работ на ежегодный Всероссийский конкурс «Ростелекома» для журналистов региональных СМИ и блогеров, направленный на объективное и более качественное освещение технологических трендов, развития инновационных технологий и сервисов и их применения в разных сферах жизни общества. На конкурс принимаются не более 3-х работ одного автора или творческого коллектива в одной номинации, фактически вышедшие или опубликованные в период с 10 апреля 2016 года по 10 апреля 2017 года. Победители конкурса на макрорегионально м уровне награждаются дипломами ПАО «Ростелеком» и ценными подарками. Победители конкурса на федеральном уровне награждаются дипломами ПАО «Ростелеком», главным призом для них станет поездка в штаб-квартиру NEC в Японию осенью 2017 года. Подробности на сайте smi.rt.ru

«Проект УЦН направлен на создание единого информационного пространства в стране. Мы стремимся сделать цифровые технологии доступными для каждого жителя даже отдаленных малочисленных поселков. К сожалению, не все жители в глубинке знают о тех возможностях, которые открывает перед ними доступ в интернет. Без активной помощи районных средств массовой информации донести информацию до людей нам было бы непросто. Мы надеемся, что публикации журналистов местных СМИ стали полезными для жителей сел, в которых уже действует услуга «Сельский Wi-Fi». Поздравляем победителей и благодарим всех за участие в конкурсе!» - отметил вице-президент – директор макрорегионально