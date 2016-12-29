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«Ростелеком» презентовал облачные услуги бизнес-сообществу Иркутска
«Ростелеком» провел семинар «Новые возможности развития бизнеса» для представителей бизнес-сообществ
Специалисты компании рассказали об инновационных продуктах и виртуальных сервисах, помогающих оптимизировать работу организации, снизить издержки, а также способных защитить информацию от DDoS-атак.
Участники мероприятия, среди которых были руководители региональных подразделений крупнейших банков России, организаций бюджетной сферы узнали, как облачные услуги позволяют экономить на покупке оборудования, программного обеспечения, аренде помещения, штате ИТ-специалистов. Для работы с облачными продуктами «Ростелеком» необходим лишь доступ в Интернет. Сотрудник получает виртуальное рабочее место с доступом к необходимому приложению вне зависимости от местонахождения.
«Сегодня «Ростелеком» предлагает своим клиентам такие облачные сервисы, которые позволяют минимизировать расходы и вложения на создание собственной IT-инфраструктур
Одним из наиболее востребованных оказался сервис «Виртуальный центр обработки и хранения данных». Виртуальные машины создаются в течение нескольких минут после заказа услуги и сразу же доступны для установки программного обеспечения заказчика и подключения к рабочим местам через Интернет.
«Новая телефония» – уникальная возможность развернуть облачную АТС в любом месте, где есть Интернет, без привязки к физическому адресу. Услугу можно получить за несколько минут на сайте www.rt.ru. Быстрая масштабируемость
«Виртуальный офис» – уникальный бизнес-продукт, позволяющий пользоваться пакетом офисных приложений Microsoft. Среди выгодных свойств услуги – возможность настроить электронную почту бизнес-уровня на базе Microsoft Exchange и организовать централизованное хранение и совместную работу с документами с использованием веб-версии продуктов Microsoft Office Web Apps.
Одним из наиболее востребованных решений выступает сервис «Виртуальный центр обработки и хранения данных». Виртуальные машины создаются в течение нескольких минут после заказа услуги и сразу же доступны для установки программного обеспечения заказчика и подключения к рабочим местам через Интернет.
«Ростелеком» обеспечивает оптимальный бизнес-процесс, при котором можно заказать услуги через удобный интерфейс на портале www.o7.com, а по номеру 8-800-200-00-33 получить круглосуточную техническую поддержку, включая поддержку от разработчика. Оплата услуг реализована по кредитной системе.
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