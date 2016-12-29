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29 декабря 2016

Пресс-релизы

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«Ростелеком» презентовал облачные услуги бизнес-сообществу Иркутска

«Ростелеком» провел семинар «Новые возможности развития бизнеса» для представителей бизнес-сообщества госсектора и Иркутска.

Специалисты компании рассказали об инновационных продуктах и виртуальных сервисах, помогающих оптимизировать работу организации, снизить издержки, а также способных защитить информацию от DDoS-атак.

Участники мероприятия, среди которых были руководители региональных подразделений крупнейших банков России, организаций бюджетной сферы узнали, как облачные услуги позволяют экономить на покупке оборудования, программного обеспечения, аренде помещения, штате ИТ-специалистов. Для работы с облачными продуктами «Ростелеком» необходим лишь доступ в Интернет. Сотрудник получает виртуальное рабочее место с доступом к необходимому приложению вне зависимости от местонахождения.

«Сегодня «Ростелеком» предлагает своим клиентам такие облачные сервисы, которые позволяют минимизировать расходы и вложения на создание собственной IT-инфраструктуры, – отметил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Максим Бращунов. – Эти решения особенно актуальны в период сокращения бюджетов, поэтому мы прекрасно понимаем в каких именно ресурсах испытывают потребность наши абоненты. Такие бизнес-семинары дают уникальную возможность конструктивного общения с клиентами».

Одним из наиболее востребованных оказался сервис «Виртуальный центр обработки и хранения данных». Виртуальные машины создаются в течение нескольких минут после заказа услуги и сразу же доступны для установки программного обеспечения заказчика и подключения к рабочим местам через Интернет.

«Новая телефония» – уникальная возможность развернуть облачную АТС в любом месте, где есть Интернет, без привязки к физическому адресу. Услугу можно получить за несколько минут на сайте www.rt.ru. Быстрая масштабируемость, подключение дополнительных виртуальных номеров и внутренних абонентов, простой и понятный интерфейс управления услугой через интернет, низкая стоимость междугородных звонков – все это сделало услугу такой популярной в бизнес-среде и госсекторе.

«Виртуальный офис» – уникальный бизнес-продукт, позволяющий пользоваться пакетом офисных приложений Microsoft. Среди выгодных свойств услуги – возможность настроить электронную почту бизнес-уровня на базе Microsoft Exchange и организовать централизованное хранение и совместную работу с документами с использованием веб-версии продуктов Microsoft Office Web Apps.

Одним из наиболее востребованных решений выступает сервис «Виртуальный центр обработки и хранения данных». Виртуальные машины создаются в течение нескольких минут после заказа услуги и сразу же доступны для установки программного обеспечения заказчика и подключения к рабочим местам через Интернет.

«Ростелеком» обеспечивает оптимальный бизнес-процесс, при котором можно заказать услуги через удобный интерфейс на портале www.o7.com, а по номеру 8-800-200-00-33 получить круглосуточную техническую поддержку, включая поддержку от разработчика. Оплата услуг реализована по кредитной системе.

    
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«Ростелеком» презентовал облачные услуги бизнес-сообществу Иркутска

«Ростелеком» провел семинар «Новые возможности развития бизнеса» для представителей бизнес-сообщества госсектора и Иркутска.Специалисты компании рассказали об инновационных продуктах и виртуальных сервисах, помогающих оптимизировать работу организации, снизить издержки, а также способных защитить информацию от...

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