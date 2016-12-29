«Ростелеком» презентовал облачные услуги бизнес-сообществу Иркутска

«Ростелеком» провел семинар «Новые возможности развития бизнеса» для представителей бизнес-сообществ а госсектора и Иркутска.

Специалисты компании рассказали об инновационных продуктах и виртуальных сервисах, помогающих оптимизировать работу организации, снизить издержки, а также способных защитить информацию от DDoS-атак.

Участники мероприятия, среди которых были руководители региональных подразделений крупнейших банков России, организаций бюджетной сферы узнали, как облачные услуги позволяют экономить на покупке оборудования, программного обеспечения, аренде помещения, штате ИТ-специалистов. Для работы с облачными продуктами «Ростелеком» необходим лишь доступ в Интернет. Сотрудник получает виртуальное рабочее место с доступом к необходимому приложению вне зависимости от местонахождения.

«Сегодня «Ростелеком» предлагает своим клиентам такие облачные сервисы, которые позволяют минимизировать расходы и вложения на создание собственной IT-инфраструктур ы, – отметил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Максим Бращунов. – Эти решения особенно актуальны в период сокращения бюджетов, поэтому мы прекрасно понимаем в каких именно ресурсах испытывают потребность наши абоненты. Такие бизнес-семинары дают уникальную возможность конструктивного общения с клиентами».