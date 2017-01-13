Банк УРАЛСИБ продлевает выдачу кредитов на условиях программы «Ипотека с господдержкой»

Банк УРАЛСИБ продлевает выдачу кредитов на условиях программы «Ипотека с господдержкой» для клиентов, получивших одобрение в 2016 году, но не успевших оформить кредит. Также Банк вводит специальное предложение по программам «Ипотечное кредитование на приобретение строящегося жилья» и «Ипотечное кредитование на приобретение жилья на вторичном рынке».

До 31 января 2017 года в Банке УРАЛСИБ по программе «Ипотечное кредитование на приобретение строящегося жилья» действует льготная процентная ставка – от 10,8% годовых.

Для клиентов, которые рассматривают приобретение жилья на вторичном рынке, Банк предлагает до 31 января 2017 года единую процентную ставку – 12,5% годовых.

Первоначальный взнос в рамках данных программ от 10%, максимальная сумма до 50 млн. рублей. Срок действия одобренной заявки – три месяца.

Срок рассмотрения заявки – 3 рабочих дня. В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала. Программа представлена во всех регионах присутствия Банка.

Более подробно об условиях предоставления ипотечных кредитов можно узнать на сайте Банка УРАЛСИБ или по телефону 8 800 200-55-20.