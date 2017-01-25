Протяженность оптической сети «Ростелекома» в Сибири приближается к 25 тысячам километров

«Ростелеком» подвел итоги строительства волоконно-оптиче ских линий связи на территории Сибири в 2016 году. В течение года было проложено более 3300 км ВОЛС. Таким образом, на сегодняшний день широким спектром современных телекоммуникацио нных услуг могут воспользоваться еще 300 тысяч семей, проживающих как в отдельных домах, так и квартирах. Всего протяженность внутризоновых волоконно-оптиче ских линий связи «Ростелекома» на территории Сибирского федерального округа теперь составляет почти 24188 км. Более 620 тысяч абонентов в СФО пользуются услугами компании по технологии GPON.

Стройка велась в 133 населенных пунктах Сибирского федерального округа. Активнее всего – в Кемеровском, Новосибирском и Красноярском филиалах. Самый большой объём строительства в 2016 году проделал Кемеровский филиал, благодаря этому оптикой в Кузбассе охвачено почти 60 тысяч домохозяйств.

В 2016 году «Ростелеком» продолжил работы по переводу корпоративных и государственных клиентов на новые волоконно-оптиче ские линии связи. В рамках проекта миграции с меди на оптику было переведено почти три тысячи абонентов.