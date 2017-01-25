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Восточно-Сибирская правда
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Протяженность оптической сети «Ростелекома» в Сибири приближается к 25 тысячам километров
«Ростелеком» подвел итоги строительства волоконно-оптиче
Стройка велась в 133 населенных пунктах Сибирского федерального округа. Активнее всего – в Кемеровском, Новосибирском и Красноярском филиалах. Самый большой объём строительства в 2016 году проделал Кемеровский филиал, благодаря этому оптикой в Кузбассе охвачено почти 60 тысяч домохозяйств.
В 2016 году «Ростелеком» продолжил работы по переводу корпоративных и государственных клиентов на новые волоконно-оптиче
«Сегодня решающим фактором при выборе интернет-провайд
«Ростелеком» в прошлом году активно вел строительство оптической инфраструктуры для коттеджных поселков. В рамках данного проекта было проложено более 550 км ВОЛС. Это позволило предоставить техническую возможность подключения к высокоскоростном
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При организации интернет-доступа по технологии GPON используются пассивные оптические сети, которые заводятся прямо в квартиру абонента, активное оборудование на пути к абоненту исключается, что повышает степень надежности и качество соединения. Возможности «оптики» позволяют предоставлять пакетные услуги «triple play» – скоростной интернет, в том числе через Wi-Fi, услугу интерактивного телевидения, включая трансляцию каналов в HD-качестве, а также домашнюю телефонию – по одному кабелю.
«Ростелеком» на территории Сибири оказывает весь спектр телекоммуникацио
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