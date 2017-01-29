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Восточно-Сибирская правда
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Почти 400 сибиряков «поймали подарки» в интерактивной игре от «Ростелекома»
«Ростелеком» подвел итоги интерактивной игры «Лови подарки», которая прошла с 28 ноября по 26 декабря 2016 года. В игре приняло участие свыше 90 тысяч человек по всей России, более 10 тысяч из них сибиряки.
«Игра «Лови подарки» была разработана специально для абонентов компании «Ростелеком» с целью поощрения самых активных пользователей ценными призами, - комментирует заместитель директора макрорегионально
В течении месяца клиенты компании обменивали бонусы1 на «ловушки» и караулили подарки. Каждой «Ловушке для подарков» присваивался порядковый номер, который организаторы вносили в последовательный номерной список в порядке поступления записей в базу данных. Скидки на услуги связи (телекоммуникаци
Таким образом, 376 сибиряков выиграли телекоммуникацио
Скидку 100% на услуги «Домашний Интернет» получили 60 абонентов. В этой номинации впереди оказались красноярцы (15 человек), жители Иркутской области на втором месте (11 человек). Тройку лидеров замкнули новосибирцы (10 человек).
32 абонента компании получили скидку 25% на использование абонентской линии услуги «Домашний Телефон».
Сто процентную скидку на использование абонентской линии услуги «Домашний Телефон» получило 4 человека: два абонента в Иркутской области и по одному в Новосибирской и Омской областях.
Физические призы: комплект «Интерактивное ТВ 2.0», телевизор Samsung, набор из телевизора Samsung, планшета Galaxy Tab и смартфона уедут в Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Красноярский и Забайкальский края. Ценные призы будут доставлены курьерской службой до 28 февраля 2017 года.
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