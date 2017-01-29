Rambler's Top100
rss       
 

29 января 2017

Пресс-релизы

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Почти 400 сибиряков «поймали подарки» в интерактивной игре от «Ростелекома»

«Ростелеком» подвел итоги интерактивной игры «Лови подарки», которая прошла с 28 ноября по 26 декабря 2016 года. В игре приняло участие свыше 90 тысяч человек по всей России, более 10 тысяч из них сибиряки.

«Игра «Лови подарки» была разработана специально для абонентов компании «Ростелеком» с целью поощрения самых активных пользователей ценными призами, - комментирует заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня. - Компания намерена продолжить конкурс в этом году, сделав его еще более привлекательным, игровым и интерактивным».

В течении месяца клиенты компании обменивали бонусы1 на «ловушки» и караулили подарки. Каждой «Ловушке для подарков» присваивался порядковый номер, который организаторы вносили в последовательный номерной список в порядке поступления записей в базу данных. Скидки на услуги связи (телекоммуникационные призы) получил каждый сотый и каждый 550 участник игры. Физические призы – комплекты «Интерактивное ТВ 2.0», телевизоры и супер-приз – набор из телевизора, планшета и смартфона, разыгрывали по специальным формулам. Более подробная информация о правилах игры здесь.

Таким образом, 376 сибиряков выиграли телекоммуникационные призы. Скидку 25% на услуги «Домашний Интернет» получило 280 человек. Самое большое число победителей в Новосибирской области (57 человек), Красноярском крае (45 человек) и Иркутской области (40 человек).

Скидку 100% на услуги «Домашний Интернет» получили 60 абонентов. В этой номинации впереди оказались красноярцы (15 человек), жители Иркутской области на втором месте (11 человек). Тройку лидеров замкнули новосибирцы (10 человек).

32 абонента компании получили скидку 25% на использование абонентской линии услуги «Домашний Телефон».

Сто процентную скидку на использование абонентской линии услуги «Домашний Телефон» получило 4 человека: два абонента в Иркутской области и по одному в Новосибирской и Омской областях.

Физические призы: комплект «Интерактивное ТВ 2.0», телевизор Samsung, набор из телевизора Samsung, планшета Galaxy Tab и смартфона уедут в Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Красноярский и Забайкальский края. Ценные призы будут доставлены курьерской службой до 28 февраля 2017 года.

    
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Пресс-релизы

Сибирские абоненты «Ростелекома» совершили более полумиллиарда звонков с домашних телефонов в 2016 году

Сибирские абоненты «Ростелекома» с 1 января по 31 декабря 2016 года совершили более 560 млн. телефонных разговоров общей продолжительностью свыше 3 млрд. минут. Таким образом, домашний телефон остается востребованным средством коммуникации благодаря надежности сети, качеству передачи голоса, отсутствию энергонезависимости...

30 января 2017
Пресс-релизы

«Ростелеком» в Иркутске дарит детям специальные учебники и книги

Художественная, учебная литература, альбомы, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля, и увеличенным шрифтом в подарок к Новому году получили учащиеся «Специальной (коррекционной) школы-интерната для обучающихся с нарушениями зрения №8 г. Иркутска». Почти четыреста учебников от Букваря до учебных пособий для...

30 января 2017
Пресс-релизы

Каждый второй абонент «Интерактивного ТВ» «Ростелекома» в Сибири самостоятельно управляет просмотром телепередач

350 тысяч абонентов «Ростелекома» в Сибири выбрали услугу «Управление просмотром», что составляет 61% от всех пользователей IPTV компании в Сибирском федеральном округе. Востребованность услуги обусловлена широкими возможностями, которые предоставляет «Интерактивное телевидение»...

29 января 2017
Пресс-релизы

«Ростелеком» организует 35 точек доступа в интернет 2017 году в Иркутской области

«Ростелеком» приступил к выполнению работ, запланированных на 2017 год по предоставлению доступа в интернет по технологии Wi-Fi в сельской местности Приангарья. Проект реализуется в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. В текущем году оператор планирует подключить 35 точек доступа в 3...

29 января 2017
Туроператоры собираются «раскрутить» бренд зимнего Байкала с помощью «Зимниады»
Общество
Маяк для туристов
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний


Телефоны институтов на сайте

ортопедический матрас на кровать 1600х2000 в Рязани

лечебные органические бальзамы и маски для волос отзывы
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний