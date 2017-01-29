Почти 400 сибиряков «поймали подарки» в интерактивной игре от «Ростелекома»

«Ростелеком» подвел итоги интерактивной игры «Лови подарки», которая прошла с 28 ноября по 26 декабря 2016 года. В игре приняло участие свыше 90 тысяч человек по всей России, более 10 тысяч из них сибиряки.

«Игра «Лови подарки» была разработана специально для абонентов компании «Ростелеком» с целью поощрения самых активных пользователей ценными призами, - комментирует заместитель директора макрорегионально го филиала - Директор по работе с массовым сегментом Алекса ндр Бойкиня. - Компания намерена продолжить конкурс в этом году, сделав его еще более привлекательным, игровым и интерактивным».

В течении месяца клиенты компании обменивали бонусы на «ловушки» и караулили подарки. Каждой «Ловушке для подарков» присваивался порядковый номер, который организаторы вносили в последовательный номерной список в порядке поступления записей в базу данных. Скидки на услуги связи (телекоммуникаци онные призы) получил каждый сотый и каждый 550 участник игры. Физические призы – комплекты «Интерактивное ТВ 2.0», телевизоры и супер-приз – набор из телевизора, планшета и смартфона, разыгрывали по специальным формулам. Более подробная информация о правилах игры здесь.