«Ростелеком» организует 35 точек доступа в интернет 2017 году в Иркутской области

«Ростелеком» приступил к выполнению работ, запланированных на 2017 год по предоставлению доступа в интернет по технологии Wi-Fi в сельской местности Приангарья. Проект реализуется в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. В текущем году оператор планирует подключить 35 точек доступа в 3 районах области.

Точки доступа со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек будут организованы по волоконно-оптиче ским линям связи: Заларинский район (в селах: Бабагай, Бажир, Новочеремхово, Черемшанка; деревнях: Тыреть 2-я, Большая заимка, Романенкина, Заблагар), Зиминский район (в селах: Басалаевка, Зулумай, Баргадай, Перевоз, Новолетники, Глинки, Филипповск, Харайгун; деревнях: Черемшанка, Мордино, Норы, Буринская дача Населенный пункт участок), Иркутский район деревни: Баруй, Сайгуты, Максимовщина, Егоровщина, Кыцигировка, Жердовка, Бургаз, Черемушка, Усть-Балей, Быково, Столбово, Горный, Поздняково, Горяшина, Лыловщина.

«Первая точка доступа в рамках программы была запущена в ноябре 2015 года в селе Капсал Эхирит-Булагатск ого района. К концу 2018 года мы планируем подключить в Иркутской области 219 коллективных точек доступа к скоростному интернету по технологии Wi-Fi. Важно отметить, что для реализации данного проекта будут построены новые оптоволоконные линии связи, а это значит, что появится возможность подключить к высокоскоростном у интернету учреждения образования, здравоохранения, многофункциональ ные центры для оказания государственных и муниципальных услуг», – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.