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30 января 2017

Пресс-релизы

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«Ростелеком» в Иркутске дарит детям специальные учебники и книги

Художественная, учебная литература, альбомы, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля, и увеличенным шрифтом в подарок к Новому году получили учащиеся «Специальной (коррекционной) школы-интерната для обучающихся с нарушениями зрения №8 г. Иркутска». Почти четыреста учебников от Букваря до учебных пособий для 11-классников сделают процесс обучения более комфортным и удобным для детей этой школы.

«Наша школа является единственной в Иркутской области образовательной организацией, в которой обучается 44 слепых и 143 слабовидящих ребенка, из них – 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – отметил директор ГОКУ «Школа-интернат №8» Иван Макаренко. – Мы благодарим «Ростелеком» за внимание к нашему детскому дому. Вы не первый год участвуете в жизни детей-сирот с особыми потребностями, принимая близко к сердцу проблемы наших детей».

По словам педагогов, одной из самых серьезных проблем учреждения является отсутствие специальных учебников для детей, поскольку стоимость такой литературы достаточно высока.

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«Мы видим примеры, когда особенности физического развития становятся стимулом для успешного жизненного пути, поэтому наша компания старается помочь «встать на крыло» детям, которые вопреки судьбе, стараются жить полноценной жизнью, получать качественное образование, – прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Мы давние партнеры этой школы и с удовольствием видим, как ее воспитанники становятся гордостью не только учреждения, но и города».

Трое ребят школы-интерната входят в состав сборной РФ по легкой атлетике, учится чемпионка мира по пауэрлифтингу; студия актерского мастерства «Маски» и театр танца «Успех» являются постоянными победителями и призерами всероссийских конкурсов и фестивалей; среди выпускников есть отличники, награжденные золотыми медалями за особые успехи и достижения в учебе.

Благотворительные инициативы и проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. Компания на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина.

Таким образом, «Ростелеком» не только предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.

    
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