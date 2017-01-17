Здравствуй, читатель

Я начну чуть издалека. У Сергея Довлатова есть такой эпизод.

«Борис Сичкин, легендарный Буба Касторский, попал в автомобильную катастрофу. Оказался в госпитале. Там его навестил сын Эмиль. И вот они стали прощаться. Эмиль наклонился, чтобы поцеловать отца, и Боря ощутил лёгкий запах спиртного. Он сказал:

– Эмиль, ты выпил. Я расстраиваюсь, когда ты пьёшь.

Сын начал оправдываться:

– Папа, я выпил один бокал шампанского.

Боря тихим голосом спросил:

– Что же ты праздновал, сынок?»

В Иркутской области создан оргкомитет по празднованию её 80-летия.

«Жители Иркутской области должны знать, как область будет встречать свой юбилей и готовиться к празднику. Юбилейный год должен стать катализатором социально-экономического развития региона. Год должен быть насыщен яркими интересными событиями и мероприятиями, прежде всего для жителей нашей области. Для этого нам необходимо проделать работу на высоком профессиональном уровне», – подчеркнул губернатор Сергей Левченко.

Я хочу рассказать членам оргкомитета, что они празднуют. Создание Иркутской области увенчало катастрофическое умельчание и потерю общесибирского значения нашего региона. Не буду уходить в историю колоссального генерал-губернаторства, вернусь в то самое «праздничное» десятилетие. Постановлением ВЦИК от 30 июля 1930 был создан ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ КРАЙ со столицей в Иркутске. В его состав вошли территории упразднённых Иркутского, Канского, Киренского и Красноярского округов Сибирского края, Сретенского и Читинского округов Дальневосточного края и Бурят-Монгольская АССР.

В декабре 1936 года край был разделён, и нам осталась лишь Восточно-Сибирская область – административно-территориальная единица в РСФСР, существовавшая до осени 1937 года. Со столицей в Иркутске.

И вот тут и произошло событие, которое собирается праздновать областной оргкомитет.

26 сентября 1937 года постановлением ЦИК СССР область была вновь обрезана и переименована – разделена на Иркутскую и Читинскую области. Столицей того, что осталось от нашего огромного края, определён, понятно, Иркутск.

Казалось бы, и этого достаточно, чтобы печалиться, а не ликовать. Но, увы, это ещё не всё.

Реорганизацию Восточно-Сибирской области в Иркутскую проводил присланный ЦК первым секретарём Восточно-Сибирского (Иркутского) обкомов ВКП(б) Александр Сергеевич Щербаков. Он «верно» понимал задачи реорганизации и решал их, уничтожая наших земляков. Это как раз тот случай, когда слово «сатрап» должно читаться буквально.

В июле 1937 года Щербаков докладывал члену Политбюро Жданову о проведённой им работе:

«Должен сказать, что людям, работавшим раньше в Восточной Сибири, верить нельзя. Объединённая троцкистско-«правая» контрреволюционная организация здесь существовала с 1930-1931 года. Партийное и советское руководство целиком было в руках врагов. Арестованы все руководители областных советских отделов, зав. орготделами обкома и их замы (за исключением пока двух), а также инструктора, ряд секретарей райкомов, руководители хозяйственных организаций, директора предприятий и т.д. Таким образом, нет работников ни в партийном, ни в советском аппарате. Трудно было вообразить что-либо подобное. Теперь начинаем копать органы НКВД. Однако я не только не унываю, но ещё больше укрепился в уверенности, что всё сметём, выкорчуем, разгромим и последствия вредительства ликвидируем. Даже про свою хворь и усталость забыл, особенно когда побывал у тт. Сталина и Молотова».

Дополню этот отчёт «хозяина области» из различных источников.

В феврале-марте 1937 года как «вредители-троцкисты» были арестованы десятки медицинских работников Иркутска и области во главе с заведующим облздравом С.Б. Дьяченко; в аппарате крайкома партии разоблачены как «активные троцкисты» Харченко и Лавров; «очищено от вражеских троцкистских элементов» иркутское радиовещание (председатель радиокомитета Гарин, работники Веретенникова, Зубкова, Булгакова, Соколова); найдены «вредители, диверсанты и шпионы-троцкисты» в Иркутском горсовете – председатель Иркутского горсовета и член ВЦИК Н.В. Камбалин, заведующий горздравотделом Эдельштейн, а также работники городского Совета депутатов трудящихся Казакова, Арсенов, Казберук.

В январе-феврале 1938 года «открыта и ликвидирована правотроцкистская шпионско-диверсионная организация, действовавшая на Восточно-Сибирской железной дороге по заданиям иностранных разведывательных органов» (Н.В. Оденцов, В.Х. Душутин, М.М. Цветков, П.М. Москаленко и др.).

Иркутским УНКВД была «вскрыта и ликвидирована» «контрреволюционная организация правых» среди бывших красных партизан, по делу которой был репрессирован известный поэт и прозаик Пётр Поликарпович Петров.

Самой крупной по масштабам фальсификацией второй половины 1930-х годов в Иркутске стало дело «белогвардейской контрреволюционной организации». Её «участники» – видные партийные, советские, комсомольские и хозяйственные работники, руководители учебных заведений (Разумов, Коршунов, Важнов, Букатый, Горбунова, Шапиро, Калюжный, Зирнис, Фридберг, Кушановский, Беспрозванных, Тобиас, Русаков и др.) – обвинялись в «подготовке бактериологической войны против своего народа, в шпионско-диверсионной деятельности на Восточно-Сибирской железной дороге, проведении разрушительной работы на оборонных заводах и пособничестве японским империалистам».

За 1937 год по обвинению в причастности к «панмонгольской контрреволюционной организации» было арестовано 1119 человек. Планировались аресты ещё 945 человек.

Затем в Иркутске были «зачищены» поляки. После в городе проходят массовые аресты граждан немецкой национальности. Центральной фигурой в антинемецкой кампании стал профессор этнологии, член-корреспондент Английского антропологического общества и Государственной академии материальной культуры СССР, действительный член Американского антропологического общества Бернгард Эдуардович Петри, вообще не немец, а швед по происхождению. Это не смутило вынесшую приговор «тройку», в состав которой входил Щербаков, – высшая мера наказания. Приговор был приведён в исполнение в 23 часа 25 минут 25 ноября 1937 года.

В мае–сентябре 1937 года было арестовано 189 военнослужащих, в том числе начальник штаба округа Рубинов, командиры корпусов Коханский, Давидовский. Был репрессирован и бывший командующий ЗабВО – герой Гражданской войны Грязнов. Впоследствии та же участь постигла и его преемника Великанова…

В общем, о главных итогах деятельности первооснователя Иркутской области товарища Щербакова можно получить представление в Пивоварихе, где закопаны (захоронением это назвать нельзя) тысячи и тысячи безвинно убиенных жителей Приангарья.

Помните?! «Что же ты праздновал, сынок?»

И, кстати, читайте газеты!