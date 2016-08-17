+ добавить комментарий

Вся жизнь в бараке

Переселение жителей аварийных домов идёт в Иркутской области ни шатко ни валко

Автор: Светлана Торопова

Прокуратура Иркутской области начала комплексную проверку исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Как сообщили «Восточно-Сибирской правде» в надзорном ведомстве, анализу подвергнутся ключевые показатели программы – сроки и объёмы расселения, чёткое следование процедурам, характеристики нового жилья для переселенцев. Первые проверки пройдут в муниципалитетах, откуда поступает наибольшее число сообщений о нарушениях. Чтобы не будоражить ситуацию, сотрудники прокуратуры не называют конкретные территории, куда отправятся в первую очередь. Итоги комплексной проверки обещают огласить в ноябре нынешнего года.

Судя по наметившейся за последний год динамике, ждать новых квартир обитателям бараков придётся долго Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

В свободном доступе находятся данные центра мониторинга исполнения указов президента «Народная экспертиза». Напомним, в соответствии с указом главы государства «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества услуг ЖКХ» жители ветхих и аварийных домов, признанных такими до начала 2012 года, должны переехать в новые квартиры. Полностью завершить переселение регионам нужно до конца 2017 года. В Иркутской области ликвидации подлежат 1920 ветхих и аварийных домов общей площадью 573,66 тысячи квадратных метров. Расселения ждут свыше 35 тысяч человек.

Судя по наметившейся за последний год динамике, ждать новых квартир обитателям бараков придётся долго. Как рассказал руководитель центра Николай Николаев, в 18 муниципальных образованиях региона расселение жителей аварийных домов идёт с отставанием от графика более чем на три месяца.

По состоянию на начало второго полугодия 2016 года Иркутская область находится лишь на 64-м месте из 82 регионов, участвующих в программе. За 30 месяцев из 44, отведённых на переселение, власти Приангарья смогли расселить всего 237,68 тысячи квадратных метров. Таким образом, уровень исполнения целевого показателя составил 41%.

Да и этот показатель – отнюдь не заслуга нынешнего губернатора. В 2014 году квартиры получили 6550 человек. Иркутская область смогла не только вписаться в норму, заложенную по программе на этот год, но даже перевыполнить план: уровень целевых показателей составил соответственно 102 и 103%. С приходом новой власти исполнение программы стало заметно «хромать». По итогам 2015 года были расселены 7960 человек, что составило 95% от заявленной нормы. То есть 410 человек в прошлом году не получили долгожданное жильё.

Ещё хуже ситуация выглядит в нынешнем году. На данный момент ликвидировано всего 2,59 тысячи квадратных метров аварийного жилья, то есть 1,6% от запланированного. С такими данными Приангарье рискует скатиться ещё ниже в рейтинге регионов. Но разве только в рейтинге дело? Благодаря указу президента, федеральным программам у жителей Иркутской области появился реальный шанс переехать из бараков в нормальные условия. Сегодня мы не можем потратить деньги, которые на переселение наших земляков в новые дома дала нам федерация.

«Складывается вопиющая ситуация. Мы наблюдаем фактический срыв программы расселения аварийного жилья в Приангарье», – констатирует Николай Николаев.

Виноватых в региональных не­урядицах долго искать не пришлось. Ответственными за плохие показатели программы губернатор Левченко назначил глав отстающих муниципалитетов. Мэров территорий – города Усть-Илимска, посёлка Магистральный Казачинско-Ленского района и города Братска – вызвали на заседание президиума правительства, которое состоялось в последних числах июля, и сделали внушение.

Глава области считает, что регион со своей стороны выполнил все обязательства перед муниципалитетами: был введён механизм приобретения вторичного жилья, а также увеличена стоимость возводимого квадратного метра.

Очевидно, что самостоятельно с накопившимися трудностями муниципалитеты не справятся. Проблемы у северных территорий общие: завозные материалы, отсутствие адекватной логистики, отдалённость от центра, дефицит земель с инженерными коммуникациями. В последнее время обнажилась ещё одна проблема, актуальная для всего Байкальского региона, – необходимость проходить обязательную экспертизу для всех объектов капитального строительства. Из-за этого сроки возведения отодвигаются ещё на несколько месяцев.

В Усть-Илимске к перечисленным сложностям добавилась специфическая: генподрядчик почти год находился в подвешенном состоянии из-за расследования уголовных дел, возбуждённых против экс-мэра города Владимира Ташкинова. В итоге к работам строители приступили, но гораздо позже графика.

Версия о том, что муниципалитеты дружно взялись и провалили исполнение программы, звучит как минимум неубедительно. Ведь в 2014 году сложности тоже были, но региональная власть смогла мобилизоваться и достигнуть плановых показателей. Портиться картина начала с 2015 года. С этого времени территории «вдруг» резко перестали справляться со своими задачами. Но ведь это те же самые города и посёлки, с теми же самыми людьми, которые были в предыдущие годы. Вряд ли что-то могло кардинально измениться в муниципалитетах.

Тем более что контрагентом фонда реформирования ЖКХ является регион. Организацией работы также занимается региональная власть. Куда правдоподобнее звучит мысль о том, что областное начальство не в состоянии организовать систему так, чтобы она работала без сбоев. И не поиском виноватых впору сейчас заниматься губернатору, а подбирать работающие инструменты, чтобы в кратчайший срок активизировать расселение аварийных домов. Для отстающих территорий приемлемым решением может стать способ, предложенный Николаем Николаевым. В муниципалитетах, где заявленные объёмы строительства систематически нарушаются, ввести ручное управление исполнением программы. Федерация не запрещает такую меру, более того, доля софинансирования от центра при таком способе даже увеличивается.

Пока правительство Левченко находится в раздумье, время идёт. Час «X» приближается. До конца 2016 и за 2017 год региональные власти должны расселить ещё 20 830 человек. Если вспомнить, что в первое полугодие 2016-го квартиры получили 1,6% от запланированного объёма и за ближайшие полтора года предстоит выполнить больше половины всей работы, задача перед регионом стоит не из лёгких.

Кроме претензий к количественным показателям исполнения программы, у экспертов есть большие вопросы к качеству возводимого в регионе жилья и прозрачности сведений о нём. «Мы неоднократно сталкивались с различными нарушениями в предоставлении регионом

недостоверной информации, некачественным строительством, несвоевременным устранением строительных недостатков. Центр «Народная экспертиза» ещё два года назад создал реестр нового аварийного жилья, в который мы заносим дома, построенные с существенными строительными недостатками, – говорит Николай Николаев. – Что касается Иркутской области, то за 2015 и 2016 годы поступило 12 обращений по 12 домам с существенными жалобами на качество строительных работ. Ни одна из жалоб на данный момент не удовлетворена. Нельзя допустить, чтобы граждан переселяли из старого жилья, признанного аварийным, в новое, но по факту такое же аварийное. Вопросы темпов расселения и качества строительства исключительно важны, ведь за многостраничными отчётами стоят наши люди».

Провал исполнения программы переселения граждан из аварийного жилья – для других глав регионов это достаточно веская причина, чтобы освободить кресло губернатора. Так, в феврале нынешнего года пост губернатора Забайкальского края покинул Константин Ильковский. После жёсткой критики, высказанной президентом России Владимиром Путиным, он решил уйти в отставку. Насколько далеко может зайти ситуация у нас в регионе, узнаем совсем скоро.