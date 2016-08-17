Стихия отступила

Автор: Мария НИКУЛЬШЕЕЕВА, Егор ЩЕРБАКОВ

В Иркутской области устраняют последствия мощных ливней. На южную и западную части региона выпала трёхмесячная норма осадков. Иркутские улицы оказались под водой после дождей, которые шли без остановки почти трое суток. Из-за подтоплений пришлось эвакуировать детский сад. Разрушенные мосты, испорченные дороги, повреждённое жильё – каков ущерб, принесённый стихией, пока ещё никто не берётся сказать. Как жители Приангарья пережили потоп, читайте в материале «Сибирского энергетика».

Иркутская Венеция

Вечером 9 августа температура воздуха в Иркутске резко понизилась, обильный проливной дождь сопровождался сильными ветром. Промокшие насквозь пешеходы сбрасывали обувь и шли в буквальном смысле по колено в воде. Машины не ехали по дорогам, а словно плыли. Было очевидно, что ливневая канализация не справлялась. А её отсутствие на улице Мира привело к тому, что по дороге поплыли не только машины, но и байдарки, о чём свидетельствовали видео в Интернете.

Шутки про Венецию уже не вызывают улыбку. В первый же день подтопило несколько районов Иркутска – Копай, садоводство Четвёртой пятилетки, Радищево. По всем адресам выезжали аварийные бригады и оперативно устраняли последствия. В местах, где отсутствует ливнёвка, работали илососы: на перекрёстках улиц Баррикад – Ушаковская, Красноярская – Култукская.

Между тем метеорологи не давали утешительных прогнозов: сильные дожди в сопровождении северо-западного ветра продолжатся до конца недели. Они шли с 9 по 10 августа всю ночь не прекращаясь. Как сообщили в Иркутском гидрометцентре, за эти сутки в южных районах области – в Иркутском, Ангарском и Шелеховском районах – осадки достигали наибольшей интенсивности 38–50 миллиметров в сутки, северо-западный ветер усиливался до 15–20 метров в секунду.

Утром 10 августа стало известно, что в Иркутске подтопило детский сад № 122, который стоит вдоль участка улицы Мира, где засорилась ливневая канализация, – вода попала в подвальные помещения и первый этаж здания. По информации департамента образования, из дошкольного учреждения было эвакуировано 100 детей. Часть воспитанников забрали домой родители, часть временно перевели в соседний сад. Эвакуированы были жильцы двух частных домов по улицам Камской и Брусничной.

Все оперативные службы Иркутска перешли в режим повышенной готовности. На улицах работало несколько сотен специалистов и около 200 единиц различной техники, к решению проблемных ситуаций подключились подрядчики-дорожники.

11 августа весь день дорожные службы откачивали воду на проезжей части улиц Мира, Баррикад, Ушаковской, Красноярской и Култукской. Жители Иркутска, оказавшиеся в сложной ситуации из-за проливных дождей, обращались на организованную властями «горячую линию», за сутки на неё поступало около сотни звонков.

Утром 12 августа стало известно, что подтопило здание библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского в Иркутске, которое было недавно введено в эксплуатацию. Около тонны дождевой воды попало в хранилище. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, ошибки при проектировании и строительстве здания стали причиной постоянных потопов в библиотеке. «Библиотечное хранилище, расположенное на минус втором этаже здания, заливает водой. Она просачивается из стен и потолка. Сотрудники библиотеки перемещают книги из хранилища в другие помещения и постоянно выносят вёдра и канистры с водой. Библиотеку подтапливает во время каждого дождя, но не в таких объёмах, как произошло в этот раз», – отметили в пресс-службе регионального правительства.

К вечеру того же дня мэр Иркутска Дмитрий Бердников уволил исполняющего обязанности директора МУП «Безопасный город» Михаила Подрыгу за неправильное реагирование в режиме повышенной готовности, который был введён в городе с 11 августа. Аварийные бригады «Иркутскавтодора» и «Водоканала» в круглосуточном режиме работали по устранению последствий затопления в частном секторе и на дорогах Иркутска – откачивали воду, убирали упавшие деревья, чистили ливневую канализацию.

Крыша потекла

По поручению мэра Иркутска Дмитрия Бердникова создали специальную комиссию для подсчёта ущерба, нанесённого дождевыми паводками Автор фото: Александр Новиков

Ливни принесли много проблем и жителям многоквартирных домов. Особенно сильно пострадали крыши иркутских зданий. Как сообщили в контакт-центре «500-100», за прошедшую неделю с понедельника по пятницу включительно заявок по течи кровли поступило порядка 2000. В настоящее время ведутся работы по ремонту кровель. Основной причиной протекания крыш стали прохудившиеся стыки между панелями и вентиляционными шахтами. Однако есть случаи, когда крыши протекают в тех домах, где недавно проводили капремонт, или вовсе в новостройках. Так, к примеру, жители недавно введённых домов по улице Баумана в Ленинском районе Иркутска пожаловались на потоп в их квартирах.

По информации региональной службы государственного жилищного надзора, возросло количество жалоб на управляющие компании, которые не устраняют последствие дождя. «Жители фиксируют многочисленные протечки крыш, чердаков, подтопления подвалов, – отметили в жилнадзоре. – При этом управляющие компании не спешат реагировать на подобные факты и устранять коммунальные проблемы жильцов». Больше всего жалоб зафиксировано на следующие организации – «Авиатор», «Регионы Сибири», «Холдинговая компания «Коммунальные системы». Проводятся проверки.

«Такое бездействие управляющих компаний является невыполнением лицензионных требований. За это предусмотрена административная ответственность, в том числе в виде штрафов, – подчеркнул глава службы жилищного надзора Денис Воронов. – Жителям необходимо зафиксировать причинённый ущерб с помощью фото или видео, а также составить акт о причинённом ущербе для дальнейшего предъявления требований управляющей компании на возмещение ущерба».

Ливни и ветер попали в сети

«Основная масса отключений произошла 11 августа, – констатирует заместитель главного инженера – начальник центра управления сетями ОАО «Иркутская электросетевая компания» Максим Номоконов. – Отключения происходили в Центральных, Восточных и Южных филиалах сетей, это южная часть Иркутской области». По данным метеорологов, в те дни на Приангарье обрушились ливневые дожди и порывистый ветер, в отдельных местах переходящий в штормовой. Если в Черемхове и Шелехове его порывы достигали 16–18 метров в секунду, то в Усть-Ордынском скорость составляла 20 м/с, а в посёлках у истока Ангары – 26 м/с, что по шкале Бофорта составляет 10 баллов и приравнивается к сильному шторму.

В 11 часов утра четверга в зоне ответственности компании были отключены 15 линий электропередачи и 265 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Без света оставались почти 19,4 тыс. человек в 13 населённых пунктах: помимо части Иркутска и его пригородов в зоне отключения оказались жители отдельных посёлков Иркутского, Усольского и Черемховского районов. Над восстановлением электроснабжения работали 26 бригад – 63 человека и 31 единица техники. К часу дня количество отключённых линий возросло до двух десятков, было отключено 167 трансформаторных подстанций. В аварийно-восстановительных работах в то время было задействовано 36 бригад, состоявших из 99 человек, и 43 единицы техники. В девять вечера 11 августа число отключённых ЛЭП сократилось до пяти, четыре из которых находились в Иркутске, а одна – «Новожилкино – Целоты» напряжением 10 кВ – в Усольском районе. «Протяжённость линии составляет 97 км, и она проходит по труднодоступной местности, – отмечает Номоконов. – Из-за разлива реки Тойсук повреждённые опоры оказались в воде и выполнить восстановительные работы в кратчайший срок было практически невозможно».

В результате продолжительных ливневых дождей было подтоплено открытое распределительное устройство. Нагрузку с него перевели на другие центры питания, оба трансформатора последовательно отключили, а для того, чтобы избежать подтопления, включили откачивающие насосы, работавшие круглосуточно оба дня, что шли ливни. Как только уровень воды спал, подстанцию снова включили в работу.

Полностью последствия непогоды были устранены к полудню 12 августа. В зоне ответственности других компаний ремонтно-восстановительные работы заняли чуть больше времени. Так, электроснабжение посёлка Тальяны Усольского района было восстановлено 13 августа, а в Ходарей (их связывает воздушная линия ИЭСК, но сети населённых пунктов обслуживает ОГУЭП «Облкоммунэнерго») областное предприятие 14 августа доставило дизель-генератор, свет здесь появился 16 августа. Тем не менее заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин, чьи слова приводит пресс-служба губернатора и правительства региона, 16 августа сообщил, что энергетические объекты, пострадавшие от разгула стихии, в большинстве своём восстановлены.

Размыло паводком

Все оперативные службы Иркутска перешли в режим повышенной готовности – на улицах работало несколько сотен специалистов и около 200 единиц различной техники Автор фото: Александр Новиков

Тем временем, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, уровень воды в Иркуте у села Баклаши достиг критической отметки. На реках Иркут, Олха, Ушаковка, Китой, Белая, Ия и Ока водный уровень повысился на 50, а местами и на 160 сантиметров. В итоге оказались подтоплены садоводства и участки частного сектора. В зону паводка попали садоводческие товарищества «Труд» и «Энергетик» Шелеховского района, «Солнышко-1», «Солнышко-2», «Родник» и «Восток» Иркутского района, а также частный жилой сектор Иркутска. Всех детей из оздоровительных лагерей, расположенных в Шелеховском районе, вывезли. Так, например, уровень Иркута поднялся до 502 см. Это на 20 см выше нормы. Спасатели эвакуировали больше 150 человек, среди них 32 ребёнка. Все люди отправились к родственникам. В то же время в Иркутске и Шелеховском районе были подготовлены 18 пунктов временного размещения пострадавших.

Сразу в нескольких поселениях Иркутского района поднявшиеся от дождей реки буквально смыли автомобильные мосты. В районе деревни Ревякина из-за дождей рухнул мост. Ручей Большой Кот в результате затяжных дождей вышел из берегов и, затопив дорогу, снёс мост, посреди которого образовался обвал. Движение на участке сразу перекрыли, составлен план работы, проезд возможен по объездной дороге.

В селе Хомутово разрушилась одна из опор автомобильного моста, соединяющего населённый пункт с деревней Куда. В ближайшее время планируется начать восстановительные работы, а пока объезд возможен по двум дорогам – через Хомутово или через деревню Куду.

Устраняем последствия

Утром 13 августа стихия отступила, появилось солнце. Региональное МЧС сообщило, что гидрологическая обстановка на реках Иркутской области стабилизировалась, уровень воды начал снижаться. В подтопленных садоводствах открыли пути для проезда. Для пострадавших от стихийного бедствия иркутян были подготовлены пункты временной эвакуации. Последствия ливневых дождей устраняли более 300 спасателей и волонтёры. Задействовали 150 единиц техники. В критических местах организовали круглосуточное дежурство. А в специальных пунктах ждали тех, кто потерпел ущерб.

Заявления об ущербе от жителей принимают во всех округах Иркутска. Ни один пострадавший без помощи не останется, говорят в мэрии. Телефоны «горячей линии» есть на сайте администрации. По поручению мэра Иркутска Дмитрия Бердникова готовится карта проблемных точек, которые были выявлены во время ливня. После её составления будут проведены модернизация отбойных бровок, ливневой канализации и другие превентивные работы по минимизации последствий аномального количества осадков. По поручению мэра Иркутска Дмитрия Бердникова создали специальную комиссию для подсчёта ущерба, нанесённого дождевыми паводками.

Не успела Иркутская область прийти в себя от прошедших ливней, как синоптики снова прогнозируют дожди.