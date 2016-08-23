Дневник недели

23 августа, вторник

В конференц-зале отеля «Кортьярд Мариотт Иркутск» откроется семинар-совещание Федеральной таможенной службы, в котором примут участие службы организации таможенного контроля региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчинённых ФТС России (в том числе Севастопольской и Крымской таможен). Совещание будет посвящено актуальным вопросам декларирования товаров с использованием передовых информационных технологий при совершении таможенных операций и таможенного контроля, направленных на сокращение сроков прохождения таможенных процедур и сокращение издержек участников внешнеэкономической деятельности.

В Куркутском заливе Ольхонского района в рамках Международного молодёжного лагеря «Байкал-2020» пройдёт массовая акция по посадке саженцев «Леса Байкалу», в которой примут участие около 400 молодых людей. Запланировано посадить 270 саженцев, в том числе 100 сибирской лиственницы, 100 обыкновенного барбариса и 70 клёна Гиннала. Ребята будут обеспечены всем необходимым инвентарём для посадки. Подготовкой акции занимаются специалисты территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Ольхонскому лесничеству и ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение». Они же проведут инструктаж в день посадки.

24 августа, среда

В Шелеховском районе стартует XXXIV Всероссийская многодневная велогонка памяти Олега Звягинцева. Ожидается, что в соревнованиях по велоспорту-шоссе примут участие около 100 сильнейших спортсменов из Иркутской области (Шелехов, Усолье-Сибирское, Иркутск, Ангарск), Забайкальского и Хабаровского краёв, Кемеровской области и других российских регионов. Соревнования проводятся в нескольких возрастных группах среди юношей, девушек и женщин. Многодневная велогонка включает в себя пять этапов. Гонка откроется прологом на два километра по Центральному проспекту в Шелехове. Затем запланирована индивидуальная гонка на 25 километров. Третий и четвертый этапы – это групповые гонки по 50 километров. Заключительный, пятый, этап предусматривает парную гонку на 25 километров. Всероссийские соревнования посвящены известному велогонщику, воспитаннику шелеховской спортивной школы Олегу Звягинцеву.

25 августа, четверг

В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея откроется выставка «Чансэндо – 10 символов долголетия», приуроченная к 20-летию со дня подписания Соглашения о побратимских связях между Иркутской областью и провинцией Кёнсанбук-до Республики Кореи. На выставке будут представлены старинные книги; вышитые корейскими мастерицами картины «Чансэндо» и «Невеста», на которых изображены 10 символов долголетия; корейский костюм ханбок XIX и XXI веков, а также другие предметы традиционного корейского гардероба. Кроме того, в экспозиции представлены фотографии с изображениями природы и достопримечательностей провинции Кёнсанбук-до.

27 августа, суббота

Жителей Приангарья приглашают в Байкальск на первый летний фестиваль скандинавской ходьбы. В программу фестиваля войдут мастер-классы по скандинавской ходьбе, растяжке и самоконтролю тренировок, а также соревнования на дистанциях в один, пять и 10 км. Одной из целей фестиваля, по словам организаторов, является популяризация экологического туризма на озере Байкал.

В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» впервые в Иркутске решено провести специальный показ режиссёрской версии официального фильма Олимпийских игр в Сочи «Кольца мира». После просмотра у зрителей будет возможность не только обсудить фильм, но и задать вопросы олимпийскому чемпиону по бобслею Алексею Негодайло. Перед показом, в 17 часов, будет организована интерактивно-развлекательная программа. Для посетителей сыграют музыканты группы «Индейцы в городе», также пройдут показательное выступление и мастер-класс группы исторического фехтования «Бретта». Начало показа фильма в 18.15. Вход на мероприятие, которое пройдёт по адресу: улица Карла Маркса, 2, свободный.