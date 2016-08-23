+ добавить комментарий

Иркутск спортивный

Около четырёх тысяч иркутян приняли участие в 10-м велозаезде «Жемчужина Байкала – 2016».

Автор: Олег Ратников

Мероприятие проводится с 2007-го и с каждым годом привлекает всё больше жителей областного центра. Стать участником заезда может каждый велолюбитель вне зависимости от возраста. Так, самой юной зарегистрированной участнице исполнилось 2 месяца, а самому возрастному – 70 лет.

Участников заезда, собравшихся перед стартом на площади возле СК «Труд», приветствовали мэр Иркутска Дмитрий Бердников и председатель Думы Иркутска Ирина Ежова.

«Иркутск – город спортивный. Сегодняшний велозаезд, в котором участвуют несколько тысяч иркутян, яркое тому подтверждение. Благодарю вас за то, что ведёте здоровый образ жизни, позитивно мыслите! Администрация города работает над тем, чтобы в Иркутске со временем для велосипедистов были созданы комфортные условия», – сказал глава города. Маршрут велозаезда составлял восемь километров и проходил по центральным улицам Иркутска.