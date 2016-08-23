Порядок и красота в иркутских дворах

Автор: Мария Серебренникова

На прошлой неделе мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил ход работы по благоустройству четырёх скверов города. В год 355-летия в областном центре появятся 28 парков и скверов. На 13 площадках работы уже завершены, ещё 15 предстоит сдать.

Глава города в ходе проверки особое внимание уделил безопасности и доступности новых форм общественного пространства. Так, в новом сквере возле дома № 14б на улице Ленина рекомендовано дооборудовать тротуары съездами для инвалидов и мам с колясками. Здесь по просьбам граждан установлены детская площадка, лавочки, урны, высажены деревья, кустарники и цветы. Кроме этого произведена санитарная и формовочная обрезка деревьев, установлены опоры освещения.

В «сквере космонавтов» на пересечении улиц 5-й Армии и Сурикова демонтированы бетонные формы, выполнено новое покрытие, высажено около 60 деревьев, разбиты клумбы, установлены скамейки, качели, детская площадка, фонари с подключением к сетям, а также смонтирован фонтан.

В микрорайоне Первомайский, рядом с домом № 48 на тротуары положили новый асфальт, обустроили цветочные клумбы, установили скамейки и урны.

Один из самых больших проектов благоустройства – сквер около домов №№ 1, 3 и 5 на улице Станиславского – планируют завершить к первому сентября. Общая площадь благоустройства составляет около одного гектара. На этом участке оборудуют пешеходные дорожки, установят лавочки. Ожидается, что место станет удобным для прогулки с детьми, езды на велосипедах. Кроме этого здесь уже оборудована спортивная площадка. В рамках социального сотрудничества между администрацией города и центром единоборств «Октябрьский» на территории сквера планируют осуществлять патрулирование для безопасности граждан и сохранности благоустройства.

«Все работы ведутся в рамках муниципально-частного партнёрства. Особое внимание уделяем безопасности и доступности, в том числе очень важно, что новые скверы появляются рядом с жилыми домами. К работе по благоустройству подключаются всё новые организации, не остаются в стороне и граждане, которые выступают с собственными инициативами и охотно участвуют в реализации своих задумок», – отметил Дмитрий Бердников. Наведение порядка и красоты продолжится в следующем году.