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Губерния: 23 августа 2016

Общество

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Плюс два сквера

Автор: Соб. инф.

Проект «Иркутские кварталы» продолжается. До первого ноября планируется благоустроить два сквера на улице Подгорной. Об этом на совещании в иркутской мэрии рассказал директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков.

В рамках муниципально-частного партнёрства уже выполнены проекты и определены исполнители работ по благоустройству территории на пересечении улиц Подгорной и Тимирязева, а также в районе Крестовоздвиженской церкви. В 2016 году частично благоустроено общественное пространство «Иерусалимская лестница», выполнены эскизный проект и проектная документация благоустройства объекта. Начало работ запланировано на 2017 год. Кроме того, снесено 22 тысячи квадратных метров незаконных строений, осуществляется взаимодействие с собственниками объектов, ведётся работа с инвесторами. Продолжается строительство 11 объектов (6515 кв. м) и проектирование возведения 17 объектов (38520 кв. м).

«С начала реализации проекта «Иркутские кварталы» проделан большой объём работ. Приведена в порядок градостроительная документация, внесены изменения в генеральный план Иркутска, осуществляется подготовка для вхождения в федеральные и региональные программы, готовятся предложения для инвесторов. Но уже сегодня есть результаты, которые видят горожане и гости Иркутска. Центр города освобождается от незаконных построек, приводятся в порядок фасады зданий, строятся новые объекты в соответствии с исторической направленностью территории», – отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

 

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