+ добавить комментарий

Территория креатива

Завершился юбилейный сезон летнего лагеря «Содружество»

Автор: Ирина Зырянова

На острове Ольхон подошёл к концу юбилейный, 15-й сезон областного летнего палаточного лагеря Российского союза молодёжи «Содружество». Сезон включил в программу всех трёх смен 2016 года интеллектуальные квест-игры, экологические акции и подготовку актива старшеклассников Приангарья по методике РСМ «7 ключей достижения», направленной на реализацию любой коммерческой или общественно значимой задачи.

Жизнь на весьма размеренном острове Ольхон, как убедились дети лагеря «Содружество», может быть стремительной. Каждый заезд начинался со встречи старых друзей. Так уж сложилось, что, отдыхая и участвуя в программе РСМ, ребята не представляют варианты лениво-комфортного времяпрепровождения, а потому возвращаются сюда каждый год, чтобы проживать плодотворную жизнь. И даже вырастая из школьной одежды, продолжают бывать в «Содружестве», но уже в другом качестве: вожатыми, членами штаба и пресс-центра.

Все отряды обычно формируются уже на ольхонской переправе, и в самые первые часы в «Содружестве» рождаются новые креативные отрядные названия. В это лето Ольхон узнал такие имена, как «Джига-Дрыга», «Вертушка Газманова», «100%», «Батя не узнает», «Чумовая пятёрка»… У каждого отряда своя история, о которой ребята до сих пор любят вспоминать.

«Содружество», по мнению вожатых и детей, отличает яркая, интересная программа РСМ, которую каждый год в обновлённом варианте подаёт на конкурс летних развивающих программ начальник лагеря Оксана Бичевина. В ней не предусмотрены дневной сон, свободные часы, посвящённое только себе время. Ежедневные мероприятия, театрализованные и костюмированные, а главное, придуманные и подготовленные самими ребятами, делают летнюю жизнь фейерверком идей, которые будут продолжать реализовываться в течение учебного года. Одним из ярких и полезных мероприятий второй смены, например, стало проведение «Чистых игр», инициатором которого стал волонтёрский клуб «София» Дома молодёжи «Царскосельский» Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Ребята из лагеря на Ольхоне всегда проводят экологические десанты, убирают не только свою территорию, но и прилегающие участки пляжа и полян. Поэтому готовность к любой работе по очищению родной планеты у детей «Содружества» есть всегда. Новым в инициативе экологов из Санкт-Петербурга было привнесение игры и азарта. Все отряды собирали мусор на скорость в течение полутора часов по картам-схемам, каждый на своей территории. Кроме оперативности, от участников турнира требовалось умение быстро и грамотно сортировать «артефакты» на стек­ло, пластик, металл, другие категории. Все отходы были ранжированы по баллам. Самый высокий балл можно было получить за батарейки, которые волонтёры затем отвезли на питерский завод по переработке ценных металлов.

Обращаясь к ребятам перед «турниром», министр молодёжной политики Иркутской области Александр Попов сказал: «К сожалению, самым главным врагом природы остаётся человек. А 80% мусора со­с­тавляют упаковки разных товаров. Страшно представить, что будет с нашими лесами, полями, местами отдыха, если мы всё пустим на самотёк и не будем по мере сил поддерживать чистоту». Министр призвал ребят сформировать для себя «зелёные» привычки, научить правильному экологическому поведению друзей и близких и никогда не расставаться с приобретёнными навыками.

Эко-улов ребят произвёл на организаторов сильное впечатление и вызвал много улыбок. Так, найдены были: рога коров, разводной ключ, части от палаток, ботинки разных размеров и даже чугунная сковородка. 130 мешков мусора вывезли экологи с острова Ольхон. Конечно, ребята ждали подведения итогов, хотя абсолютно все отмечали, что главное – это не победа. Заниматься значимой работой, приносить пользу обществу и природе – вот главный смысл экологических акций.

– Наш лагерь начинался с конкурса летних программ, – говорит Оксана Бичевина. – Мы подали заявку на программу «Лидер и гражданин». Ничего своего тогда у лагеря не было. Ребята приезжали с личными палатками, посудой. Делегации имели своих сопровождающих, которые занимались в том числе и организационными вопросами. Вожатых тогда не было. Питались наши дети на биваках. Да, с тех пор наш быт стал и лучше, и комфорт­нее. Но с самого начала присутствовал особый дух лагеря, такая

аура творчества! Поэтому, несмотря на неудобства, «Содружество» полюбили ребята, многие из которых приезжали на Байкал из года в год, выросли здесь, а потом стали вожатыми. 15 лет – это уже история. История азарта и креатива.