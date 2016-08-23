Следствие покажет

Автор: Яна ВАСИЛЬЕВА

Заместитель директора Черемховского психоневрологического интерната и начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора взяты в понедельник под домашний арест. Причиной стало массовое заболевание детей в учреждении, в результате чего четыре воспитанницы скончались. Всего в больницы области с 24 июля по 22 августа попало 57 воспитанников интерната. В областном минздраве сообщили, что на этой неделе планируют выписать 34 ребёнка, которые будут направлены в Иркутский областной специализированный дом ребёнка № 2.

18 августа были задержаны несколько должностных лиц, причастных к массовому заболеванию детей Черемховского психоневрологического интерната. Напомним, 24 июля в Черемховскую городскую больницу № 1 начали поступать воспитанники интерната с признаками кишечной инфекции. Всего за две недели в больницу попало 26 детей-инвалидов. К 13 августа четыре девочки скончались в больницах Черемхова и Иркутска. К тому времени Следственным комитетом РФ по Иркутской области было возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

В понедельник стало известно, что заместитель директора интерната, а также начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора в Черемховском и Аларском районах взяты под домашний арест на два месяца. Также суду ещё предстоит избрать меру пресечения директору интерната Наталье Полатовой, которая сейчас находится в больнице. Ранее своей должности лишился и главный врач Черемховской городской больницы № 1 Николай Ступин.

При этом в Следственном комитете не исключают, что круг лиц, причастных к случившемуся, может расшириться. «Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, а также устанавливать должностных лиц, чьи действия (бездействие) привели к отсутствию должного медицинского сопровождения психоневрологического интерната», – говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Сейчас в больницах области находятся 57 воспитанников интерната: 53 из них – в Иркутской областной инфекционной клинической больнице, ещё четыре ребёнка помещены в филиал больницы в Усолье-Сибирском. Пятеро детей по-прежнему находятся в реанимации. 20 августа из Черемховского психоневрологического интерната были эвакуированы в Иркутск ещё 15 воспитанников. Как объяснили специалисты, это было сделано для перестраховки, чтобы не допустить осложнения их физического состояния. Как пояснила в понедельник в ходе круглого стола зам главного врача областной инфекционной больницы Ксения Тараненко, почти все воспитанники интерната имеют «нулевой иммунитет», что и привело к крайне тяжёлому течению кишечной инфекции.