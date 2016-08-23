Гостиничный переполох

Автор: Юлия ЛИ

Иркутский рынок гостиничных услуг пополнился новым игроком с мировым именем. Стараниями Accor Hotel Group концу 2017 года в городе планируется запуск отеля гостиничной сети Ibis. Расположен он будет на улице Полины Осипенко вблизи первого международного объекта Иркутска – гостиницы Courtyard by Marriott. Вероятнее всего, этим экспансия мировых гостиничных брендов в столице Приангарья не закончится: известно, что переговоры с местным бизнесом относительно появления новых объектов ведут и другие сети, включая Hilton, Mercure и Holiday Inn. Их отели могут полностью изменить картину иркутского гостиничного бизнеса, выведут обслуживание на новый уровень.

Новый отель сети Ibis в центре, как и соседний Marriott, будет соответствовать категории «три звезды» и рассчитан на 125 номеров средней площадью 16,4 кв. м, сообщает «ksonline». Структура гостей там будет рассчитана на деловой туризм и отдых в соотношении 54% к 46%, а международный поток составит 36%, передаёт портал со ссылкой на регионального директора подразделения Accor Hotel Group в России и Грузии Алексиса Делароффа.

Появление нового игрока в городском гостиничном бизнесе новостью для специалистов отрасли не стало: согласно прошлогодним данным консалтингового агентства Ernst&Young, в 2016 году запустить свой объект в Иркутске планировала не только сеть Ibis, но и Mercure – их отель должен был появиться по адресу: бульвар Гагарина, 22. Также в расположении специалистов гостиничной отрасли есть информация о переговорах с местными бизнесменами представителей и других международных гостиничных сетей, включая Hilton и Holiday Inn. Их отели с разной долей вероятности могут появиться, например, в многофункциональном центре «Новый» (на пересечении улиц Байкальской и Советской) или в деловом районе «Иркутск-Сити». Там в соответствии с концепцией территории планируется строительство 4-звёздной гостиницы, рассчитанной на сегмент бизнес-постояльцев.

В целом в ближайшие три года скорее всего Иркутск пополнится как минимум тремя крупными международными гостиничными брендами. «Пока среди таких сетей в Иркутске функционирует только отель Marriott, открытый в 2011 году по франшизе, – говорит директор по маркетингу ГК «Актив» Татьяна Галущенко. – То, что на рынок выходит ещё одна качественная международная сеть, очень хорошо. Конкуренция между ними повлияет на стоимость номеров, потому что сейчас она зашкаливает».

Несмотря на то что отель Ibis будет соседствовать с Marriott, местоположение нового объекта специалисты расценивают как удачное: «Когда только появилась информация о строительстве объекта напротив Marriott-отеля, были обнародованы первые рендеры (визуальная модель здания. – Авт.), по внешнему оформлению стало понятно, что с большой вероятностью речь идёт именно о гостинице сети Ibis. Хотя сейчас площадку окружает ветхое жильё, эту инвестицию можно считать удачной, – говорят собеседники «ВСП». – Если посмотреть на генплан, то становится понятно, что в перспективе эта территория будет выглядеть иначе, приобретёт цивилизованный вид. Что касается близости к конкурирующему объекту, то она сыграет на руку потребителям: они смогут быстро сделать выбор или по каким-то причинам переместиться из одной гостиницы в другую».

Вероятнее всего, и остальные объекты международных гостиничных сетей будут располагаться именно в центральной городской части. В таком случае они за счёт уровня обслуживания и состояния номеров перекроят гостиничный бизнес Иркутска. По недавним подсчётам, в столице Приангарья расположено 108 гостиниц, 39 хостелов и 69 апартаментов на 5400 мест. «Для появления крупных международных игроков у города есть огромный потенциал, – говорит Татьяна Галущенко. – Существующий гостиничный фонд в Иркутске старый и некачественный. Номеров много, даже больше, чем в Новосибирске (из расчета на тысячу человек населения города), но по уровню они уступают в разы, потому что у нас нет современных операторов. Их появление инициирует передел рынка. В новых условиях старые игроки будут вынуждены начать реконструкцию своих объектов. В ином случае у них остаётся всего два варианта: играть с понижением стоимости либо уйти с рынка».

Приход на рынок международных сетей не только может инициировать замену старого гостиничного фонда на новый, но и отразится на стоимости проживания. Сейчас сутки в отеле уровня трёх звёзд в Иркутске варьируются от 5,5 до более чем 10 тыс. рублей, что можно считать неоправданно высоким ценником даже для иностранных постояльцев, которым на руку играет стоимость валюты. «Предельная цена номера в отеле уровня «три звезды» за границей около 60–80 евро – в пересчёте не более 6 тысячи рублей. И если мы хотим «играть» на международном уровне, это правило придётся соблюдать, ведь даже иностранный турист в состоянии перевести рубли в валюту и оценить неоправданную дороговизну», – считают эксперты.