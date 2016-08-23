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Цифры

1,6 миллиона человек

воспользовались с начала года услугами поездов дальнего следования формирования Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК».

Это превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 2,5%, передаёт ИА «Сибирские новости».

В плацкартных и общих вагонах перевезено более 1,2 млн пассажиров. Рост составил 1,8%.

В купейных вагонах перевезено 419 тыс. человек, рост показателя – 4,6%.

4 самолёта

Як-130 второй серии изготовлены на Иркутском авиационном заводе (филиал ПАО «Корпорация «Иркут»).

Машины предназначены для ВВС Белоруссии.

Полёты новых машин в соответствующей окраске, с опознавательными знаками и бортовыми номерами ВВС и войск ПВО Белоруссии были замечены споттерами. Первый полёт машины из новой партии был совершён в Иркутске 28 мая, последняя поднялась в воздух в начале июля, сообщает ИА «Сибирские новости».

7,2 миллиона рублей

будет инвестировано в создание производства дезинфицирующих и антисептических средств на территории опережающего социально-экономического развития в Усолье-Сибирском.

Первым участником, осуществляющим деятельность в ТОР, стало ООО «СмартСинтез». Соглашение с компанией будет заключено в ближайшее время, передаёт ИА «Сибирские новости» со ссылкой на региональное правительство. Проект предусматривает создание 20 новых рабочих мест.

3067,7 миллиона долларов

составил внешнеторговый оборот Иркутской области в январе–июне 2016 года.

Об этом сообщает Иркутскстат. Показатель нынешнего года на 23,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.