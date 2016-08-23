+ добавить комментарий

Певцы-миллионеры

и акционеры без квартир

Автор: Юлия ПЕРЕЛОМОВА

ЦИК России опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов, идущих по общефедеральным спискам, региональным группам. Лидером среди реггрупп парламентских партий, включающих кандидатов от Иркутской области, стал Иосиф Кобзон, которому удалось заработать 99,9 млн рублей. Именно он возглавляет группу «Единой России» в Республике Бурятия, Забайкальском крае и Иркутской области. У коммунистов другой тренд – они показывают весьма скромные доходы и графы «недвижимость» оставляют пустыми. У многих из них нет ни квартир, ни жилых домов, как, например, у главы обкома КПРФ, губернатора Иркутской области Сергея Левченко. При этом они акционеры крупных промышленных предприятий.

Лидер региональной группы «Единой России», объединяющей Республику Бурятия, Забайкальский край и Иркутскую область, Иосиф Кобзон заработал в прошлом году 99,9 млн рублей. У него 17 вкладов в банках, некоторые вклады достигают 14–60 млн рублей. У Кобзона пять земельных участков, самый крупный из которых более 9 тыс. кв. м, три жилых дома площадью от 262 до 548,1 кв. м, пять квартир в Москве, Краснодарском крае, гаражи, 5 объектов «иной недвижимости». Второй в регсписке «ЕР», Николай Николаев, получил в прошлом году доход в 5,1 млн рублей. У Николаева в совместной собственности земельный участок в Москве в 500 кв. м, дом на 216,3 кв. м и квартира на 76,6 кв. м. Два скромных счёта в банках общей суммой примерно 260 тыс. рублей, 100% акций ООО «Рейтинговое агентство «Репутация» и ООО «Келарь». На третьем месте в регсписке «ЕР» представитель Бурятии Николай Будуев, его доходы составили 1,05 млн рублей и оказались самыми низкими в списке реггруппы. Следом за ним идёт Виктор Святецкий, глава «Атомредметзолота», которому посчастливилось заработать 10,4 млн рублей. В его распоряжении земельный участок на 1,2 тыс. кв. м в Московской области, дом там же в 250 кв. м, три квартиры, одна в Забайкальском крае, 18 счетов в банках, один из которых около 1,7 млн рублей. Около 3 млн рублей заработал депутат Думы Иркутска Александр Ханхалаев. Ни земельных участков, ни домов на него не зарегистрировано, одна квартира на 86,7 кв. м в Иркутске и 10 счетов в банках – 9 нулевых и один на сумму чуть больше 290 тысяч. Александр Ханхалаевич является владельцем 24,2 тыс. акций ЗАО «Иркутсккрансервис». Депутат ЗС Наталья Дикусарова заработала около 2,7 млн рублей. На неё зарегистрирована квартира 82,6 кв. м в совместной собственности и 8 счетов в банке, на двух суммы от 47 до 108,5 тыс. рублей.

В списке из 10 человек ещё два представителя Иркутской области – это депутат ЗС Николай Труфанов и депутат гордумы Иркутска Александр Якубовский. Последнему удалось заработать более 11 млн рублей. У него участок на 1,1 тыс. кв. м, доли в собственности двух домов на 56 и 52 кв. м, три квартиры как в собственности, так и в совместной собственности от 59,6 до 97,9 кв. м и 30 счетов в банках, правда на небольшие или нулевые суммы. Александр Якубовский имеет доли и акции четырёх предприятий, включая ООО «Байкальская строительная и девелоперская группа» (одна 12-я доля), ООО «Сидиком» (50%), ООО «Перспектива» (33%), ООО «Байкало-Амурская строительная компания» (33,3%). Николай Труфанов получил в 2015 году доход 2,5 млн рублей. У него есть 6 участков, самый малый из которых имеет площадь 515 кв. м, самый большой – 6,5 тыс. кв. м, находящиеся в совместной собственности. Иной недвижимости кандидат не указал, зато у него 7 счетов в банках на небольшие суммы. Труфанов владеет 20% акций ООО «Лена Транс Тур» и 65% – ООО «Нефтеперерабатывающая компания – Терминал».

Если смотреть вторую по представительности парламентскую партию, КПРФ, то здесь явно виден другой тренд. «Левые» предпочитают свои доходы не светить. Лидер региональной группы Сергей Левченко заработал в 2015 году 4,4 млн рублей. Никакой недвижимости и автомобилей на него не записано. Левченко имеет 7 счетов в банках, два из которых на 340 тыс. и 302 тыс. рублей. При скромных вкладах и отсутствии имущества он акционер восьми предприятий. Левченко владеет 85 473 акциями ЗАО «Стальконструкция», 37,55% акций ООО «Издательский центр «Салют», 11,53% – «Ангарскстальконструкция», 6,044% – «Усольестальконструкция», 50% – ООО «Купол», 14,41% – ООО «Сибстальмонтаж», 14,41% – «Усольский завод металлоконструкций», 14,41% – Управления механизации «Стальконструкция». На втором месте в регсписке работник аппарата Госдумы Алексей Пономарев, который заработал около 5 млн рублей. У него заявлена московская квартира в 105,9 кв. м, 7 счетов в банках, самый крупный из которых чуть более 200 тысяч. У третьей в списке Ольги Носенко доход 2,3 млн рублей, в собственности квартира в Иркутской области площадью 62,4 кв. м, два счёта в банках – на 497 рублей и около 3 тысяч. Зато коммунистка владеет при этом 6661049239,22 акции АО «Ведение реестров компаний». Партфункционер Андрей Андреев заработал больше лидера списка, Сергея Левченко, получив 4,8 млн рублей. При этом по традиции коммунистов его списки недвижимости освобождены вообще от каких-либо записей. У Андреева нет ни дома, ни квартиры, ни земельного участка, есть только четыре счёта, самые крупные из которых – на 5,7 тыс. и 15 тыс. рублей. Акциями Андреев не владеет. Андрей Ахмадулин заработал в аппарате губернатора и правительства Иркутской области всего 360,1 тыс. рублей. В его распоряжении земельный участок в нашем регионе на 735 кв. м, дом 36 кв. м и пять нулевых счетов в банках. Степану Дубынину в Заксобрании удалось заработать чуть больше 267 тыс. рублей, ни квартир, ни домов, ни иной недвижимости у него нет, лишь 3 счёта, два из которых на 10 и 11 тыс. рублей. Обошёл всех в малодоходности Сергей Банько, который также работает в Заксобрании Иркутской области. У него годовой доход и вовсе составил 29,2 тыс. рублей, немудрено, что у него нет ничего, с таких доходов ни налоги, ни квартплату платить невозможно. Из четырёх счетов в банках у Банько два пополнены – на 60 рублей и 15 копеек.

Поскольку кандидаты ЛДПР идут в одномандатных округах, их сведения о доходах были обнародованы ранее. 93 округ отдан Виктору Галицкову и Светлане Любенковой. Виктор Галицков показал 1,4 млн рублей. У него участок 998 кв. м, квартира на 120 кв. м, восемь банковских вкладов. Светлана Любенкова имеет очень скромные доходы в ООО «Элегант плюс» – чуть более 100 тысяч за год – и четыре вклада, на одном из которых около 100 рублей. 94 Ангарский округ – это Олег Кузнецов и Вадим Кучаров. Доход Олега Кузнецова составил 1,2 млн рублей. У него 2 земельных участка общей площадью 2538 кв. м, совместная с супругой квартира и 9 банковских счетов, крупнейший из которых на 250 тыс. рублей. Он имеет 100% акций ООО «Группа «Континент» и участвует акциями ещё в пяти предприятиях. У Вадима Кучарова доход составил 1,8 млн рублей. У него вместе с супругой земельный участок 86 кв. м, три квартиры, одна на 110 кв. м, а также по 50% акций в ООО «Эстетика» и «Эстетика плюс». Идущий в Братске Георгий Любенков заработал чуть более 700 тысяч рублей, у него участок около 1 тыс. кв. м, жилой дом и три квартиры. В его распоряжении акции восьми предприятий, в том числе 50% «Логистика трэйд» и 50% «Братск Риэлт». У Евгении Шеверовой доход чуть больше 200 тысяч и квартира около 30 кв. м.

Лидер списка «Справедливой России» Лариса Егорова указала доходы около 722 тыс. рублей, два участка более 1,1 тыс. кв. м, дом 192,2 кв. м. Следующий за нею – банкир Александр Мячиков. Его годовой доход около 11 млн рублей, есть земельные участки в Московской области общей площадью более 4,7 тыс. кв. м, дом на 286,7 кв. м в Москве, там же три квартиры, 15 банковских вкладов, крупнейший из которых почти 500 тыс. рублей. В списке «иного» недвижимого имущества – объект в Турции на 305 кв. м. Идущий на третьем месте господин Михаил Шелудяков из Серпухова озвучил доход в 1,4 млн рублей, имущества он не заявил, но у него15 вкладов в банках, практически все минимальные или нулевые и лишь один на 508,5 тыс. рублей. У находящегося на пятой строчке братчанина Александра Гаськова доход 4,6 млн рублей, участки в Московской и Иркутской областях, вместе составляющие около 5 тыс. кв. м, два дома почти на 700 кв. м в сумме, три квартиры в Москве и Иркутской области.