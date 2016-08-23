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Восточно-Сибирская правда
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903 избирательных участка
в помещениях образовательных учреждений Приангарья организовано для проведения выборов 2016 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра образования региона Валентину Перегудову.
На избирательных участках, размещённых в образовательных организациях, будут созданы условия для выполнения требований предписаний органов государственного пожарного надзора: установлен соответствующий противопожарный режим.
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