170 заявлений на возмещение ущерба от затопления принято оценочной комиссией от жителей Иркутска. Напомним, после окончания трёхдневного ливня уровень воды в иркутских реках поднялся до критической отметки. На работах по устранению последствий ливня было задействовано более 300 человек и 150 единиц техники...