Большой подарок маленьким пациентам

Автор: Марина БЕЛЯЕВА

Иркутский областной реабилитационный центр для детей и подростков получил новое медицинское оборудование общей стоимостью 2 млн рублей. Его приобрела компания Tele2 в рамках заключённого в апреле 2016 года с правительством Иркутской области соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.

Ежегодно в центре проходят реабилитацию около 3 тысяч детей Автор фото: Андрей Фёдоров

Современное диагностическое и реабилитационное оборудование – всего 18 наименований – необходимо для оказания помощи детям и подросткам, страдающим детским церебральным параличом, тугоухостью, имеющим задержку психоречевого развития, заболевания опорно-двигательного аппарата.

На мероприятии присутствовали министр экономического развития Иркутской области Оксана Тетерина и директор иркутского филиала Tele2 Антон Кондратов. Принимала оборудование директор иркутского ОГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Татьяна Семейкина. По её словам, в центре ежегодно проходят реабилитацию около 3 тысяч детей. «Очень важно, что у нас появилось современное медицинское оборудование для проведения диагностических и реабилитационных меро­п­риятий, которого у нас раньше не было. Например, тренажёр «Имитрон» – имитатор ходьбы, который эффективно применяется в реабилитации детей с диагнозом детский церебральный паралич и другими двигательными расстройствами.

Мы очень благодарны правитель­ству Иркутской области и компании Tele2 за оказанную помощь детям», – сказала она.

«В 2016 году правительством Иркутской области подписано более 20 соглашений о сотрудничестве с бизнесом. Отрадно, что растёт число соглашений с вертикально-интегрированными структурами, представленными в регионе. Приобретение компанией Tele2 медицинского оборудования для реабилитационного центра – это один из ярких примеров частно-государственного партнёрства», – сообщила Оксана Тетерина.

По словам Антона Кондратова, важно, чтобы как можно больше детей с особенностями развития смогли получить квалифицированную помощь и пройти курс реабилитации. «Сегодня иркутский областной реабилитационный центр для детей и подростков проводит большую работу по социализации таких детей, – считает директор иркутского филиала Tele2. – Я на­деюсь, что переданное в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством региона оборудование позволит центру оказывать дополнительную медицинскую и реабилитационную помощь детям, а также будет способствовать дальнейшему развитию центра».

Ранее Tele2 уже оказывала помощь этому реабилитационному центру, закупив и доставив специализированное медицинское оборудование стоимостью 6,5 млн рублей. Так, в 2015 году благодаря помощи компании в центре появился аппарат трансмагнитной стимуляции (ТМС), который используется для лечения различных заболеваний, в частности расстройств ЦНС, а также при задержке психоречевого развития. По словам Татьяны Семейкиной, приборов ТМС такого уровня в России всего четыре: они есть в Москве, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ и в Иркутске.