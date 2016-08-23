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170 заявлений

на возмещение ущерба от затопления принято оценочной комиссией от жителей Иркутска.

Напомним, после окончания трёхдневного ливня уровень воды в иркутских реках поднялся до критической отметки. На работах по устранению последствий ливня было задействовано более 300 человек и 150 единиц техники, помимо этого в берегоукрепительных мероприятиях участвовало более 80 волонтёров, а также 30 военнослужащих.

В посёлке Горького полностью затопило два дома и 19 приусадебных участков. Благодаря строительству дамбы дальнейшее прохождение воды вглубь посёлка было остановлено.

324 человека были эвакуированы из своих домов, практически все отказались от размещения в пунктах временного пребывания – в городе их было подготовлено на 9, 5 тысячи человек на случай осложнения ситуации.

В Свердловском округе подтопило 20 частных домов. Кроме этого произошёл перелив воды из озера в микрорайоне Юбилейный, работы по очистке были проведены 11 и 12 августа, в настоящее время проблема устранена.

В районах затопления всё время дежурили оперативные бригады служб спасения, были организованы штабы, где людям предоставлялись горячее питание и питьевая вода. На территории города органами полиции была введена операция «Тайфун» для предотвращения случаев мародёрства.

Во всех округах работали также бригады МУП «Горзеленхоз», было убрано 137 деревьев, которые либо уже упали, либо представляли потенциальную опасность.

130 детских площадок

благоустроены в Иркутске.

В областном центре в этом году было установлено 70 новых детских площадок, ещё на 60 установили новое оборудование. К подрядчикам, не выполнившим условия контракта, будут применены штрафные санкции. Как отметил Евгений Дроков, подрядчики адекватно реагируют на замечания комиссии и обязуются устранить их в кратчайшие сроки.