+ добавить комментарий

60 лет полёта

Чета Бутиных из Среднего отпраздновала в День авиации бриллиантовую свадьбу

Автор: Екатерина Балагурова

Николай Григорьевич и Клавдия Николаевна живут в военном городке в посёлке Средний. Николай Бутин военный пенсионер, всю свою жизнь он посвятил авиации. Клавдия Николаевна – его супруга. Сегодня они выглядят и живут как простые старики. Но за спиной у них общая совсем не простая история. Голос Николая Григорьевича дрожит, когда речь заходит о небе: летать военному инженеру было суждено всего четыре года.

«Коля с красивыми губами»

– Вот говорят, что нет любви с первого взгляда, – начинает Клавдия Николаевна, – а вы не верьте никому. Есть. Потому что с нами она случилась. Как в кино.

Март 1955-го. Новосибирск. Я местная, Коля в этом городе проездом. Мне 28, ему 25. Я проводница, Коля – бортовой инженер. Совершенно случайно мы оба встречаемся на вокзале. Проходя мимо друг друга, оборачиваемся. И навсегда.

Помню, тогда снег летел хлопьями. Мы прогуляли всю ночь, говорили обо всём на свете, холода не чувствовали. Я утром домой пришла, сестре рассказываю, мол, теперь у меня есть Коля. Коля с красивыми губами. Он меня скоро заберёт. А больше я о нём ничего и не знаю. Даже фамилии. Потом мы с Колей пятеро суток вместе ехали в поезде в сторону Владивостока. Я работала, он ехал на службу. Вышел на своей станции, обменялись адресами. Стали переписываться. Я без образования, а Коля с отличием окончил школу и училище дальней авиации. Однажды спросил меня в письме: «Клава, а ты почему всё время пишешь «мине» вместо «мне»?» Стыдно было жутко, но любовь сильнее любых недочётов.

Через год, 4 апреля 1956 года, я к нему приехала. В Половину, это железнодорожная станция в Черемховском районе Иркутской области. Все вещи собрала, даже большой алюминиевый таз для стирки. Весь поезд надо мной смеялся: едет девка неизвестно куда и к кому. Один раз всего виделись. Говорят, если он тебя не встретит, то стой на станции: через несколько часов поезд назад возвращается, подберём.

Выхожу я, и нет никого. Уже расстроилась, думаю, правы были люди в поезде, обманул меня жених. И тут гляжу: подъезжает грузовая военная машина, из неё мой Коля выходит. Весь чёрный, в грязи с ног до головы. Оказалось, не отпустили его со службы. С задания сразу за мной приехал. Привёз меня в комнатушку служебную, где только односпальная кровать и помещалась.

Поженились через четыре месяца, 18 августа, в день авиации. В бараке. Всё моё приданое – таз для стирки, 48 кг веса да копна огненно-рыжих волос. Я их стеснялась ужасно, всё состричь хотела или спрятать под платок.

И тут, улыбаясь, в разговор включается до этого молчаливый Николай Григорьевич: «Клава, ну перестань уже наконец. Не смотрел я даже тогда на твои волосы».

Вот уже почти 60 лет, как Клавдия Николаевна живёт с «неизвестным» Колей с красивыми губами. И благодарит за это свою былую девичью легкомысленность.

Две любви

Если в жизни Клавдии Николаевны есть только одна любовь – её муж, то у Николая Григорьевича любви две. Клавдия и… авиация. Обе длиною в жизнь. «Катя, принеси мне китель!» – командует внучке Николай Григорьевич. И усаживается поудобнее.

В небо он влюблён со школьной поры. В 1951 году окончил Казанское военное авиационное техническое училище дальней авиации, стал бортовым техником. Сразу после этого наступил, по словам военного, самый яркий срок его службы: четыре года непосредственной лётной работы.

– Приморский край. Военный аэродром «Хороль». Я бортовой инженер. По 8 часов в день провожу в небе. В этой работе был весь смысл моей жизни, моя главная привязанность. Все силы и возможности – ей. Страх? Нет, не боялся ничего. Был ведь молодой, восторженный.

В 1955 году на Дальнем Востоке самолёт, с которым работал бортинженер Бутин, совершил вынужденную посадку вне аэродрома. Отказал двигатель. Экипаж, состоящий из 12 человек, не пострадал. А вот самолёт получил сильные повреждения.

На этом Николай Григорьевич замолкает, очевидно, не в силах больше говорить. До сих пор, 60 лет спустя, сердце щемит от обиды. Продолжает вместо мужа Клавдия Николаевна: «Колю обвинили в случившемся и выслали из гарнизона, запретив подниматься в небо». Лишь много лет спустя вину с военного сняли: удалось доказать производственную неисправность самолёта.

После беды с самолётом Бутин уже никогда не поднимался в небо. В год аварии он и встретил свою жену. «Такая вот ирония судьбы», – говорят сами супруги. Иначе бы не смог Николай пережить это потрясение.

По распределению Бутин был направлен в гарнизон Белая в Усольский район, куда и приехала к нему Клавдия. Супруги прожили там 29 лет. В 1959 году родился сын Владимир. Затем семья была отправлена в Забайкалье, в гарнизон Бада. Завершил службу Николай Григорьевич на Украине в 1987 году. Бутин прошёл путь от лейтенанта до полковника, в общей сложности прослужив родине 36 лет. И 32 года из них рядом, тенью, супруга.

«Это не он служил, это мы служили»

«Если кто говорит, что можно долго прожить в браке и никогда не ссориться, то это сплошная ложь, – рассказывают Бутины. – Не бывает таких семей. Размолвки есть всегда. Но есть и нечто большее, что помогает их пережить».

Клавдия Николаевна вспоминает об одной из мелких семейных неурядиц:

– Дело было зимой. Мы ещё совсем молодые. Коля предложил сходить на танцы. Он всегда это дело очень любил, я – нет. Отпустила его, говорю, иди, конечно, потанцуй. С друзьями. А сама сижу у окна, жду. Час проходит, два, три, а мужа всё нет и нет. Вот уже и ночь настала, темень, мороз сильный. Ближе к утру вижу – идёт. А я вместо того, чтобы встречать любимого, все засовы бегу закрывать: обиделась. В дом мужа не пускаю. А он за дверью в сапожках тонких стоит, от холода трясётся. Ни постучать громко не может, ни крикнуть: соседей разбудит. Потом уже, когда пустила его с горем пополам, оказалось, что у них солдат в самоволку ушёл. Колю вместо танцев в срочном порядке отправили на службу. Всю ночь он по морозу на улице солдата искал. Вернулся, а я его в дом не пускаю.

Не желая вспоминать обиды, Николай Григорьевич, напротив, говорит об очень счастливом моменте – рождении сына. «Зимой, 15 февраля 1959 года, – улыбается Николай Григорьевич. – За руку отвёл Клаву в роддом. Кто будет, не знали. Да я любому был бы рад. Обратно, домой, сына нёс уже сам. Был очень горд: несу наследника. Назвали Владимиром».

Сын вырос, однако путь военного для себя не избрал. Николай Григорьевич не расстраивается: «Ничего, что не продолжил мой путь. Главное, что человек он хороший. Мы сыном очень гордимся».

Жизнь продолжается

Сын вырос, однако путь военного для себя не избрал. Николай Григорьевич не расстраивается Автор фото: Из архива семьи Бутиных

Иркутская область. Военный посёлок Средний. Тихая стариковская квартирка. На стенах здесь фотографии самолёта: того самого, злополучного и одновременно такого дорогого хозяину дома. Снимки, кстати, нашёл для отца сын, он занимается фотографией. Повсюду портреты родственников.

Семейное тепло в этом доме – самая главная ценность. У Бутиных теперь, помимо взрослого сына, две внучки, внук и правнучка. Недавно появился ещё и кот Васька. «Теперь он у нас младший сынок, главный член семьи, – смеётся Клавдия Николаевна. – Кормлю его я, а на руках сидит у деда». Действительно, кот и во время нашего разговора лежит в области сердца Николая Григорьевича: оно у военного пенсионера больное.

В ожидании мужа у окна, по словам Клавдии, прошло полжизни. Всегда переживала. По неделе ждала из командировок. Без праздников и выходных. Дома Николай бывал очень редко. «Коля всегда говорит, что у него две любви и две семьи. Мы с Володей и авиация. А что поделаешь, если судьба у нас такая? Одна на двоих. Это не он служил, это мы служили. Я так всегда ощущала».

Он любит поэзию Есенина, она напоминает ему забытые строки стихов. Он спокойный и молчаливый, она разговорчивая и эмоциональная. Ему 85, ей 88. Оба они в том возрасте, когда люди устают от долгих разговоров. Оба они в том возрасте, когда поддержка любимого человека чувствуется особенно остро. 18 августа 2016 года «молодожёны» Бутины отпраздновали бриллиантовую свадьбу – 60 лет взаимного совместного полёта.