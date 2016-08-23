Этот день в истории

1882 год

28 августа. Получено известие об открытии 22 августа в г. Верхнеудинске городского общественного банка.

1886 год

24 августа происходило освящение вновь выстроенного на средства В.П. Сукачёва здания приходского училища в Рабочей слободе. Перед освящением священник Рабочей слободы прочёл адрес своих прихожан на имя жертвователя. Присутствовали генерал-губернатор с супругой.

30 августа высочайшим приказом исполняющий должность генерал-губернатора Восточной Сибири и командующий войсками Иркутского округа свиты его величества генерал-майор граф Игнатьев произведён в генерал-лейтенанты с оставлением в настоящих должностях и по генеральному штабу.

1888 год

28 авг[уста] в Глазковой сгорело более 10 строений.

30 августа открыта приготовительная школа Сибирского кадетского корпуса в здании бывшей военной прогимназии. Школа эта имеет целью подготовить к поступлению в Сибирский кадетский корпус малолетних сыновей офицеров, чиновников и священников, служащих в Иркутском военном округе и в Забайкальской области, а также служивших и оставшихся там на учительстве по выходе в отставку и запас. Школа учреждается из трёх классов – начального, 1-го и 2-го на 35 казённокоштных воспитанников. Допускаются своекоштными интернами и экстернами сыновья потомственных дворян, хотя и не состоявших на службе, с годовою платою интерны – 450 рублей, экстерны – 60.

В первый год только один начальный класс на 15 человек от 9 до 11 лет. Епископом Макарием совершено молебствие после обхода и окропления св[ятой] водой помещений школы. Заведующий последней полковник П.А. Козик сделал краткий исторический очерк преобразования бывших военных прогимназий в кадетские корпуса. Затем присутствующим предложен был завтрак.

1900 год

24 августа Иркутское городское управление провожало местный батальон, развёрнутый в Иркутский полк. В здании думы был отслужен молебен архиепископом Тихоном. Часть полка находилась на Тихвинской площади (по случаю дурной погоды). Архиепископ благословил полк Казанской иконой Божией Матери, а от города поднесена икона Святителя Иннокентия. После молебствия присутствующим был предложен завтрак. Для улучшения стола нижних чинов было дано 1400 рублей.

29 августа на 5-й Солдатской улице неизвестным зарезан японец (распорот живот).

1903 год

29 августа. Городской голова Б.П. Шостакович уволен от должности, согласно прошению по болезни.

1905 год

25 августа в 2 часа ночи над городом пролетел болид с длинным светящимся хвостом.

1906 год

27 августа прибыл министр путей сообщения. От купцов города депутацией подано заявление об упорядочении дела по получению товаров на станции Иркутск и уменьшении провозного тарифа, взыскиваемого за товары (по 140 накладным уплачено тарифа 66279 рублей за июль-август).

1908 год

30 августа состоялось торжественное открытие и освящение памятника императору Александру III. По окончании литургии в соборе к памятнику был крестный ход, по сторонам улиц шпалерами стояли войска. По совершении молебствия покрывало с памятника было снято, после чего произведён салют орудий (1001 выстрел). Многочисленными депутациями к подножию памятника возложены венки. Состоялось прохождение войск церемониальным маршем.