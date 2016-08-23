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Иркутский репортер: 23 августа 2016

Общество

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«Упор на международную тематику»

Автор: ИА «Сибирские новости»

Все показы XV Байкальского международного фестиваля документальных и научно-популярных фильмов «Человек и природа» имени Распутина пройдут бесплатно. Такой подарок в Год российского кино решили сделать зрителям организаторы. 

Фильмы можно будет посмотреть в кинотеатре «Звёздный», в Доме кино, в планетарии, а также на площадках кофейни «Белая ворона» и областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского.

«Фестиваль юбилейный. За это время он окреп, стал интересен не только жителям Иркутска и России, но и далеко за рубежом. Он качественно изменился, его уже можно назвать профессиональным», – отметил на пресс-конференции в четверг замминистра культуры и архивов Иркутской области Андрей Сальников.

В итоговую конкурсную программу вошло 17 картин из России, Франции, Швеции, Канады, Швейцарии, Филиппин, Пакистана. Несмотря на то что ежегодно в ней участвует 15 фильмов, в этом году в конкурс впервые вошли полнокупольные киноленты, которые в прошлом году шли вне конкурса как пробный показ.

В целом оргкомитет отмечает, что качество программы улучшается, в том числе за счёт возросшего количества заявок: если в 2014 году было прислано 108 заявок, то в этом уже 387, из которых в шорт-лист попали 70 фильмов. «В результате отбора программа получилась очень разнообразной по тематике, по киноязыку, по формату фильмов», – подчеркнул член отборочной комиссии Михаил Рожанский.

Вне конкурса зрители смогут увидеть 15 фильмов. «Во внеконкурсной программе мы упор сделали больше на международную тематику, чтобы у зрителя была возможность попутешествовать по разным странам, посмотреть то, что видят кинодокументалисты», – добавила директор областного кинофонда Ольга Аксаментова.

Открытие фестиваля состоится 22 сентября в кинотеатре «Звёздный». Зрителям представят фильм «Человек» французского режиссёра Янна Артюса-Бертрана, премьера которого состоялась в 2015 году на Генеральной ассамблее ООН. Материалом к картине послужили более 2 тыс. интервью, собранные в 60 странах мира. В них отражена попытка рассказать о сущности человека. Стоит отметить, что фильм Артюса-Бертрана «Дом. История путешествия» был открытием фестиваля в 2010 году.

 

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