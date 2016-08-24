+ добавить комментарий

Прокатили спортсменов

Губернатор сокращает финансирование спортивных школ

Автор: Дарья Овчинникова

Спортивные школы региона в нынешнем учебном году лишатся почти трети своего бюджета по различным статьям. В первую очередь региональное министерство намерено обрезать расходы на выезд юных дарований на соревнования. Правительство рассчитывает, что этот провал заполнят родители спортсменов. В общей сложности речь идёт о сумме в 20 млн рублей. Вопреки программным обещаниям губернатора Сергея Левченко, забытым со стороны руководство области оказался и вопрос строительства новых спортивных объектов. Даже задумку губернатора возведения центра зимних видов спорта приходится воплощать администрации областного центра и простым директорам школ. Профильное министерство самоустранилось. Этот факт не отрицают даже в Москве.

Послание в жертву спортивного будущего

Директора спортивных школ области вынужденно признают: региональное правительство не слышит их просьб и пожеланий. Среди руководителей спортшкол популярна расхожая грустная шутка про региональное министерство спорта: на входной двери нужно вывесить табличку «Денег нет – не обращайтесь». Между тем ещё год назад будущий губернатор Сергей Левченко отдельно в свой предвыборной программе уделил много места для описания того, какими он видит молодёжную политику и развитие спорта в Приангарье.

Одним из основных направлений молодёжной политики Левченко указывал «пропаганду здорового образа жизни, строительство новых спортивных объектов и реконструкцию дворовых спортплощадок». Весной у спортивного сообщества региона появилась надежда, что свои обещания новый губернатор исполнит. Он искренне болеет за спортивную жизнь региона: даже своё послание к Законодательному Собранию, как писали некоторые медиа, перенёс, чтобы посетить первые соревнования по кёрлингу на Байкале.

Послание губернатора задаёт вектор развития региона на ближайший год. Его ждут не только политики, но и бизнес-сообщество, инвесторы из других регионов. Напомним, традиционное послание губернатора к областному парламенту планировалось провести 11 марта в Музыкальном театре им. Загурского. Однако 9 марта пресс-служба правительства Иркутской области распространила сообщение о том, что послание переносится на неопределённый срок. По одной из версий, перенос состоялся по формальным причинам – из-за того, что аппарат губернатора нарушил регламент при внесении послания, хотя озвученная позже официальная позиция гласила: это пришлось сделать из-за плотного графика губернатора.

Как бы то ни было, почти весь день 11 марта Левченко провёл в Листвянке на соревнованиях по кёрлингу. Губернатор лично попробовал прокатить каменный шар по байкальскому льду, общался с представителями Федерации кёрлинга России. А затем сообщил радостную новость: в Иркутске будет построена площадка для кёрлинга.

«Кёрлинг в Иркутской области уже состоялся как вид спорта, у него есть немало сторонников и любителей, и я думаю, что успехи не за горами. Мы на этой неделе обсудили с председателем комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и молодёжной политике, президентом Федерации кёрлинга России Дмитрием Свищевым, как сделать так, чтобы в Иркутске можно было круглогодично проводить тренировки и соревнования. Думаю, что с помощью Федерации мы построим стадион для кёрлинга. А соревнования на льду Байкала будут традиционными», – отметил тогда Сергей Левченко.

Всего через месяц, в апреле, губернатор порадовал любителей спорта ещё одной приятной новостью: в Иркутской области будет создан межрегиональный центр развития зимних видов спорта – конькобежного, шорт-трека и хоккея с мячом. На Совете по развитию физической культуры и спорта России наша область вошла в число восьми регионов-счастливчиков. Таким образом, в области обещали построить уже два больших спортивных центра. Это не считая Ледового дворца в Иркут­ске, который вот-вот должны ввести в эксплуатацию.

Город берёт функции области

Спортивные школы региона в нынешнем учебном году лишатся почти трети своего бюджета по различным статьям. В первую очередь региональное министерство обрезало расходы на выезд юных дарований на соревнования Автор фото: Николай БРИЛЬ

Всего через неделю, 1 сентября, стартует очередной сезон соревнований по кёрлингу. Наши спортсмены уже готовятся к выступлениям. Сегодня крупнейшая секция по кёрлингу в Иркутске базируется в ДЮСШ «Россия». Тренер-преподаватель Анна Трухина рассказала, что настрой у ребят боевой: даже летом они не прекращают тренировки.

«Сейчас у нас ОФП (основы физической подготовки), а на лёд только в октябре выйдем. Пока ведутся переговоры по поводу строительства специального центра для кёрлинга, мы существуем как можем. Нам центр действительно нужен. В ноябре первые соревнования. У соперников есть возможность тренироваться на льду, значит, и шансы победить выше», – говорит Анна Трухина. Несмотря ни на что, иркутские спортсмены показывают удивительные результаты. Кёрлинг в области как командный вид спорта существует всего полтора года, но уже есть призовые места на межрегиональных соревнованиях, состязаниях Сибирского федерального округа.

Но к строительству кёрлинг-центра или комплекса для зимних видов спорта в Приангарье минспорта практически не проявляет интереса. Как сообщили в Федерации кёрлинга России, в области уже полгода не могут определиться с местом локации объекта. Между тем ещё необходимо подготовить проектную документацию, пройти госэкспертизу, а в следующем году уже приступить к строительным работам.

«Весной пытались утвердить место для строительства стадиона. По идее, в следующем году он уже должен начать строиться. Всеми вопросами по строительству центра занимается Татьяна Лёшина, директор иркутской спортшколы «Россия». Думаю, лучше к ней обратиться», – посоветовала пресс-секретарь Федерации Александра Палатинская. Она же отметила, что с минспортом тес­ной связи у Федерации нет.

В регионе на сегодняшний момент кёрлинг развивается только в Иркутске, где занимаются жители областного центра, где при поддержке городской администрации проводятся спортивные мероприятия, в том числе Кубок Байкала по кёрлингу на природном льду озера. Даже площадку для строительства спортивного центра помогает выбрать мэрия, а не областная власть.

Все координирующие вопросы по строительству спортивного центра взяла на себя на добровольных началах директор ДЮСШ «Россия» Татьяна Лешина. По её словам, к обсуждению перспектив строительства кёрлинг-центра активно подключились городские власти. Мэрия Иркутска, в отличие от правительства, оперативно предложила для рассмотрения земельные участки, пригодные для строительства спортивных сооружений, в том числе кёрлинг-центра. В переговорах с Федерацией кёрлинга России по данному проекту участвует мэр Дмитрий Бердников и его заместитель Руслан Ким.

По словам Татьяны Лёшиной, в настоящее время обсуждаются два варианта. Первый – возведение большого спортивного центра с площадками для хоккея, фигурного катания, бассейном, залом для пляжного футбола и волейбола, тренажёрным и гимнастическим залами.

Второй – строительство отдельного кёрлинг-центра с искусственным льдом. В Иркутске уже имеются два корта с искусственным льдом: для хоккея и фигурного катания, но технически для кёрлинга они не пригодны. Одним из вариантов для строительства рассматривается площадка бывшего ИВВАИУ.

С деньгами обещает помочь федеральный центр. Вопросы инвестирования в спортивную инфраструктуру города Иркутска обсуждаются в Москве. Состоялась встреча руководителей города с председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодёжной политике, президентом Федерации кёрлинга России Дмитрием Свищевым. Часть средств для строительства предполагается предусмотреть в федеральном бюджете, остальную часть готовы вложить инвесторы, которых привлекает Федерация кёрлинга России и администрация Иркутска. Нашему собеседнику известно, что найден инвестор из Новосибирска.

Но для исполнения всех планов необходимо активное участие в первую очередь областного минспорта. Пока же региональное правительство, вопреки обещаниям губернатора, игнорирует активную спортивную молодёжь, её достижения. Тренеры с гордостью рассказывают, что юные дарования на соревнованиях по Сибирскому федеральному округу заняли третье место. Команда двенадцатилетних девочек в группе «Б», где возраст участников до 22 лет, выиграла бронзу. Мальчики 14-15 лет, участвуя впервые в высшей лиге, где были представлены 25 команд, заняли 12 место. Двое спортсменов уже сейчас являются кандидатами в юношеские сборные России, троим предлагают подписать контракты команды Москвы и Санкт-Петербурга. Чествует спортсменов после их триумфального возвращения домой опять же мэрия Иркутска, а представители минспорта не нашли времени, чтобы пожать детям руку.

Ледовый тупик

Искусственный лёд нужен не только кёрлингистам, но и юным хоккеистам. Сегодня круглогодичный корт с искусственным льдом в Иркутске находится только в торгово-развлекательном центре «Джем Молл». Час аренды льда здесь в будний день варьируется от 6 до 8 тыс. рублей. Вечером и в праздничные дни ещё дороже. Ближайшая альтернатива находится в Ангарске – в городе нефтехимиков имеется круглогодичный крытый каток «Ермак». Но коробка в нём по размерам подходит только для игры в хоккей с шайбой. Любители бенди, фигуристы остро чувствуют его малую площадь.

Единственное стандартное поле с искусственным льдом для игры в хоккей с мячом находится на базе спортшколы «Рекорд». Но стадион открытый, холодильные установки рассчитаны максимум на температуру воздуха +5 градусов. Поэтому лёд на «Рекорде» только с октября по март.

«Стадион перегружен, – рассказывает директор школы Валерий Конанчук. – В нашей школе обучаются около тысячи ребятишек, хоккейный клуб «Байкал-Энергия» в сезон регулярно тренируется на льду. Лёд занят с утра до позднего вечера. Часов до 12 ночи рабочие приводят его в порядок. Когда проводился финал чемпионата по хоккею с мячом, со льдом работали вплоть до 4 утра, потому что до ночи спортсмены тренируются. Нагрузка колоссальная».

Неоднократно рассматривался вариант сделать хоккейную коробку «Рекорда» крытой, но одной крышей обойтись невозможно: нужны мощные холодильные установки, строительство раздевалок, туалетов. Но на комплекс мер область выделить деньги пока не готова.

На прошлой неделе Левченко заявил, что в области началась работа по созданию Детской юношеской спортивной школы по хоккею с мячом. «Я принял это решение, когда сходил на хоккейный матч и увидел, как много людей любят этот спорт. И где же его еще развивать, как не у нас, в Сибири? Будем растить свои кадры, своих игроков для своей команды», – рассказал губернатор Иркутской области.

По предварительному плану отделения областной школы будут работать в Бодайбо, Железногор­ске-Илимском, Усть-Куте, Усть-Илимске, Братске, Тулуне, Свир­ске и Иркутске.

Для полноценной работы школы по хоккею с мячом, безусловно, нужны корты с искусственным льдом. Обычные футбольные коробки заливают лишь в ноябре, кататься на них возможно до февраля, в марте лёд под палящими лучами начинает таять.

Спортивные школы больше не относятся к учреждениям дополнительного образования, согласно изменениям федерального законодательства. Теперь их цель не прививание здорового образа жизни, а воспитание мастеров спорта, спортивные достижения. Это требует нового оборудования, расширения штата преподавателей. Но их финансирование не увеличивается, а остаётся на уровне прошлого года.

В этом году правительство и вовсе прогнозирует сокращение финансирования спортивных школ. Как рассказал источник «ВСП», хорошо знакомый с ситуацией, на прошлой неделе на совещании в минспорте было объявлено, что правительство приказало снять 20 млн рублей со всех спортшкол области.

Планируется урезать статьи расходов на выезд спортсменов на соревнования в другие регионы и города. Вполне ожидаемо, что большую часть расходов на переезд придётся покрывать родителям. В спортшколах Приангарья признают: если бы не помощь родителей, у нашей области не было бы поводов гордиться высокими победами юных дарований.

Надежда растаяла

Сейчас в бассейне занимаются лишь спортсмены из Федерации по плаванию «Байкал» Иркутской области. Чтобы объект начал функционировать в полную силу, необходимо найти эксплуатирующую организацию Автор фото: Николай БРИЛЬ

Пока спортивные школы региона борются за своё существование, правительство никак не может разрешить вопрос с введением в эксплуатацию уже построенных крупнейших объектов – Ледового дворца и бассейна в микрорайоне «Солнечный».

Ледовый дворец должен был начать работу ещё в ноябре 2015 года. Такой срок указан в концессионном соглашении, по которому здание для достройки получило ангарское ООО «Физкультурно-спортивная организация «Алекс». Однако новое правительство, губернатор буквально накануне отрытия дворца заявили, что не готовы взять на себя ответственность за безопасность объекта. Сегодня его пытаются ввести в эксплуатацию через суд, разбирательство длится уже десять месяцев.

Судом была назначена строительная экспертиза, которая выявила незначительные дефекты, которые не касаются несущих конструкций, трибун или помещений общего пользования. На судебном заседании неоднократно подчёркивалось: объект соответствует строительным нормам и правилам, отвечает пожарным требованиям. Директор ООО «ФСК «Алекс» Александр Быков на судебном заседании заверил, что бoльшая часть недочётов уже устранена, оставшуюся легко исправить уже в процессе эксплуатации.

Впрочем, экспертиза выявила, что далеко не по всем показателям объект соответствует действующим строительным СНиПам. Поэтому допустимое максимальное количество посетителей сокращается с трёх тысяч до 800 человек. Но так как проектно-сметная документация была составлена в 2006 году, она получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Нормативный документ был принят в 2009 году, а в 2013 году в него были внесены существенные изменения, его положения не распространяются на Ледовый Дворец.

Следующее судебное заседание назначено на 19 сентября. Всё это время готовый объект будет простаивать. Но выводами судебной экспертизы, судя по всему, в правительстве региона недовольны. Введение объекта в эксплуатацию словно искусственно затягивают. На прошлой неделе Левченко заявил, что сейчас готовится обращение в Министерство строительства РФ с просьбой провести дополнительную экспертизу здания.

С лета прошлого года не получается в полную силу эксплуатировать и бассейн в Солнечном. Объект сдан в эксплуатацию в июле 2015 года. Строительство объекта началось в октябре 2010 года, инвестором выступило ОАО «Газпром». Здание состоит из четырёх блоков. В блоке А расположена чаша бассейна 50х25 метров с трибунами для зрителей до 1500 посадочных мест. В блоке Б чаша бассейна 25х12 метров, в блоке В – комбинат общественного питания разных категорий обслуживания со вспомогательными помещениями, в блоке Г – многофункциональный спортивный зал с комплексом бань и лечебно-восстановительным центром. Дополнительно в проекте предусмотрены детская комната, залы для занятий аэробикой, фитнесом, спортивными танцами, настольным теннисом и другими активными видами спорта. Пропускная способность комплекса – до 1,5 тыс. человек в сутки. В спорткомплексе единовременно могут заниматься 250 человек.

Изначально передать объект в собственность Иркутской области планировалось до конца осени прошлого года. После выборов, в ноябре Левченко вместе с делегацией «Газпрома» посетил бассейн. Тогда он дал поручение до конца января проработать все организационные вопросы. «Мы должны вместе с инвестором и заказчиком строительства сделать всё необходимое, чтобы начать эксплуатировать объект уже в первом квартале 2016 года», – оптимистично заявлял губернатор.

Однако все обозначенные сроки прошли, а поручение главы региона его подчинённые выполнять не спешат. Левченко даже словно выгораживает профильные министерства, перекладывая вину на инвестора.

«Очень затянуты сроки по передаче бассейна. Руководители «Газпрома», с которыми я общался, ещё в апреле обещали закончить оформление документации для передачи объекта области. У меня не очень поворачивается язык, чтобы их ругать. Всё-таки это дарение, и мы должны сказать «спасибо» (область, предположительно, выкупит бассейн за 1 млн рублей. – Авт.). Но, с другой стороны, «Газпром» – очень большая организация, и надо собрать не один десяток подписей, чтобы всё оформить. При этом не каждый человек там понимает, что это указание руководителей «Газпрома», и каждый берёт на обдумывание кто неделю, кто две, а кто и три. Вот и считайте, сколько времени требуется, чтобы собрать полтора десятка подписей. Но я надеюсь, что к холодному периоду времени мы этот проект закончим», – назначил новый срок Левченко.

Как рассказали в ООО «Газпром добыча Иркутск», сейчас в бассейне периодически занимаются спортсмены из Федерации по плаванию «Байкал» Иркутской области. «Чтобы объект начал функционировать в полную силу, необходимо передать его эксплуатирующей организации. Элементарно гардеробщики нужны, уборщики, другой обслуживающий персонал. Вопрос передачи объекта в собственность решается на уровне головной компании и руководства области», – рассказали в пресс-службе компании.