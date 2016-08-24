Трудные дети слабой системы

Автор: Алексей Черниговский

Врачи и сотрудники Роспотребнадзора продолжают распутывать клубок проблем, возникший вокруг Черемховского психоневрологического интерната. В конце прошлой недели из учреждения были эвакуированы в Иркутск ещё 15 воспитанников из-за сохраняющейся угрозы их здоровью. В понедельник стало известно, что арестован ряд должностных лиц, обвиняемых в халатности, повлекшей смерть двух или более человек. Следствие выяснило, что в интернате были не только грубо нарушены санитарные нормы, но и не хватало специалистов-медиков, необходимых для ухода за детьми. При этом руководство области продолжает утверждать, что действия властей в сложившейся ситуации были адекватными и своевременными.

«Ситуация развивалась поступательно»

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко рассказал, что как минимум с 4 августа власти региона были в курсе происходящего в Черемховском психоневрологическом интернате. На состоявшемся в понедельник в Общественной палате круглом столе он сообщил, что 3 августа в Черемховскую городскую больницу № 1 поступили сразу девять воспитанников интерната. На следующий день, 4 августа, туда отправился главный инфекционист минздрава Иркутской области Владимир Хабудаев с группой медиков. Прибыла на место и заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова. «Был принят ряд мер, ситуация развивалась поступательно», – охарактеризовал эти действия Олег Ярошенко. Однако избежать трагедии этот ряд мер не помог: 5 августа в реанимации Черемховской городской больницы скончалась первая воспитанница интерната. Через несколько дней умрёт ещё одна девочка. Но только 11 августа в минздраве будет создан оперативный штаб, а на место отправится сам министр. Впрочем, Олег Ярошенко примет решение об эвакуации только троих детей. Уже в воскресенье во время визита в Черемхово полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло в Иркутск эвакуируют абсолютно всех детей, а инфекционной отделение Черемховской городской больницы и реанимацию закроют на карантин.

Однако на этом работа по эвакуации воспитанников из интерната не прекратится. 20 августа в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу и её филиал в Усолье-Сибирском переведут ещё 15 детей из Черемхова. Причиной станет уже не кишечная инфекция. По словам заместителя министра здравоохранения области Елены Голенецкой, сейчас воспитанники интерната попадают в больницы с симптомами ротавирусных заболеваний, дисбактериозом и даже конъюнктивитом.

– Эти дети почти стерильны, и то, что для обычного человека безопасно, для них – смертельная угроза, – подчеркнула Голенецкая. При этом за последний месяц интернат с проверками посетило огромное количество людей. Каждый из них является потенциальным источником угрозы для иммунонедостаточного ребёнка, к каким врачи относят воспитанников данного учреждения.

Сейчас в интернате по предписанию Роспотребнадзора продолжаются дезинфекционные мероприятия. Аналогичные меры приняты и в инфекционном отделении детской реанимации Черемховской городской больницы № 1, куда с первых дней заболевания начали поступать воспитанники интерната. Таким образом, всего с начала эпидемии из Черемховского интерната в больницы попали 57 детей. Сейчас 53 из них находятся в Иркутской областной инфекционной клинической больнице, ещё четверо – в её филиале в Усолье-Сибирском. В реанимации, по данным областного минздрава, в воскресенье оставалось ещё пятеро детей.

Пока вся ответственность за случившееся возложена на руководство интерната. 18 августа были задержаны и помещены под домашний арест заместитель директора интерната и начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора в Черемховском и Аларском районах. Вынести меру пресечения предстоит суду и в отношении директора психоневрологического интерната Натальи Полатовой, которая после всего случившегося попала в больницу. Кроме того, уже лишился своей должности и главный врач Черемховской городской больницы №1 Николай Ступин. Решение о его увольнении принял лично министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, сославшись на то, что главврач «систематически нарушал свои должностные обязанности».

Расследование уголовных дел на этом не заканчивается. Следствие не исключает, что в процессе круг лиц, причастных к событиям в Черемхове, может расшириться.

Не было врача

Сейчас ситуация с воспитанниками интерната продолжает оставаться сложной. «Им нужно усиленное наблюдение медиков и ограничение любых контактов с кем-либо, кроме персонала», – пояснила Елена Голенецкая. Но, как выяснилось, в интернате, подведомственном областному минсоцразвитию, нет и не было возможности предоставить воспитанникам необходимый медицинский уход. Так, в учреждении, рассчитанном на 60 детей-инвалидов с тяжёлыми патологиями ЦНС, работал всего один врач-педиатр, невролога в интернате не было в принципе. Более того, на момент ЧП в интернате находилось не 60, а 99 воспитанников.

Напомним, Черемховский психоневрологический интернат начал работать в январе этого года. Он был открыт после капитального ремонта, который обошёлся бюджету в 18 млн рублей. Изначально в учреждение, находящееся в ведении минсоцразвития региона, были помещены 60 детей-инвалидов. Позже на фоне первых успехов в вопросах реабилитации решено было увеличить число воспитанников. В итоге в июле в учреждении находилось уже 99 сирот-отказников с серьёзными невралгическими патологиями.

– Возможно, стоило оставить там 60 человек, но были успехи, и решили увеличить, – объяснила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Лариса Ануфриева. При этом численность сотрудников интерната не изменилась. Сейчас областные власти продолжают настаивать, что роковую роль сыграло изначально тяжёлое физическое состояние детей, а всю историю, случившуюся в Черемховском психоневрологическом интернате, уже окрестили «горьким опытом».

Иначе смотрит на ситуацию заведующий неврологическим отделением Иркутской государственной областной детской клинической больницы Сергей Пак. «С точки зрения классической неврологии, это дети почти с нулевым реабилитационным потенциалом», – говорит он. Пак подчеркнул, что всё, что требуется воспитанникам интерната, –это надлежащий уход как со стороны медицинских, так и со стороны социальных работников. Но именно этого, по мнению участников круг­лого стола, сделано не было.

Сейчас областные власти пытаются спешно исправить недоработки – проводят текущий ремонт в Черемховской городской больнице, оснащают необходимым оборудованием и делают вентиляцию в инфекционном отделении. Изменить подход к содержанию детей требуется и в психоневрологическом интернате, в первую очередь увеличив штат сотрудников. Пока же принято решение, что все дети, выписанные из инфекционной больницы, будут направлены в Иркутский детский дом-интернат № 2.