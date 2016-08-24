+ добавить комментарий

О мандатах и приоритетах

Оппозиционные партии не желают работать «на земле»

Автор: Виктория КОМАРОВА

Выборы в Государственную Думу 18 сентября – безусловно важное событие. Но одновременно с ними в Иркутской области пройдёт 71 муниципальная избирательная кампания, предстоит избрать 308 депутатов и мэров. В этом разрезе было бы интересно посмотреть, как партии собираются работать на выборах, где будет избрана власть, которая находится не в высоких кабинетах, а рядом, в твоём городе и твоём посёлке. Завершение регистрации позволило подвести первые итоги.

185 «единороссов» на 229 мандатов

18 сентября жители 10 городских округов и районов получат на избирательных участках вместе с бюллетенями кандидатов в Госдуму ещё один листок. Они должны будут выбрать депутатов Дум своих городских округов и районов. Конечно, в ряде случаев это дополнительные выборы, однако важность их трудно переоценить. Довыборы пройдут в парламенты двух крупных городов Иркутской области – Иркутска и Ангарска.

В областном центре партии традиционно активнее. Здесь на вакант­ный мандат в Думе претендуют шесть партий – «Единая Россия», КПРФ, «СР», ЛДПР, «Яблоко» и «Патриоты России». Генеральный директор финансово-строительной компании «МЕГАПОЛИС» Алексей Распутин будет представлять «Единую Россию». КПРФ и «СР» считают, что ставку надо делать на адвокатов, и потому от левых идёт юрист Алёна Матюха, а от «эсеров» – человек той же профессии Антон Скабелкин. ЛДПР выдвинула главу ООО «Торговый дом «Бостон» Анастасию Самсонову. У «Яблока» – технический директор ООО ИСК «Градостроитель» Сергей Ефременко. Генеральный директор «ЮРЭНЕРГО» Юрий Мешков идёт от «Патриотов России». Ещё четыре человека, преодолевшие регистрацию, –самовыдвиженцы. Во втором по значимости городе региона – Ангарске – заявились 4 партии. От «Единой России» идёт директор Ангарского водоканала Александр Алексеев, от КПРФ – ангарский адвокат Вячеслав Иванец. Либерал-демократы решили сделать ставку на известную ангарскую политическую фигуру – Дмитрия Надымова, который рассорился с местными коммунистами и сменил партию. Остальные 4 человека – это самовыдвиженцы.

Однако чем дальше от областного центра, тем активность партий становится ниже. Вакантные мандаты на довыборах замещаются в Думах Мамско-Чуйского, Нижнеудинского, Осинского, Заларинского районов, парламентах Усть-Илимска и Черемхова. «Единая Россия» закрыла своими кандидатами все эти муниципалитеты. Коммунисты сумели найти претендентов в Заларинском районе, Усть-Илимске и Черемхове, а вот для Мамско-Чуйского, Нижнеудинского и Осинского районов, видимо, «скамейки запасных» не хватило. «Справедливая Россия» и ЛДПР выдвинулись в Думу Мам­ско-Чуйского района. В этих округах ЛДПР заметно активнее «эсеров», она сумела помимо Мамско-Чуйского района выставить кандидатов на дополнительных выборах в Нижне­удинском, Осинском районах, Усть-Илимске и Черемхове.

И наконец, в Катангском и Балаганском районе произойдёт полное обновление парламента. В Катангском районе ситуация по-своему уникальная – все кандидаты являются самовыдвиженцами, ни один не представляет ни одну партию. На 15 думских мандатов претендуют 36 человек. Спектр профессий очень разный – от директора местной школы Николая Главацкого до уборщицы муниципальной администрации Надежды Андроновой. Эти выборы можно назвать народными – на думский мандат наряду с бизнесменами и действующими депутатами претендуют и продавец Мария Козина, и сторож МКУ «АХЧ» Андрей Крапивин, и хранитель музейных предметов МКУК «Районный краеведческий музей им. В.Я. Шишкова» Михаил Кузаков. В Балаганском районе предстоит избрать Думу из 15 человек, и здесь своя интересная ситуация. В Думу выдвигаются 15 одномандатников и 22 представителя партий. 14 человек из 22 – это кандидаты от «Единой России». КПРФ и «Справедливая Россия» нашли по 4 человека. Остальные партии никого не выдвинули.

Если же считать в целом, то получается любопытная картина: всего в Думы Иркутской области избираются 39 депутатов. На первом месте в числе зарегистрированных 71 самовыдвиженец. Среди партий первое место занимает «Единая Россия», сумевшая выставить и довести до регистрации 23 кандидата. В 2,5 раза меньше кандидатов у КПРФ – в десяти Думах, две из которых избираются в полном составе, левые намерены заместить всего 9 мандатов. ЛДПР претендует на семь мест, «Справедливая Россия» – на шесть, «Патриоты» и «Яблоко» – по одному.

Всего же на этих выборах предстоит избрать 229 депутатов Дум городских и сельских поселений. Есть своя специфика – достаточно скромное количество самовыдвиженцев. На 229 мандатов в 24 Думах претендуют всего 57 самовыдвиженцев. Ресурсы большинства партий за исключением «ЕР» не настолько велики, чтобы представить в каждом посёлке своих кандидатов. Поэтому муниципалитеты первого уровня, где власть наиболее близка к людям, у партий традиционно «проседают». Например, у КПРФ получилось организовать и выдвинуть 50 кандидатов из 229 замещаемых мест, то есть менее четверти. ЛДПР заявила всего 15 кандидатов, это одна пятнадцатая часть от замещаемых мандатов. Остальные партии за исключением «Единой России» не выставили никого. «Единая Россия» сумела выдвинуть 185 человек, то есть закрыла более половины муниципалитетов.

Когда избираются мэры

В единый день голосования предстоит избрать 37 глав городских и сельских поселений. Председатель областной избирательной комиссии Эдуард Девицкий назвал три наиболее крупных кампании. Это выборы мэров в Ольхонском, Черемховском и Тайшетском районах. По традиции, в крупных муниципалитетах и партийный спектр намного шире. К примеру, в Черемховском районе, по данным «ГАС-Выборы», заявились пять партий. «Единая Россия» выдвигает действующего мэра Виктора Побойкина, КПРФ – депутата Думы Усолья Сергея Угляницу, ЛДПР – временно не работающую Светлану Трофимову, «эсеры» – экономиста Оксану Овчинникову, «Города России» – руководителя ООО «Иркутский оператор связи» Юлию Балабанову.

Согласно данным «ГАС-Выборы», на выборах мэра Тайшетского района сегодня зарегистрированы пять кандидатов: два самовыдвиженца и три партийца. «Единую Россию» представляет председатель Думы Евгений Пискун, КПРФ – генеральный директор ООО «Теплоснабжение» Александр Величко, либерал-демократов – дежурный по железнодорожной станции Александр Стахеев. В Ольхонском районе до стадии регистрации прошли 5 кандидатов, и снова два самовыдвиженца и три партийца. Опять традиционно представлена «Единая Россия», она поддерживает первого заместителя мэра района Александра Мороева; коммунисты в этом районе не выдвинули никого, либерал-демократы – пенсионера Андрея Духовникова, «Партия дела» – домохозяйку Светлану Осокину. Таким образом, в трёх крупных кампаниях полностью поработали на выдвижение только «Единая Россия» и ЛДПР.

Если попытаться оценить картину по выдвижению глав в целом, то ситуация выглядит так. Лидерами выдвижения, как это и должно быть в муниципалитетах, стали самовы­движенцы – 114 человек. Если брать расклад по партиям, то «Единая Россия» выставила своих кандидатов в 30 из 37 муниципалитетов. На втором месте либерал-демократы, кадровый резерв которых позволил найти проверенных людей в 19 муниципалитетах, на третьем – коммунисты, которые сумели закрыть 16 мандатов, что менее половины от числа избираемых мэров, у «Справедливой России» 4 человека, у «Родины» – 2. Другие партии совокупно сумели выдвинуть 9 человек.

«Идёт полная проверка кандидата»

Итак, регистрация завершена, и можно подвести первые итоги. На муниципальных выборах будут избраны 308 человек. На первом месте по количеству заявок – самовы­движенцы. 260 человек желают самостоятельно попытать свои силы на выборах и стать депутатами. Это 84,4% от общего количества мандатов. Для муниципального уровня это вполне здоровая тенденция, потому что на местах голосуют всё же за человека, а не за партию. Тем не менее в уставе любой партии прописано, что она должна идти на контакт с людьми именно на первом муниципальном уровне, расширяя свои ряды за счёт выборов глав и депутатов посёлков, сёл, деревень. О выборной статистике по каждой из партий ниже, а пока дадим слово самим партийцам.

Непарламентские партии сосредоточили внимание на Госдуме. Лидер фракции «Гражданская платформа» в Заксобрании Владимир Матиенко сообщил, что партия на этих муниципальных выборах не стала выставлять кандидатов, поскольку на этот раз предварительные договорённости с кандидатами не вылились в конструктивную работу. «Мы не нашли достойных фигур, поэтому решили воздержаться», – сказал Матиенко. Лидер ИРО «Родина» Максим Евдокимов сообщил, что на сегодняшний день задача партии в регионе не в количестве выдвигаемых кандидатов, а в их качестве. «Все наши кандидаты, выдвинутые на всех уровнях – в Госдуму, в Заксобрание по второму округу, на муниципальных выборах, – это люди, которые понимают, что они будут делать в территории, если одержат победу. Сейчас наша задача как молодой партии – накопить опыт работы на местах, сформировать пул проверенных претендентов, которые будут работать в конкретных территориях, и 3-4 года набираться опыта. Выдвигать ради выдвижения, а потом разочаровывать людей – не наш метод». Глава реготделения партии «Яблоко» Лариса Казакова также считает, что ради «массовки» выставлять кандидатов не стоит. «У нас один кандидат на дополнительных выборах в Думу Иркутска, Сергей Ефременко, и на этом мы остановились, – сказала она. – К сожалению, сейчас совмещены выборы нескольких уровней, не у всех партий хватает сил совмещать. Политический ресурс региона довольно скромен, люди с опытом, образованием, харизмой встречаются не на каждом шагу. А выставлять случайных, непроверенных людей мы не можем, техническим кандидатам отказываем сразу». Руководитель ИРО «Патриоты России» Василий Проничев согласен, что непарламентским партиям, у которых ограничены кадровые ресурсы, сегодня лучше сконцентрироваться на выборах в Госдуму. «Если бы не со­вмещение выборов, мы бы выставили в муниципалитетах не менее 10 человек, но сейчас важнее сконцентрировать силы на госдумовской кампании, Госдума 18 сентября решает всё. Мы взвесили все «за» и «против» и решили выставить только одного кандидата», – сказал Проничев.

У парламентских партий взгляды на муниципальную компанию иные. «Мы в себе уверены, готовы продуктивно работать и на госдумовскую, и на муниципальную кампании, – сказала глава ИРО «Справедливая Россия» Лариса Егорова. – Безусловно, мы закрываем не все муниципалитеты, но те 12 кандидатов, которые есть, – это проверенный состав, и нашей кадровой скамейки нам сейчас вполне хватает, чтобы заявиться в нужных нам территориях». «Кадры выращиваем с пионерии, с комсомольской организации. Знаем, что у нас происходит в районах, стажируем, обучаем и выводим на выборы», – сообщил депутат Госдумы от КПРФ Владимир Примачек. ЛДПР действует в соответствии с прямым указанием лидера партии Жириновского – партийцам предписано работать на всех выборных уровнях.

Долгая подготовка к выборам завершена. Итоги работы каждой партии на этой муниципальной кампании подвела статистика. «Единая Россия» претендует на 241 муниципальный мандат из 308, или на 78,2%. Партии удалось провести до стадии регистрации 30 кандидатов в главы городских и сельских поселений. Это 81,1% от замещаемых мандатов. Если говорить о депутатах местных Дум, то тут цифра 80,8%. У КПРФ совокупно 77 человек, и она закрыла четверть замещаемых мандатов. На третьем месте ЛДПР, у которой 44 человека и 14,3%. Кадровый резерв «Справедливой России» позволил набрать 3,6%. У «Родины» – 0,6%, у «Яблока» и «Патриотов России» – по 0,3%. «Гражданская платформа» на муниципальном уровне на данных выборах, как и заявлял Владимир Матиенко, не представлена. Все другие партии вместе набрали 12 кандидатов и претендуют на 3,9% от замещаемых мандатов.

Первый заместитель руководителя исполкома ИРО «Единая Россия» Дмитрий Мясников считает, что результат партии в 78,2% не случаен. «Выборность – это основа местного самоуправления, и мы как партия обязаны участвовать в этих процессах, – сказал он. – Во многих территориях ситуация такая, что наши кандидаты вообще обеспечивают легитимность выборов. Не раз было так, что если бы «единороссы» не выдвинулись в Думу, то оказывалось, что и выборы-то не могут состояться, потому что самовыдвиженцев мало, а другие партии с трудом подбирают кандидатов. Для нас работа в территориях – это не эпизодическая деятельность, а отработанная многолетняя система». Говоря о кадровой скамейке, Мясников отметил, что подбор кандидатов на местные выборы партия ведёт круглогодично. «Идёт полная проверка кандидата, его личных данных, общественно-политической активности, проводятся соцопросы за 6 месяцев до выборов, отсеивается часть претендентов, лучшие выходят на выборы подготовленными, с опытом. Проблема кадров решается просто – надо с людьми работать год, два, три, а не накануне очередной кампании».