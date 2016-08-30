+ добавить комментарий

Серёжка в кулаке

В народе про таких говорят: «И как их только земля носит»

Автор: Татьяна СУДАКОВА

Хорошо, что Виктора Пайщикова (фамилия изменена) земля носит теперь в колонии строгого режима. А если бы его не схватила ангарская полиция, то неизвестно, сколько разбойных нападений он бы ещё совершил. В жертвы выбирал исключительно пожилых женщин, которые не могли за себя постоять. Сценарий ограбления был один и тот же: среди бела дня он входил в подъезд одновременно со своей жертвой, затем обгонял её, разворачивался и наносил несколько сильных ударов тыльной стороной ладони в лицо и голову. Человек падал навзничь и вдобавок к полученным травмам получал серьёзное сотрясение мозга, в некоторых случаях с переломами черепных костей.

«Восточно-Сибирская правда», 22 декабря 2015 года

Такие жестокие действия преступнику были нужны для того, чтобы потерпевшие оказались в бессознательном состоянии и не смогли его опознать. Грабитель забирал золотые украшения и сумки жертв. Потом молниеносно скрывался. Впрочем, каждый раз его ждало разочарование: ну, что может быть у пенсионерки в сумке, когда она возвращается из магазина? Пачка молока, упаковка крабовых палочек, очки, небольшая сумма денег в кошельке. Самой дорогой добычей оказывались золотые украшения, которые Пайщиков сдавал в ломбард. Однажды это была серёжка, сорванная с уха потерпевшей (второй он не нашёл). Сумки с разной мелочёвкой выб­расывались по дороге. Брошенный в снег у забора дешёвый сотовый телефон вдруг зазвонил, и девушка, проходившая мимо, его раскопала. Таким образом, часть похищенных вещей и документов вернулась к жертвам ограбления, но двум женщинам это всё уже не понадобилось. Черепно-мозговые травмы, которые они получили, были несовместимы с жизнью. Маленький урок, который можно почерпнуть из подобных историй: открывая дверь домофонным ключом, не лишне обратить внимание на того, кто хочет войти в подъезд одновременно с вами. Если это незнакомец, лучше какое-то время задержаться на улице. Преступники любят орудовать в таких замкнутых пространствах как подъезд многоквартирного дома.

В этом уголовном деле, которое рассматривал Ангарский городской суд, содержится шесть эпизодов грабежей. Даже если потерпевшие выживали, то им приходилось долго лечиться, последствия травм ощущаются до сих пор, хотя прошло уже больше года. Был случай, когда подсудимый напал на женщину, которая выгуливала во дворе собаку. Блеснули серёжки – и этого оказалось достаточно. Молниеносный удар в подъезде, женщина падает навзничь. По словам грабителя, собака хозяйки даже не гавкнула, сразу убежала на верхние этажи. Что ж, собаки, как и люди, бывают разные. Не все годятся в защитники.

Судом была изучена личность подсудимого, выявлены мотивы его преступлений. Пайщиков 1973 года рождения, не судим. Жил у подруги вместе с её ребёнком и родителями. Работал грузчиком. Денег не хватало, так как употреблял нар­котики. Но по заключению судебно-психиатрической экспертизы, он мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Кстати, потихоньку отнёс в ломбард все золотые украшения своей сожительницы, что не помешало ей сказать о нём на суде сочувственное слово.

По приговору Ангарского городского суда грабитель проведёт за решёткой в колонии строгого режима 13,5 года и выплатит штраф 50 тысяч рублей. Когда он выйдет на свободу, ему будет только за пятьдесят.