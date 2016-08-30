Дневник недели

30 августа, вторник

Клуб молодых учёных «Альянс» в рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску» проведёт экскурсию, на которой краевед-любитель Лариса Савельева расскажет участникам о жизни иркутского гласного, управляющего государственным имуществом Иркутской губернии Алексея Пятницкого. Встреча состоится в сквере за памятником Александру Вампилову с левой стороны Иркутского драматического театра им. Н.П. Охлопкова в 18 часов. В 1894 году Высочайшим приказом по министерству земледелия и государственных имуществ Пятницкий был назначен вице-инспектором корпуса лесничих при иркутском генерал-губернаторе, а с марта 1897 года стал управляющим государственными имуществами Иркутской губернии. Пятницкий был гласным Иркутской городской думы нескольких созывов, работал в её комиссиях, участвовал в деятельности общественных объединений иркутян. Его семья жила в усадьбе на 3-й Солдатской улице, неподалёку от места службы.

В актовом зале администрации Правобережного округа Иркутска с 14 до 15 часов будет организована консультация по оформлению и заполнению документов для участия в конкурсе «Миллион на добрые дела». Конкурс проходит в пяти номинациях: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Здоровое поколение», «Безбарьерный Иркутск» и «Иркутск для детей». Принять участие в конкурсе могут совершеннолетние граждане, реализовавшие на территории Иркутска или для жителей города с 3 августа 2015 года по 3 августа 2016 года социально значимый проект. По итогам конкурса будет поддержано 120 проектов, общий призовой фонд – 1 млн рублей. Приём заявок проводится по адресу: ул. Марата, 14, каб. 110.

1 сентября, четверг

В Иркутске состоится акция «Семейный парад». Это мероприятие, приуроченное ко Дню знаний, войдёт в серию «Семейных парадов», которые в пяти городах России проводит Фонд поддержки детей в рамках общенациональной информационной кампании по укреплению института семьи, формированию в обществе ценности семьи, ребёнка, ответственного родительства. Семейный парад начнётся в 12:30 от памятника Ю. Гагарину. В шествии примут участие представители городской администрации, известные семьи региона, почётные жители города и представители общественности. Стать участниками акции может любая семья – от молодожёнов до больших многодетных семейств с бабушками и дедушками, а также семьи, в которых есть приёмные дети или дети, находящиеся под опекой. Маршрут торжественного шествия завершится в информационно-образовательной зоне «Семейный парад» у памятника Александру III, где состоятся выступления представителей администрации города и области и чествование выдающихся семей региона. Каждая семья-участник парада пройдёт через символическую «семейную арку», держась за руки.

В Иркутском областном художественном музее имени Сукачёва посетителям предложат пополнить свою копилку знаний об искусстве, посетив экскурсии или приняв участие в музейных квестах. В главном здании музея в 18.30 начнётся экскурсия «Чему учили барышень» — посетителям расскажут о женском образование при императрице Александре Фёдоровне (супруге Николая I). В галерее скульптуры в этот день школьникам предлагают пройти квест «Юный музейный сыщик» – в 14.00 и 18.30. Также записаться на квест «Загадки старинной усадьбы» предлагает усадьба В.П. Сукачёва.

2 сентября, пятница

В иркутском «Сибэкспоцентре» откроется VI выставка-форум «Православная Русь», организованная выставочным объединением «РЕСТЭК» и Иркутской митрополией при поддержке правительства Иркутской области. По благословению Митрополита Иркутского и Ангарского Вадима выставка посвящена 1000-летию присутствия русского монашества на Святой Горе Афон. Главной святыней выставки «Православная Русь» станет список чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» («Пантанасса»). Образ написан и освящён на Святой Горе Афон и в Иркутск будет привезён из Благовещенского греческого храма Ростова-на-Дону. Ежедневно в 10.00 перед иконой будут служиться молебны. Митрополит Иркутский и Ангарский Вадим благословил провести в рамках VI межрегиональной выставки «Православная Русь» региональные Иннокентьевские образовательные чтения на тему «1917–2017: уроки столетия для Иркутской епархии и региона».

4 сентября, воскресенье

В детском контактном зоопарке ботанического сада Иркутского государственного университета состоится праздник «День знаний с нашими любимыми животными». В программе мероприятия – выступление детских танцевальных коллективов, мастер-классы для детей, викторины о животных, квесты, игровая программа, аквагрим.