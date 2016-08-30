+ добавить комментарий

Rambler's Top100
rss       
 

Губерния: 30 августа 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Первый звонок

В посёлке Залари 1 сентября примет учеников новая школа

Автор: Мария Серебрянникова

В посёлке Залари 1 сентября примет учеников новая школа, рассчитанная на 502 учащихся. Строительные работы завершены, лицензия на ведение образовательной деятельности получена. Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Как отметила глава ведомства, в регионе к новому учебному году принято 98% школ. Приёмка, в частности, ведётся специалистами Роспотребнадзора, Государственного пожарного надзора, регионального министерства образования. Приёмка образовательных учреждений ведётся ежедневно, к 1 сентября все школы будут приняты и готовы к началу образовательного процесса. Ожидается, что в 1962 школы, работающие на территории Иркутской области, учиться пойдут 305 тысяч человек, из них первоклассников – 37,5 тысячи. 

В рамках подготовительной кампании к новому учебному году для улучшения работы пищеблоков из областного бюджета была выделена сумма в размере 6,6 миллиона рублей для семи муниципальных образований на приобретение оборудования; на безопасность образовательных учреждений местными бюджетами предусмотрены средства: на проведение противопожарных мероприятий – 80,2 миллиона рублей, антитеррористических мероприятий – 31,6 миллиона рублей; образовательным организациям, подведомственным министерству образования Иркутской области, направлены средства областного бюджета в сумме 15,1 миллиона рублей на эти же цели.

Обсуждая вопрос дополнительного образования, Валентина Перегудова отметила, что будут действовать более 1,6 тысячи объединений и кружков, в которых занимаются более 122,5 тысячи детей, в том числе 22 тысячи – в сельских территориях. 

– Одна из задач, стоящих перед министерством образования Иркутской области, – сохранение сети дополнительного образования. Мы работаем в тесном контакте с муниципалитетами, чтобы продолжали свою работу кружки, Дома творчества. В настоящее время 80% детей в возрасте от 5 до 15 лет охвачены услугами дополнительного образования. В 14 школах семи муниципалитетов Приангарья продолжится реализация проекта детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Его участники развивают спортивное, патриотическое, творческое и профориентационное направления, занимаются волонтёрством, – сообщила Валентина Перегудова. 

Обеспеченность учебниками общеобразовательных организаций составляет 99%. Министр напомнила, что закупка учебников проводится за счёт субвенций федерального бюджета, сбор средств с родителей строго запрещён.

Кроме того, Валентина Перегудова сообщила, что продолжается программа по выкупу детских садов. В частности, в 2016 году выкуплены детские сады в селах Максимовщина и Хомутово, посёлке Берёзовый Иркутского района, Нижнеудинске, до конца года будут выкуплены ещё два – в Тайшетском районе и посёлке Большой Луг Шелеховского района. 

– Сейчас ведётся работа по планированию бюджета 2017 года. По поручению губернатора Сергея Левченко особое внимание будет уделяться завершению уже начатого строительства школ, капитальному ремонту и реконструкции образовательных учреждений. Планируется, что сумма на эти цели значительно увеличится. Будет начато возведение и новых объектов, – подчеркнула министр.

 

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Территории

Первый звонок

В посёлке Залари 1 сентября примет учеников новая школа

В посёлке Залари 1 сентября примет учеников новая школа, рассчитанная на 502 учащихся. Строительные работы завершены, лицензия на ведение образовательной деятельности получена. Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина...

30.08.2016, Губерния
Территории

Назначить крайнего

Муниципалитеты не получают своевременной поддержки от регионального правительства

Правительство Иркутской области беспокоит степень готовности к зиме в некоторых муниципалитетах, и оно намерено с одной стороны помогать, а с другой жёстко спрашивать с глав местных администраций исполнения...

24.08.2016, Восточно-Сибирская правда
Территории

Эксперимент над людьми

Ангарску угрожает транспортный коллапс

Остановка работы общественного транспорта грозит Ангарску, если местные перевозчики не смогут заплатить долги поставщикам топлива и запчастей. Транспортные предприятия города задолжали контрагентам...

10.08.2016, Восточно-Сибирская правда
Территории

Отдых по полной программе

Региональные власти держат на контроле детскую оздоровительную кампанию

Заместитель председателя регионального правительства Валентина Вобликова и министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов в конце минувшей недели посетили детские оздоровительные лагеря в Черемховском районе...

09.08.2016, Губерния
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний
Актуальный информационно-справочный города

купить электроколесо на велосипед в украине недорого

ПвПг 1х300/25-10 с продажа

Матрасы для взрослых
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний