+ добавить комментарий

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В посёлке Залари 1 сентября примет учеников новая школа

Автор: Мария Серебрянникова

В посёлке Залари 1 сентября примет учеников новая школа, рассчитанная на 502 учащихся. Строительные работы завершены, лицензия на ведение образовательной деятельности получена. Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Как отметила глава ведомства, в регионе к новому учебному году принято 98% школ. Приёмка, в частности, ведётся специалистами Роспотребнадзора, Государственного пожарного надзора, регионального министерства образования. Приёмка образовательных учреждений ведётся ежедневно, к 1 сентября все школы будут приняты и готовы к началу образовательного процесса. Ожидается, что в 1962 школы, работающие на территории Иркутской области, учиться пойдут 305 тысяч человек, из них первоклассников – 37,5 тысячи.

В рамках подготовительной кампании к новому учебному году для улучшения работы пищеблоков из областного бюджета была выделена сумма в размере 6,6 миллиона рублей для семи муниципальных образований на приобретение оборудования; на безопасность образовательных учреждений местными бюджетами предусмотрены средства: на проведение противопожарных мероприятий – 80,2 миллиона рублей, антитеррористических мероприятий – 31,6 миллиона рублей; образовательным организациям, подведомственным министерству образования Иркутской области, направлены средства областного бюджета в сумме 15,1 миллиона рублей на эти же цели.

Обсуждая вопрос дополнительного образования, Валентина Перегудова отметила, что будут действовать более 1,6 тысячи объединений и кружков, в которых занимаются более 122,5 тысячи детей, в том числе 22 тысячи – в сельских территориях.

– Одна из задач, стоящих перед министерством образования Иркутской области, – сохранение сети дополнительного образования. Мы работаем в тесном контакте с муниципалитетами, чтобы продолжали свою работу кружки, Дома творчества. В настоящее время 80% детей в возрасте от 5 до 15 лет охвачены услугами дополнительного образования. В 14 школах семи муниципалитетов Приангарья продолжится реализация проекта детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Его участники развивают спортивное, патриотическое, творческое и профориентационное направления, занимаются волонтёрством, – сообщила Валентина Перегудова.

Обеспеченность учебниками общеобразовательных организаций составляет 99%. Министр напомнила, что закупка учебников проводится за счёт субвенций федерального бюджета, сбор средств с родителей строго запрещён.

Кроме того, Валентина Перегудова сообщила, что продолжается программа по выкупу детских садов. В частности, в 2016 году выкуплены детские сады в селах Максимовщина и Хомутово, посёлке Берёзовый Иркутского района, Нижнеудинске, до конца года будут выкуплены ещё два – в Тайшетском районе и посёлке Большой Луг Шелеховского района.

– Сейчас ведётся работа по планированию бюджета 2017 года. По поручению губернатора Сергея Левченко особое внимание будет уделяться завершению уже начатого строительства школ, капитальному ремонту и реконструкции образовательных учреждений. Планируется, что сумма на эти цели значительно увеличится. Будет начато возведение и новых объектов, – подчеркнула министр.