Rambler's Top100
rss       
 

Губерния: 30 августа 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Азия и Европа в Иркутске

Автор: Соб. инф.

В Иркутске состоялось открытие XX летнего университета фонда «Азия – Европа» (АСЕФ). Масштабный форум для студентов и молодых специалистов из стран Европы и Азии проводится под эгидой международной организации Фонд «Азия – Европа» (АСЕФ). В России коммуникативными площадками выбраны ведущие вузы Сибири и Дальнего Востока, в число которых вошёл Иркутский государственный университет. 

Маршрут XX летнего университета проходит через Китай, где состоялось его открытие, Россию и Монголию. Основные темы обсуждения и проработки в ходе встреч участников касаются транспортно-логистического взаимодействия наших стран. Участники обсудят перспективы развития предлагаемых разными странами проектов транспортных коридоров из Европы в Азию.

«По своему геополитическому расположению Иркутск является центром пересечения путей Востока и Запада, и в этом уникальность нашего города. Проведение такого масштабного международного научно-образовательного форума в год 355-летия города – замечательный подарок студентам и молодёжи Иркутска, научному сообществу и всем горожанам», – отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Как сообщили организаторы, участниками летнего университета являются 48 студентов и молодых специалистов из 46 стран Европы и Азии. Члены молодёжной команды АСЕФ предварительно прошли отборочный конкурс, заявки на участие в котором подали более восьми тысяч человек со всего мира.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Детали

Прагматичные амбиции

Северная столица предложила свой вариант территориального планирования Иркутска

«Прагматичные амбиции» – в таком ключе разработчики из Института территориального планирования видят развитие Иркутска в ближайшую четверть века. Город в первую очередь должен стать удобным и комфортным...

30.08.2016, Губерния
Проект

Экологично. Экономично. Без очереди

Вблизи паромной переправы на остров Ольхон может появиться платная парковка

Платная охраняемая парковка может появиться в посёлке Сахюрта (МРС) вблизи паромной переправы на остров Ольхон уже в 2017 году. У проекта есть потенциальные инвесторы...

30.08.2016, Конкурент
Точка зрения

Призрак иркутского кино

Или блеф о возрождении региональной киноиндустрии

Эту тему, явно непраздничную, обсуждали в редакции «ВСП» в канун профессионального праздника Дня кино корреспондент газеты Ирина Петрова с кинодраматургом и продюсером Александром Головановымы...

30.08.2016, Губерния
В зеркале приговора

Серёжка в кулаке

В народе про таких говорят: «И как их только земля носит»

Хорошо, что Виктора Пайщикова (фамилия изменена) земля носит теперь в колонии строгого режима. А если бы его не схватила ангарская полиция, то неизвестно, сколько разбойных нападений он бы ещё совершил...

30.08.2016, Губерния
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний
Актуальный информационный вашего города

скейт электрический на двух

"ВВГЭнг(А)-FRLSLTx 2х50"

Матрасы для взрослых
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний