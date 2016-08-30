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Восточно-Сибирская правда
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Азия и Европа в Иркутске
В Иркутске состоялось открытие XX летнего университета фонда «Азия – Европа» (АСЕФ). Масштабный форум для студентов и молодых специалистов из стран Европы и Азии проводится под эгидой международной организации Фонд «Азия – Европа» (АСЕФ). В России коммуникативными площадками выбраны ведущие вузы Сибири и Дальнего Востока, в число которых вошёл Иркутский государственный университет.
Маршрут XX летнего университета проходит через Китай, где состоялось его открытие, Россию и Монголию. Основные темы обсуждения и проработки в ходе встреч участников касаются транспортно-логистического взаимодействия наших стран. Участники обсудят перспективы развития предлагаемых разными странами проектов транспортных коридоров из Европы в Азию.
«По своему геополитическому расположению Иркутск является центром пересечения путей Востока и Запада, и в этом уникальность нашего города. Проведение такого масштабного международного научно-образовательного форума в год 355-летия города – замечательный подарок студентам и молодёжи Иркутска, научному сообществу и всем горожанам», – отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
Как сообщили организаторы, участниками летнего университета являются 48 студентов и молодых специалистов из 46 стран Европы и Азии. Члены молодёжной команды АСЕФ предварительно прошли отборочный конкурс, заявки на участие в котором подали более восьми тысяч человек со всего мира.
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