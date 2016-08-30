Свобода от иллюзий

Автор: Татьяна ШУЛЬГИНА

Ивана хоронили в промозглый осенний день. В зале морга народу было немного: в основном коллеги матери по школе. Приятели Ивана не пришли. Одних наркоманов уже не было в живых, другие, очевидно, побоялись гнева родственников – такое уже бывало на проводинах.

Ольга Алексеевна сидела на скамье с сухим окаменевшим лицом. Люди подходили к ней, обнимали за плечи и, как заведённые, говорили чудовищное в той ситуации слово: «Освободил…» Других слов не находили. Подошла ещё одна пара: мать и дочь. И тоже послышались кощунственные слова: «Что ни делается, всё к лучшему». Они обнялись, словно хотели снять с себя какой-то груз. Так что же такого наделал этот ужасный Ваня?

Дружили в Иркутске две семьи. У Малышевых был сын Ваня, а у Евсеевых – дочь Алёна. Отцы работали на стройке, а матери – учительницами в школе. Встречали вместе все праздники и дни рождения. Так повелось, что взрослые подшучивали над детьми: мол, будущие жених и невеста. Действительно, почему бы и нет?

Алёна и Иван вместе пошли в школу, сели за одну парту. Дружили крепко до восьмого класса. Сама того не желая, Алёна постоянно пыталась воспитывать Ивана. Аккуратная и ответственная, она следила, чтобы он не пропускал уроки, прочитал интересную книгу. К радости родителей Вани, они всё время были вместе. Но вдруг дети стали ссориться. Ленивого и безалаберного Ивана раздражало, что подружка его контролирует. Постепенно он стал отдаляться, нашёл друзей постарше. Чувствуя неясную тревогу, родители умоляли Алёну не обижаться на их сына, называли её ангелом семьи.

Но тут произошла ссора между отцами. Был поздний вечер, когда Малышевы позвонили Евсеевым и попросили Алёну вызволить сына из дурной компании. Сами они это сделать не смогли. И тогда уже возмутился отец девушки: «С какой стати дочь пойдёт спасать вашего оболтуса, да ещё на ночь глядя?» Алёна всё же нарушила родительский запрет и привела Ивана домой. Никто тогда не знал, что он стал наркоманом.

После школы девушка поступила в институт. Иван об учёбе не думал: валялся на диване, даже не пытаясь устроиться на работу. Судьба друга волновала её, поэтому однажды она пришла серьёзно с ним поговорить.

Ваня нехотя открыл ей дверь, он был один. Алёна сразу обратила внимание на его заторможенный вид. Он даже не смотрел на неё. Разговор не получался. «Да что с тобой?» – «Дай денег», – вдруг грубо сказал он. И потом вдруг открылся: «Я ширяюсь».

Алёна отдала ему всё, что было в сумочке: около 500 рублей. Иван клятвенно пообещал, что бросит колоться и пойдёт на курсы автомехаников. Наивная, она поверила, не догадываясь, что драма только разворачивается. Родители Ивана узнали о том, что их сын наркоман, при других обстоятельствах. Они нашли в почтовом ящике записку, где сообщалось, что Ваня поставлен на «счётчик», потому что должен за «геру» 120 тысяч рублей. Если деньги не внесёт, то пусть прощается с жизнью. Они вначале подумали, что «гера» – кто-то из его приятелей. Оказалось, что это героин. Вечером у Малышевых разразился страшный скандал с криками, угрозами и сердечным приступом отца. Через два дня глава семьи скончался в больнице от инфаркта.

Ольге Алексеевне пришлось занять денег на похороны мужа, а потом ещё оплатить долг сына-наркомана. Из школы она ушла, сгорая со стыда за свою беду. После всех волнений тоже угодила в больницу. Ваня пришёл к ней только раз. Вернувшись домой, мать была потрясена: он вытащил из квартиры все ценные вещи, включая холодильник и стиральную машину. Заявил, что ему нужны деньги, просто нужны деньги.

Пытаясь спасти сына, мать решилась на невозможное. Она пришла к Евсеевым и встала перед семьёй на колени. Оказывается, Ваня признался ей, что любит Алёну. И поставил условие: если она выйдет за него замуж, он бросит наркотики. Мать схватилась за эту идею, как за соломинку. А родители Алёны оторопели: да как она могла о таком даже подумать? Но дальше произошло то, чего они не ожидали. Дочь объявила, что не бросит друга в беде, она должна поверить ему и спасти.

В тот же вечер Алёна ушла к Ивану. Его мать сразу повела себя так, будто молодые только из загса. Накрыла стол, постелила им кровать. Наговорившись о будущей счастливой жизни, Алёна и Иван уединились в спальне. Но после страстных поцелуев у них ничего не получилось. «Это наркотики, – осторожно сказала она, – бросишь, и всё будет нормально». В ту же секунду Иван наотмашь ударил её по лицу.

Алёна мчалась домой, полностью излечившись от всех иллюзий. А за ней вдогонку бежала бедная Ольга Алексеевна, ещё надеясь вернуть девушку. Больше с Иваном девушка не встречалась. А через месяц узнала, что он умер от передозировки.

Маму Ивана Алёна случайно повстречала весной. И сначала не узнала её. По улице не шла, а летела помолодевшая женщина в распахнутом плащике. Куда девались её сгорбленная спина и тяжёлая походка? Ольга Алексеевна вернулась в школу к детям, как будто заново родилась.

Алёна вспомнила, как на уроке в девятом классе Иван нарисовал ей пунцовую розу. «А я люблю одуванчики, которые летят!» – сказала она.

Господи, где это всё теперь!