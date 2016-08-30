+ добавить комментарий

Так не обороняются

Как свидетельствует уголовная практика, пьяный легко может схватиться за нож

Автор: Галина ТОЛОКОННИКОВА

К сорока годам Сергей Мохов (фамилия изменена) так и не понял, что в пьяном виде превращается в монстра. К своему знакомому он пришёл в изрядном подпитии, а у него ещё и добавил. Собутыльники вначале сидели мирно, а потом пошло-поехало. Словесная перепалка быстро превратилась в драку. Получив удар в лицо от хозяина дома, разъярённый Мохов схватился за нож.

В материалах этого уголовного дела, которое рассматривал Ангарский городской суд, есть признание подсудимого, как он орудовал ножом, а именно хаотично им размахивал, скакал и прыгал вокруг потерпевшего без всякой цели нанести серьёзную рану. Но повреждения говорили о другом. Как зафиксировали медики, хозяину дома были нанесены множественные ножевые удары. Две колото-резаные раны оказались проникающими в плевральную полость лёгкого, что значительно утяжелило состояние потерпевшего. Тем не менее Мохов хотел представить дело так, что он якобы только превысил необходимую оборону.

Но результаты проведённой экспертизы говорили как раз о другом. Не было состояния обороны, потому что свои удары подсудимый наносил потерпевшему, сидя на нём верхом, когда тот уже не мог подняться. Как было установлено, лезвие ножа от этих ударов было погнуто. Потерпевшему неимоверно повезло, что он остался жив.

Но это ещё не конец истории. Оставив окровавленного человека в беспомощном состоянии, Мохов опустошил кошелёк хозяина, похитив из него 10 тысяч рублей, и забрал сумку, которая ещё до нападения была обещана ему в подарок. Видимо, он искренне полагал, что после всего содеянного «подарок» не отменяется.

По приговору Ангарского городского суда Мохов проведёт в колонии строгого режима пять лет. Ранее он уже был судим по 111-й статье УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Надо отвечать, когда бьёшь лежачего и называешь это «обороной».